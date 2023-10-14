OnePlus, ilk katlanabilir telefonu olan OnePlus Open ile katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, dünya genelinde 19 Ekim 2023 tarihinde OnePlus Open’ı piyasaya sürmeyi planlıyor. Lansman tarihine sayılı günler kala, OnePlus Open fiyatı ve özellikleriyle ortaya çıktı. İşte OnePlus’ın akıllı telefon pazarını kökten değiştirecek katlanabilir telefonu!

OnePlus Open Katlanabilir Telefon Pazarını Değiştirecek!

Güvenilir sızıntı kaynağı Abhishek Yadav’a göre OnePlus Open, 1699 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ayrıca sızıntıya göre, OnePlus Open’ın ilk satışı Hindistan’da 27 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek.

OnePlus Open, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip büyük bir 7,8 inç 2K İç AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca, dış kapağında 6,31 inçlik bir ekran da bulunacak ve bu ekran da 120Hz yenileme hızını destekleyecek.



OnePlus Open, Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışacak ve gücünü 3.36GHz hızında çalışan Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak. Cihaz, kullanıcılarına yüksek performans sunmak için LPDDR5x RAM ve hızlı UFS 4.0 depolama alanı ile birlikte 16GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi sunacak.

OnePlus Open’ın güçlü bir 4800mAh batarya ile gelmesi bekleniyor ve bu batarya, 67-watt hızlı şarj teknolojisi ile desteklenecek. Kamera sistemi de oldukça iddialı; cihazın 48MP birincil lens, 48MP ultra geniş lens ve 64MP periskop lens içeren üstün kaliteli bir arka kamera sistemi bulunacak. Hasselblad imzasını da unutmamak gerekiyor.



Ön tarafta ise selfie’ler için 32MP ve 20MP kameralarla yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün olacak. OnePlus Open, hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çeken bir katlanabilir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. OnePlus’un bu yeni cihazı, akıllı telefon dünyasında büyük bir heyecan yaratmaya aday görünüyor.

OnePlus Open’ın CAD tabanlı görselleri daha önce görülmüştü ve şimdi basın görselleri de ortaya çıktı. OnePlus kurucusu, cihazın 31 bileşenden daha az bileşene sahip olduğunu, bu da onu daha hafif hale getirdiğini ve Find N2’den %37 daha küçük olacağını da doğruladı. OnePlus Open ve OPPO Find N3’ün benzer bir tasarımı paylaşacağı söyleniyor.

Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmeyen bu canavar katlanabilir telefon sektöründe yeni bir etki yaratacak gibi görünüyor. Kamera tarafında çok iddialı olacak olan bu canavarın fiyatının da uygun olması Samsung’u üzebilir. Türkiye pazarına bir kez daha giriş yapan OnePlus’ın bu telefonu ülkemize getirmesini bekliyoruz. Ancak fiyat noktasında maalesef ki 70.000 TL bandı aşılabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!