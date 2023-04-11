Akıllı telefonların donanım testlerini yapan DxOMark, Oppo Find X6 modelinin kamera notunu verdi. 50 Megapiksel ana çözünürlüğünde kamera ile gelen cihaz, aldığı skor ile kendisini en tepeye çıkarmayı başardı.
Find X6, DxOMark testlerinde 153 puan aldı. Cihaz bu puanla ilk sırada yer almayı başardı. Bu bağlamda, Find X6’nın kamera konusunda çok iyi işler çıkardığını söylemek mümkün.
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Oppo Find X6 DxOMark testlerinde tepeye tırmandı
Honor Magic 5 Pro 152 puanıyla DxOMark testlerinde lider konumdaydı. Yeni verilere göre Find X6, Magic 5 Pro’yu tahtından indirmeyi başardı. Sırasıyla bakacak olursak Huawei Mate 50 Pro 152 puanıyla üçüncü, Google Pixel 7 Pro ise 147’lik puanıyla dördüncü sırada yer alıyor iPhone 14 Pro max ise 146 puanla hemen bu bahsettiğimiz cihazların altında kendine yer buldu.
Fotoğraf performansı ile 127 puan elde eden cihaz, videoda ise 148 puan aldı. Tatmin edici bu puanlara karşın geniş açı ve yakınlaştırma konusunda telefon iyi bir performans ortaya koyuyor.
Oppo Find X6 Pro özellikleri ve fiyatı
Oppo Find X6 Pro, teknik özellikleriyle amiral gemisi modelleri arasında önemli bir konuma sahip. Cihaz, Qualcomm’un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılmış. Ayrıca 12/16 GB RAM ve 256/512 GB hafıza seçenekleri sunuyor.
Cihazın ön tarafında, 6.82 inç boyutunda büyük bir AMOLED ekran yer alıyor. 120 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteğiyle, Android’deki en büyük ve kaliteli ekranlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.
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Oppo Find X6 Pro’nun kamera özellikleri, birçok kullanıcının ilgisini çekecek kadar iddialı. Cihazın arka tarafında 3’lü bir kamera sistemi yer alıyor: 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 Megapiksel periskop telefoto kamera.
Ön tarafta, 32 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor. Cihazın batarya kapasitesi ise 5000 mAh. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj seçenekleriyle oldukça kısa sürede şarj olabiliyor.
Oppo Find X6 Pro’nun başlangıç fiyatı 870 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle, cihazın teknik özellikleriyle birlikte fiyat-performans açısından da oldukça dikkat çekici bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.