Eylül ayında piyasaya sürülecek olan iPhone 15 serisi, son haberlere göre, Apple’ın büyük değişiklikler yapacağı bir seri olacak. Ancak, bu yükseltmelerin büyük bir maliyeti olacak. Bu yeni yükseltmeler, sadece telefonun fiyatını yükseltmekle kalmayacak, aynı zamanda onu şimdiye kadarki en pahalı iPhone yapacak. Yeni bir sızıntıya göre, en iyi model iPhone 15 Ultra muhtemelen 20.000 yuan’a yani 2.900 dolara yakın bir fiyattan satılacak. Apple ayrıca muhtemelen “Pro Max” modelini “Ultra” olarak yeniden adlandıracak. Ultra modeli, sadece birkaç kişinin karşılayabileceği özel bir lüks ürün olacak.

Yeni telefonun tasarımı, iPhone 14 serisinden çok farklı değil. Ancak, ses tuşları orijinal basma tuşlarından katı hal tuşlarına değiştirildi. İçeriden gelen bilgilere göre, katı hal düğmeleri, gerçek düğmeler gibi çalışmayacaklar. Sadece Taptic Engine’in doğrusal motorunu etkinleştirerek gerçek düğmelerin geri bildirimini taklit etmek mümkün olacak.

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Ancak, kullanıcılar, cep telefonu kılıfını takmanın katı hal düğmelerinin hassasiyetini ve çalışabilirliğini etkileyeceğinden endişe duyuyorlar. Sonbahar konferansında tanıtılan iOS 17 sistemi, kullanıcıların hassasiyet açısından ayarlayabilecekleri bir anahtar düğmesi içerecek.

Raporlara göre, iPhone 15 Pro serisine, sessize alma anahtarının yerini alacak katı hal birim anahtarı eklenecek. Ses ayarına ek olarak birçok hareket eyleminin yanı sıra yeni özellikler de eklenecektir. Örneğin, ses tuşunu yukarı ve aşağı kaydırarak ses seviyesi ayarlanabilir. iPhone 15 açıldığında, kapatıldığında veya gücü kesildiğinde, katı hal tuşu hala aktif olabilir.