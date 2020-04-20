Oppo Find X2 Lite, resmi olarak tanıtıldı!

Geçtiğimiz ay Oppo Reno3 Youth‘un farklı bir takma ad ile çıkacağı sızdırılmıştı. Bugün ise o sızıntılar doğrulandı ve Oppo Find X2 Lite tanıtıldı. Telefon Snapdragon 765G yonga setine sahip olacak. Ayrıca bu cihazın 5G bağlantısı da bulunacak. Find X2 Lite, ilk olarak Portekiz‘de piyasaya sürülecek.

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Oppo Find X2 Lite, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Find X2 Lite, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca 5G modem entegre Snapdragon 765G yonga seti ile gelecek. Ekran tarafında 6.4 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekranı bulunuyor. Telefonun ön kamerası 32 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram aralığına sahip su damlası çentik tasarımlı olarak geliyor. Ayrıca cihazda ekran altı parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Oppo Find X2 Lite, arka tarafta dörtlü bir kamera kurulumu bulunduruyor. Cihaz, 48 MP çözünürlüğünde 1/2 inçlik bir ana kameraya sahip. 8 MP değerinde ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlüklü monokromatik renk sensörü ve 2 MP çözünürlüklü portre modunda kullanabileceğiniz bir derinlik algılayıcı sensör de kamera kurulumunda bulunuyor. Telefonun 4.025 mAh değerinde bir bataryası bulunuyor. Bu batarya 30W‘a kadar VOOC 4.0 ile şarj edilebiliyor. Yazılım tarafında ise Find X2 Lite, Android 10 tabanlı ColorOS 7 ile birlikte geliyor.

Find X2 Lite, Ayışığı Siyahı ve İnci Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Fiyatlandırma tarafında ise 499€ fiyat etiketi ile karşımıza çıkacak.