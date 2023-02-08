OPPO, geçen yıl Ağustos ayında Android 13‘ü temel alan ColorOS 13 arayüz güncellemesini tanıtmış ve bazı modelleri için yayınlamıştı. Ancak lansman sırasında güncelleme yalnızca OPPO Find X5 ve X5 Pro gibi bazı amiral gemisi cihazlarla sınırlıydı. O zamandan beri güncellemeyi alan telefon sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor. Şimdi ise orta sınıf ve bütçe dostu modeller için güncelleme müjdesi verildi.

ColorOS 13’ün beta sürümü zaten OPPO F21s Pro 5G, F19s, F19 ve A77s için çıktı. OPPO F19 Pro için 14 Şubat’tan itibaren indirime sunulacak.

Öte yandan OPPO Find X2, Reno8 Pro 5G, Reno8 5G, Reno7 Pro 5G, Reno7 5G, Reno6 Pro 5G ve Reno6 için ColorOS 13’ün resmi sürümü de yayınlandı. Gelen bilgilere göre OPPO Reno5 Pro 5G, F21s Pro, F21 Pro 5G, F21 Pro, F19 Pro+, K10 5G, K10, A96, A76 ve A74 5G de yakında güncelleme ile tanışacak.

OPPO F21s Pro 5G, 7 Şubat’tan itibaren resmi sürümü alacak. OPPO F19s, F19 ve A77s ise 22 Şubat’tan itibaren resmi sürümü alacak.

ColorOS 13, her zaman açık ekranları ve çeşitli Material You özellikleriyle akıllı telefonları önemli ölçüde geliştiriyor. Aquamorphic Design, widget’ların köşelerini ve genel kullanıcı arayüzünü yumuşatıyor. Ayrıca ikonografiyi ve animasyonları geliştiriyor.

Ayrıca ColorOS, her zaman açık ekran için yeni bir Bitmoji ve müzik çalar widget’ı içeriyor. Diğer bir önemli özellik, ekranın kilidinin ne sıklıkta açıldığı da dahil olmak üzere her zaman açık ekranda kullanıcıya sunulan opsiyonlar oluyor.

İlginizi Çekebilir: OPPO Reno 8T Tanıtıldı! Orta Segment Karışacak

Güncelleme kişi adlarını sohbet ekran görüntülerinden otomatik olarak bulanıklaştırma gibi özellikleriyle OPPO cihazlarının güvenliğini ve gizliliğini de geliştiriyor. Ayrıca, OPPO Pad Air tablet ve Windows bilgisayarlar gibi diğer OPPO cihazlarının müşterileri yepyeni bir çoklu ekran işlevine erişebiliyor. Yani OPPO kendi ekosistemini kurmaya başladı diyebiliriz. Bakalım OPPO’nun bu güncelleme hamlesinden sonra Xiaomi, Vivo ve Samsung gibi isimlerden nasıl bir aksiyon gelecek?