Avusturalya’daki yaşantısına devam eden Eray, geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 11T modelinden OPPO Find X5 Pro’ya geçiş yapmıştı. Kutu açılışını da sizinle paylaştığımız telefonu belirli bir süredir kullandıktan sonra Eray, bu videoda telefon ile olan deneyimlerini siz takipçilerimize aktarıyor. Eğer ülkemizde olsaydı siz OPPO Find X5 Pro satın alır mıydınız? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
OPPO Find X5 Pro özellikleri;
Boyut: 163,7 x 73,9 x 8,5 mm
Ağırlık: 195 gram
Ekran: 6,7 inç QHD+ LTPO AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 10 bit, 1300 nit
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Grafik: Adreno 730
Bellek: 8 GB / 12 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB
Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 50 MP
Ön Kamera: 32 MP
Ağ Bağlantıları: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 80 Watt
#OPPOFindX5Pro #FindX5Pro #POCOreis