Oppo Find X6 Pro, teknik özellikleriyle amiral gemisi modelleri arasında önemli bir konuma sahip. Cihaz, Qualcomm’un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılmış. Ayrıca 12/16 GB RAM ve 256/512 GB hafıza seçenekleri sunuyor.

Cihazın ön tarafında, 6.82 inç boyutunda büyük bir AMOLED ekran yer alıyor. 120 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteğiyle, Android’deki en büyük ve kaliteli ekranlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

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Oppo Find X6 Pro’nun kamera özellikleri, birçok kullanıcının ilgisini çekecek kadar iddialı. Cihazın arka tarafında 3’lü bir kamera sistemi yer alıyor: 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 Megapiksel periskop telefoto kamera.

Ön tarafta, 32 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor. Cihazın batarya kapasitesi ise 5000 mAh. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj seçenekleriyle oldukça kısa sürede şarj olabiliyor.

Oppo Find X6 Pro’nun başlangıç fiyatı 870 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle, cihazın teknik özellikleriyle birlikte fiyat-performans açısından da oldukça dikkat çekici bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.