Oppo Find X2 Pro, AnTuTu’ya göre Mayıs ayının en iyisi

AnTuTu, geçtiğimiz ayın en güçlü akıllı telefon modellerini paylaştığı listesinin lideri Oppo Find X2 Pro oldu. Bu sıralamada ilk kez 600,000 puanı geçen üç cihaz bulunuyor.

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Popüler Çin yazılım karşılaştırma ve kıyaslama şirketi, Çin pazarı için Mayıs ayının en iyi akıllı telefonlarını listeledi. Yayınlanan listeye göre, amiral gemisi ve orta seviye kategorilerinde en iyi performans gösteren akıllı telefonlarında liderlik Oppo’da görünüyor.

Üst segmentin listesinde yer alan tüm telefonların Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alması dikkat çekiyor. Orta segmentte ise Kirin, Qualcomm, MediaTek ve Exynos işlemcileri yarış halinde olduğu görülüyor.

Oppo Find X2 Pro 604,123 puan ile lider

AnTuTu’nun Mayıs ayı için yayınladığı en iyi amiral gemisi telefonlar listesinin zirvesinde 604.123 puan ile Oppo’nun son amiral gemisi telefonu Oppo Find X2 Pro bulunuyor. Hemen arkasındaki telefon, 600.884 puan ile Find X2 modeli olarak belirleniyor. Üçüncü sırada karşımıza Türkiye’de de satılması beklenen Xiaomi Mi 10 Pro çıkıyor. Listenin devamında ise OPPO Ace2, iQOO Neo3, Redmi K30 Pro iQOO 3, Realme X50 Pro, OnePlus 8 Pro ve Vivo NEX 2S 5G modelleri karşımıza çıkıyor.

AnTuTu’nun en iyi orta sınıf telefonlar listesine baktığımızda, zirvede yine Oppo markasını görüyoruz. Şirketin 5G destekli yeni telefonu Reno 3, Mayıs ayının en iyi orta segment telefonu oluyor. Listenini devamında Honor 30, Huawei Nova 7, Honor 30s, Honor X10, Huawei Nova 7 SE, OPPO Reno3 Pro 5G, Vivo S6 5G, Vivo X30 5G ve Redmi K30 5G modelleri sıralanıyor.