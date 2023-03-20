OPPO, amiral gemisi segmentine bomba gibi bir yeni telefon eklemek için gün saymaya başladı. Firmanın yeni canavarı OPPO Find X6 Pro için bugün heyecanlandıran haberler geldi. Oppo’nun yeni ürünler direktörü Liu Zuohu, Oppo Find X6 Pro’nun büyüleyici bir ekrana sahip olacağını ve üzerindeki fotoğrafların parıldayacağını söyledi.

Sızıntıları ile bilinen ünlü isim Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre Oppo Find X6 Pro, 1500 cd/ m2‘ye kadar standart parlaklığa sahip olacak. Ayrıca bu parlaklık 2500 cd/ m2‘lik bir tepe değerine kadar çıkabilecek. Karşılaştırma için, iPhone 14 Pro Max için bu rakamlar sırasıyla 1000 cd/ m2 ve 2300 cd/m2’dir. Yani OPPO, rakibine göre çok daha parlak bir ekran deneyimi sunacak.

OPPO Find X6 Pro’nun Samsung’un E6 ekranını kullandığı aktarılıyor. Önceki nesil Samsung E5 ile karşılaştırıldığında, Samsung E6’nın parlaklığı ve renk üretimi, özellikle parlaklık büyük ölçüde iyileştirildi. OPPO Find X6 Pro’nun ekran çözünürlüğü 2K olacak. Bu ekran 1440Hz PWM‘yi destekleyecek. Ayrıca kullanım senaryosuna göre otomatik görüntü yenileme hızı ayarı da yapacak.

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DxOMark‘ın ekran bölümünde lider olmayı hedefleyen OPPO Find X6 akıllı telefonunun 21 Mart 2023 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Snapdragon 8 serisi yonga setinden beslenecek olan bu telefon kamera tarafında da rakiplerine göz dağı verecek gibi görünüyor.

Çin pazarında ilk olarak satışa sunulacak olan bu canavarın Türkiye pazarına gelmeyeceği söyleniyor. Fiyat noktasında 800 ila 1000 dolar arasında bir fiyatlandırma izlemesi beklenen OPPO bakalım bu canavarı ile rakiplerine fark atabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.