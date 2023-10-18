OPPO, dünya genelindeki kullanıcılar için 19 Ekim tarihinde OPPO Find N3 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün, önde gelen sızıntı kaynağı Evan Blass, OPPO Find N3’ün resmi görsellerini paylaşarak cihazın tasarım ve teknik özelliklerini ortaya koydu.

Bu yeni cihaz, dört farklı renk seçeneği sunacak. Bunlar Siyah, Kırmızı, Yeşil ve Altın olacak. Özellikle Siyah ve Kırmızı versiyonları, Altın ve Yeşil cam yüzeyler yerine vegan deri kaplama ile geliyor. Boyut açısından, cihaz yaklaşık olarak 5,8 mm kalınlığında ve 245 gram ağırlığında olacak.

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Cihazın ön yüzünde, merkezi bir delikli kamera bulunuyor ve arka yüzeyde Hasselblad markasıyla süslenmiş dairesel bir üçlü kamera kurulumu mevcut. Dairesel kamera çıkıntısının yanında dahili bir flaş da dikkat çekiyor.

Cihazın gücünü sağlayan 4805mAh pil, hızlı 67W SUPERVOOC Flaş Şarj ile donatılmış, bu da cihazı sadece 42 dakikada %1’den %100’e şarj etme olanağı sunuyor. Depolama kapasitesi ise 16 GB RAM ile eşleştirilmiş 512 GB depolama alanı sunacak ve cihazın Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle çalışması bekleniyor.

En son ColorOS sürümü, katlanabilir cihazlar için optimize edilmiş çoklu görev yeteneklerini geliştirecek. Ayrıca, cihazın termal kontrol özelliklerini içerdiği de görülüyor. Cihazın iç ekranının 7,8 inç katlanabilir LTPO OLED panel olduğu tahmin ediliyor, dış kapağı ise her ikisi de 120Hz yenileme hızına sahip 6,31 inç OLED ekranla geliyor.

OPPO Find N3’ün Çin pazarına özel bir sürüm olması bekleniyor, ancak OnePlus Fold’un uluslararası tüketicilere benzer donanım sunacağını unutmamak önemli. Her iki şirketin de en son katlanabilir cihazlarıyla ilgili resmi duyuruları, 19 Ekim Perşembe günü yapılacak. Bakalım bu canavar ülkemize gelecek mi?