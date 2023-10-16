Oppo, en son katlanabilir ekranlı akıllı telefonu olan OPPO Find N3 modelini Çin’de 19 Ekim’de tanıtacak. Önceden lansman öncesi olarak, şirket bu gelecek amiral gemisinin üst düzey güvenlik sağlayan bağımsız bir güvenlik yongasıyla geleceğini resmi olarak açıkladı.

Oppo Ürün Sorumlusu Liu Zuohu tarafından açıklandığı gibi, bu yenilikçi güvenlik özelliği, kullanıcılara daha fazla gizlilik ve huzur sunma amacı taşımaktadır. Kullanıcılar, “İzole Ada” olarak adlandırılan basit bir düğme ile özel ve kişisel bir alana kolayca erişebilirler. Bu özellik, kişisel ve iş verilerinin donanım düzeyinde güvende olmasını sağlayarak rahatlık, saygı, huzur ve özgürlüğe odaklanır. OPPO, Find N3’ün gelişmiş güvenlik özelliklerini vurgulayan bir tanıtım videosu da yayınladı.

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Oppo Find N3 katlanabilir telefonun iki farklı sürümde mevcut olması bekleniyor. Bunlar; Standart Sürüm ve Koleksiyoncu Sürümü olacak. Rapora göre; telefon 7.82 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde ana ekrana ve 6.31 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ikinci ekrana sahip olacak. Her iki ekran da 120 Hz tazelemeyi destekleyecek.Telefon 3,36 GHz hızında çalışan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı ile 16 GB LPDDR5x RAM ile gelecek.

Find N3’ün ön tarafta 32 megapiksel bir kamera, dahili 20 megapiksel bir kamera ve arkada 48 megapiksel (ana, OIS’li) + 48 megapiksel (ultra geniş) + 64 megapiksel (periskop) üçlü kamera kurulumu beklenmektedir. Cihaz, 67W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özellikli 4.800mAh bir bataryaya sahiptir. Koleksiyoncu Sürümü ise 24 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanına sahip olabilir.

Ayrıca OnePlus Open ve Oppo Find N3, aslında aynı katlanabilir telefon olacak. Ancak Find N3 iç pazarı hedeflerken, OnePlus Open ise uluslararası pazarları hedefleyecek.