Avusturalya’daki yaşantısına devam eden Eray, geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 11T modelinden OPPO Find X5 Pro’ya geçiş yapmıştı. Kutu açılışını da sizinle paylaştığımız telefonu belirli bir süredir kullandıktan sonra Eray, bu videoda telefon ile olan deneyimlerini siz takipçilerimize aktarıyor. Eğer ülkemizde olsaydı siz OPPO Find X5 Pro satın alır mıydınız? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

OPPO Find X5 Pro özellikleri;

Boyut: 163,7 x 73,9 x 8,5 mm

Ağırlık: 195 gram

Ekran: 6,7 inç QHD+ LTPO AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 10 bit, 1300 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Grafik: Adreno 730

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Ağ Bağlantıları: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 80 Watt

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