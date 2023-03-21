Çinli teknoloji devi OPPO, söz verdiği gibi Çin’deki Find X serisindeki şirketin en yeni amiral gemisi telefonu OPPO Find X6 Pro ile karşımıza çıktı. Sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çeken telefonun özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

OPPO‘nun yeni canavarı, 10 bit renk derinliğine ve 2500 nite kadar tepe parlaklığa sahip 6,82 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğünde Samsung E6 AMOLED 1-120Hz tazelemeli ekrana sahip. Bu ekran DisplayMate‘ten A+ derecesini alıyor. Ayrıca ekranın Dolby Vision desteği ile birlikte geldiğini belirtelim.

Telefon, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM’e sahip en yeni Snapdragon 8 Gen 2 tarafından destekleniyor. Önceki modele kıyasla grafitin %36 artırılmış termal iletkenliğine ve %24 daha büyük buhar odası alanına sahip. Find X6 Pro, Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile kutusundan çıkıyor. Şirket, telefon için 4 büyük Android güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik yaması güncellemesi vaat ediyor.

OPPO Find X6 Pro, 1 inç 50MP Sony IMX989, sensör, 50MP ultra geniş Sony IMX890 sensörü ve 3x’e kadar optik yakınlaştırma, 6X hibrit yakınlaştırma için OIS’li 50MP periskop telefoto Sony IMX890 sensörü içeren üç adet 50MP arka kameraya sahiptir ve 120X’e kadar dijital yakınlaştırma. Hasselblad’ın kamera ayarı var ve MariSilicon X NPU var.

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Telefon hem cam hem de deri sırtlı versiyonlarla gelir ve toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecelerine sahiptir. 100W kablolu hızlı şarj + 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh pile sahip. Bu canavar ilk olarak Çin’de 900 dolardan satışa sunulacak.

İçindekiler OPPO Find X6 Pro özellikleri

OPPO Find X6 Pro özellikleri

6,82 inç büyüklüğünde 3168 × 1440 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LTPO AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU

256 GB UFS 4.0 depolama ile 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM

512 GB UFS 4.0 depolama ile 16 GB LPDDR5X RAM

50MP kamera, 1″ Sony IMX989 sensör, 8P cam lens, f/1.75 diyafram, 10-bit HDR, 50MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip 110° ultra geniş kamera, 4cm makro seçeneği, Sony IMX890 sensör, 50MP 3X periskop telefoto ƒ/2,6 diyafram açıklığına sahip kamera, 5P ayna lens, Sony IMX890 sensör, OIS, 120X’e kadar dijital zoom

Sony IMX709 RGBW sensörlü, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 164,8×76,2 (cam) / 76,3 mm (deri)x9,1 mm (cam) / 9,5 mm (deri); Ağırlık: 218 gr (cam) / 216 gr (deri)

5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS, çift antenli NFC, USB Type-C

100W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli batarya