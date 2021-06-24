OPPO, CVPR 2021’den 12 Ödülle Döndü

İnsanları daha iyi anlayabilecek ve onlara yardımcı olabilecek yapay zeka teknolojilerini araştıran OPPO, CVPR 2021’de 1 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük ödülü ile dikkate değer başarılar elde etti.

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Computer Vision and Pattern Recognition Conference-CVPR 2021’e katılan OPPO, yapay zeka alanındaki başarılı çalışmalarıyla 7 farklı yarışmadan toplam 12 ödülle döndü. Bunlar arasında şirketin teknolojik güçlerini ve yapay zekadaki yenilikçi atılımlarını gösteren 1 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük ödülü yer aldı. OPPO’yu yarışmada, geçtiğimiz yıl, Araştırma Enstitüsü dâhilinde en yeni yapay zeka teknolojilerini keşfetmek üzere kurulan Akıllı Algılama ve Etkileşim Departmanı temsil etti. Yapay zeka algoritmalarının optimizasyonu ve eğitimi yoluyla, ekiplerin çalışmaları OPPO’nun yapay zeka yeteneklerini ve bu teknolojinin insanlara daha iyi hizmet verme yeteneğini güçlendirmeye devam ediyor.

OPPO Akıllı Algılama Birimi Baş Mühendisi Eric Guo, yarışma ile ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl yarışmanın Perceptual Extreme Super-Resolution kategorisinde bulanık görüntülerin görünümünü keskinleştirebilen teknolojimizle birincilik ödülü almıştık. Bu yıl da yarışmada olağanüstü sonuçlar elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Ödül kazandığımız Multi-Agent Behavior, AVA-Kinetics ve 2D Görüntülerden 3D Yüz Tanımlama teknolojileri, davranış algılama, uzay ve zaman içinde insan eylemlerinin lokalizasyonu ve yüz algılama dahil olmak üzere bilgisayarla görmenin daha karmaşık ve gelişmiş alanlarını kapsıyor. Tüm bu teknolojiler üretim, ev, ofis, fotoğrafçılık, sağlık ve mobilite gibi çok çeşitli senaryolarda kullanılabiliyor. OPPO olarak, yapay zekanın insanlara daha iyi hizmet vermesini sağlamayı, beraberinde kullanıcılara daha akıllı ve kullanışlı deneyimler sunmayı amaçlıyoruz.”

OPPO, bir yapay zeka modelinin hayvanlar ve insanlar arasındaki karmaşık etkileşimleri anlama, tanımlama ve tahmin etme yeteneğini değerlendiren, yarışmanın Multi-Agent Behavior kategorisinde 11 ödülün arasında 3 ödülün sahibi oldu. Learning New Behavior kategorisinde birincilik, Classical Classification’da ikincilik ve Annotation Style Transfer’de üçüncülük ödülünü kazandı.

OPPO yapay zekanın insanları anlama yeteneğini geliştiriyor

‘İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik’ misyonuyla insan odaklı yapay zeka alanında yetenekler geliştiren OPPO, 2D Görüntülerden 3D Yüz Tanımlama teknolojisinde kendi geliştirdiği yapay zeka algoritmasıyla, 3D yüz şekillerini yaklaşık 1 mm’lik bir hatayla yeniden oluşturmayı başardı ve ana endeks puanı sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. OPPO’nun yüz tanımlama algoritması, saniyede 30 kez 635 temel özellik noktasını tanımlayabiliyor. Gelecekte bu algoritma, güzelleştirme filtrelerinin daha gerçekçi ve kişiselleştirilmiş görünmesini sağlayan 3D özellik tanıma ile portre video teknolojisinin gelişimini destekleyecek ve sosyal platformlarda daha zengin ve daha artırılmış gerçeklik filtrelerine izin verecek.

Uzay ve zamanı anlayan yapay zeka

Yarışmanın SoccerNet kategorisinde OPPO, hem Action Spotting hem de Replay Grounding görevlerinde ikinci sırada yer aldı. Görevin amacı, bir futbol maçı videosunda kuralların karmaşıklığı nedeniyle anlaşılması zor olan ofsayt ve kırmızı kart ihlali gibi bir düzineden fazla eylemi tanımlayabilmek için algoritmaların yeteneklerini değerlendirebilmekti. Gelecekte bu yapay zeka yetenekleri, futbolseverler için teknik maç analizleri yapmak ve akıllı telefonlarındaki videoları analiz ederek bir kullanıcının hayatından önemli anları, haftalık öne çıkan klipler gibi otomatik olarak oluşturmak için de kullanılabilir.

MMact Challenge’da hem Cross-Modal Action Recognition hem de Cross-Model Action Temporal Localization görevlerinde ikinci sırada yer alan OPPO’nun güçlü yapay zeka algoritması, yalnızca görsel verileri kullanarak bir videodaki konuşma, çömelme ve yürüme gibi ondan fazla eylem türünü doğru bir şekilde tanıyabiliyor. Bu teknoloji gelecekte akıllı evlerde çocuklara, evcil hayvanlara veya yaşlılara daha iyi bakma yeteneği de dahil olmak üzere pek çok fayda sağlayabilir. Örneğin bir bebek veya bir çocuk, potansiyel olarak tehlikeli olabilecek eylemler sergilediği anda başka bir odadaki ebeveynleri uyarabilir.

OPPO ayrıca, endüstrinin hem uzay hem de zaman bilgilerini içeren ilk veri setini kullanan AVA-Kinetics Challenge’da üçüncülük elde etti. AVA-Kinetics algoritması, yalnızca videodaki kişilerin çeşitli davranışlarını doğru bir şekilde belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda zamanlarını ve konumlarını da not ediyor. Sonuç olarak, OPPO’nun yapay zeka teknolojisi sadece ne yaptığınızı değil, aynı zamanda nerede ve ne zaman yaptığınızı da anlıyor.

OPPO, yapay zeka teknolojisinin sınırlarını keşfetmeye devam ediyor

Bu yılki CVPR’de OPPO, yarışmanın LOVEU (Long-form Video Understanding) kategorisinde 2 üçüncülük ödülü alarak daha ileri akademik zorluklarda yeni bir başarı elde etti. LOVEU yarışması, içeriği anlamak için yapay zeka teknolojisini gerektiriyor. Çeşitli içerikler göz önüne alındığında yarışmanın bu kategorisi, yapay zeka algoritmalarının daha genelleştirilmiş durumlara uygulanabilmesi için büyük önem teşkil ediyor. Gelecekte, bu teknoloji, video işlemede yüz algılama ve davranış tanıma gibi diğer yapay zeka görevlerinde yaygın olarak kullanılma potansiyeline sahip olacak.

2D görüntüye dayalı olarak 3D derinlik üretebildiği teknolojisini gösteren OPPO ABD Araştırma Merkezi, Dense Depth for Autonomous Driving Yarışması’na katılarak ikinci oldu ve Yenilik Ödülü’nü evine götürdü. Orijinal görüntülerden derinlik bilgisi almak için derin öğrenme modellerini kullanan bu teknoloji, gelecekte daha iyi iç ve dış mekan navigasyon deneyimleri sunmak için ToF gibi derinlik sensörlerinin yerini alabilir.