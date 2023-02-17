OPPO, uzun bir süredir katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri Samsung ile kıyasıya rekabet halinde. Teknoloji devi son olarak yeni OPPO Find N2 Flip telefonu ile Güney Koreli şirkete dişli bir rakip olduğunu gösterdi. Mevcut telefonuyla sadece donanım boyutunda iddialı kalmak istemeyen şirket, N2 Flip cihazına 4 yıl boyunca sürecek Android işletim sistemi güncelleme programını eklemekte oldukça kararlı.

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, çoğu cihazında diğer markalarda nadir rastladığımız 4 yıla aşkın yazılım güncelleme programlarını sunuyor. Bu özellikle kullanıcıların beğenilerini toplayan Samsung, artık 5 yıllık güvenlik güncelleme planlarını da telefonlarına ekliyor. Bu alanda da dev şirketle rekabet etmek isteyen OPPO, yeni katlanabilir akıllı telefonlarında daha uzun güncelleme sürelerini tercih edecek.

OPPO, Find N2 Flip ile Katlanabilir Telefon Pazarında Samsung’un Önüne Geçmek İstiyor!

Geçtiğimiz iki yılda piyasadaki katlanabilir cep telefon çeşitliliği bir patlama yaşadı. Özellikle fiyat/performans odaklı cihazlar üretmeyi hedefleyen Çinli markalar, pazardaki büyük isimleri korkutmaya başladı. Uzun bir süredir Find N serisi ile piyasada adından söz ettiren OPPO, yeni telefonlarıyla beraber zirvedeki Samsung’un da yerini gözlüyor.

Markanın yeni tanıttığı telefonu OPPO Find N2 Flip, göz kamaştıran tasarımı ve iddialı donanımıyla şirketin hedeflerini gerçekleştirmesine ön ayak olabilir. Sadece bunlarla kalmayan telefon, yazılım tarafında da zirveye oturmak için 4 yıl boyunca şirket tarafından işletim sistemi güncellemesi alacak. ColorOS 13 arayüzü ile piyasaya sürülen cihaz, yapılan planlamaya göre Android 17’yi bile deneyimleyebilecek.

Oppo Find N2 Flip Özellikleri

Ana Ekran: 6,8 inç büyüklüğünde 2520 × 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran (1600 nit’e kadar en yüksek parlaklık, %100 DCI-P3, %100 sRGB renk gamı, UTG cam koruması)

6,8 inç büyüklüğünde 2520 × 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran (1600 nit’e kadar en yüksek parlaklık, %100 DCI-P3, %100 sRGB renk gamı, UTG cam koruması) Dış Ekran: 3,26 inç büyüklüğünde 720 × 382 piksel çözünürlüğünde 60 Hz tazelemeli AMOLED ekran (900 nit parlaklığa kadar, Corning Gorilla Glass 5 koruma)

3,26 inç büyüklüğünde 720 × 382 piksel çözünürlüğünde 60 Hz tazelemeli AMOLED ekran (900 nit parlaklığa kadar, Corning Gorilla Glass 5 koruma) Yonga seti: 3.2GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 9000+ işlemci / Mali-G710 MC10 GPU

3.2GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 9000+ işlemci / Mali-G710 MC10 GPU RAM/ROM: 8GB LPDDR5 RAM 256GB UFS 3.1 depolama

8GB LPDDR5 RAM 256GB UFS 3.1 depolama Arka kamera: 50MP (geniş açılı) f/1.8 diyafram açıklığı, Sony IMX890 sensörü, 8MP (112 derece ultra geniş) f/2.2 diyafram açıklığı, Hasselblad kamera, MariSilicon X NPU

50MP (geniş açılı) f/1.8 diyafram açıklığı, Sony IMX890 sensörü, 8MP (112 derece ultra geniş) f/2.2 diyafram açıklığı, Hasselblad kamera, MariSilicon X NPU Ön kamera: f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32MP RGBW IMX709 sensör

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32MP RGBW IMX709 sensör Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS L1+L5, GALILEO: E1+E5a, Beidou: B1l+B1c+B2a, QZSS: L1+

5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS L1+L5, GALILEO: E1+E5a, Beidou: B1l+B1c+B2a, QZSS: L1+ Boyutlar: 166.2 (85.5 katlanmış)×75.2× 7.45mm (16.02mm katlanmış); Ağırlık: 191g

166.2 (85.5 katlanmış)×75.2× 7.45mm (16.02mm katlanmış); 191g Pil: 44W SUPERVOOC hızlı şarjlı 4.300mAh kapasiteli batarya