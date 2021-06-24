Genel
OPPO, CVPR 2021’den 12 Ödülle Döndü
İnsanları daha iyi anlayabilecek ve onlara yardımcı olabilecek yapay zeka teknolojilerini araştıran OPPO, CVPR 2021’de 1 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük ödülü ile dikkate değer başarılar elde etti.
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Computer Vision and Pattern Recognition Conference-CVPR 2021’e katılan OPPO, yapay zeka alanındaki başarılı çalışmalarıyla 7 farklı yarışmadan toplam 12 ödülle döndü. Bunlar arasında şirketin teknolojik güçlerini ve yapay zekadaki yenilikçi atılımlarını gösteren 1 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük ödülü yer aldı. OPPO’yu yarışmada, geçtiğimiz yıl, Araştırma Enstitüsü dâhilinde en yeni yapay zeka teknolojilerini keşfetmek üzere kurulan Akıllı Algılama ve Etkileşim Departmanı temsil etti. Yapay zeka algoritmalarının optimizasyonu ve eğitimi yoluyla, ekiplerin çalışmaları OPPO’nun yapay zeka yeteneklerini ve bu teknolojinin insanlara daha iyi hizmet verme yeteneğini güçlendirmeye devam ediyor.
OPPO Akıllı Algılama Birimi Baş Mühendisi Eric Guo, yarışma ile ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl yarışmanın Perceptual Extreme Super-Resolution kategorisinde bulanık görüntülerin görünümünü keskinleştirebilen teknolojimizle birincilik ödülü almıştık. Bu yıl da yarışmada olağanüstü sonuçlar elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Ödül kazandığımız Multi-Agent Behavior, AVA-Kinetics ve 2D Görüntülerden 3D Yüz Tanımlama teknolojileri, davranış algılama, uzay ve zaman içinde insan eylemlerinin lokalizasyonu ve yüz algılama dahil olmak üzere bilgisayarla görmenin daha karmaşık ve gelişmiş alanlarını kapsıyor. Tüm bu teknolojiler üretim, ev, ofis, fotoğrafçılık, sağlık ve mobilite gibi çok çeşitli senaryolarda kullanılabiliyor. OPPO olarak, yapay zekanın insanlara daha iyi hizmet vermesini sağlamayı, beraberinde kullanıcılara daha akıllı ve kullanışlı deneyimler sunmayı amaçlıyoruz.”
OPPO, bir yapay zeka modelinin hayvanlar ve insanlar arasındaki karmaşık etkileşimleri anlama, tanımlama ve tahmin etme yeteneğini değerlendiren, yarışmanın Multi-Agent Behavior kategorisinde 11 ödülün arasında 3 ödülün sahibi oldu. Learning New Behavior kategorisinde birincilik, Classical Classification’da ikincilik ve Annotation Style Transfer’de üçüncülük ödülünü kazandı.
İçindekiler
OPPO yapay zekanın insanları anlama yeteneğini geliştiriyor
‘İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik’ misyonuyla insan odaklı yapay zeka alanında yetenekler geliştiren OPPO, 2D Görüntülerden 3D Yüz Tanımlama teknolojisinde kendi geliştirdiği yapay zeka algoritmasıyla, 3D yüz şekillerini yaklaşık 1 mm’lik bir hatayla yeniden oluşturmayı başardı ve ana endeks puanı sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. OPPO’nun yüz tanımlama algoritması, saniyede 30 kez 635 temel özellik noktasını tanımlayabiliyor. Gelecekte bu algoritma, güzelleştirme filtrelerinin daha gerçekçi ve kişiselleştirilmiş görünmesini sağlayan 3D özellik tanıma ile portre video teknolojisinin gelişimini destekleyecek ve sosyal platformlarda daha zengin ve daha artırılmış gerçeklik filtrelerine izin verecek.
Uzay ve zamanı anlayan yapay zeka
Yarışmanın SoccerNet kategorisinde OPPO, hem Action Spotting hem de Replay Grounding görevlerinde ikinci sırada yer aldı. Görevin amacı, bir futbol maçı videosunda kuralların karmaşıklığı nedeniyle anlaşılması zor olan ofsayt ve kırmızı kart ihlali gibi bir düzineden fazla eylemi tanımlayabilmek için algoritmaların yeteneklerini değerlendirebilmekti. Gelecekte bu yapay zeka yetenekleri, futbolseverler için teknik maç analizleri yapmak ve akıllı telefonlarındaki videoları analiz ederek bir kullanıcının hayatından önemli anları, haftalık öne çıkan klipler gibi otomatik olarak oluşturmak için de kullanılabilir.
MMact Challenge’da hem Cross-Modal Action Recognition hem de Cross-Model Action Temporal Localization görevlerinde ikinci sırada yer alan OPPO’nun güçlü yapay zeka algoritması, yalnızca görsel verileri kullanarak bir videodaki konuşma, çömelme ve yürüme gibi ondan fazla eylem türünü doğru bir şekilde tanıyabiliyor. Bu teknoloji gelecekte akıllı evlerde çocuklara, evcil hayvanlara veya yaşlılara daha iyi bakma yeteneği de dahil olmak üzere pek çok fayda sağlayabilir. Örneğin bir bebek veya bir çocuk, potansiyel olarak tehlikeli olabilecek eylemler sergilediği anda başka bir odadaki ebeveynleri uyarabilir.
OPPO ayrıca, endüstrinin hem uzay hem de zaman bilgilerini içeren ilk veri setini kullanan AVA-Kinetics Challenge’da üçüncülük elde etti. AVA-Kinetics algoritması, yalnızca videodaki kişilerin çeşitli davranışlarını doğru bir şekilde belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda zamanlarını ve konumlarını da not ediyor. Sonuç olarak, OPPO’nun yapay zeka teknolojisi sadece ne yaptığınızı değil, aynı zamanda nerede ve ne zaman yaptığınızı da anlıyor.
OPPO, yapay zeka teknolojisinin sınırlarını keşfetmeye devam ediyor
Bu yılki CVPR’de OPPO, yarışmanın LOVEU (Long-form Video Understanding) kategorisinde 2 üçüncülük ödülü alarak daha ileri akademik zorluklarda yeni bir başarı elde etti. LOVEU yarışması, içeriği anlamak için yapay zeka teknolojisini gerektiriyor. Çeşitli içerikler göz önüne alındığında yarışmanın bu kategorisi, yapay zeka algoritmalarının daha genelleştirilmiş durumlara uygulanabilmesi için büyük önem teşkil ediyor. Gelecekte, bu teknoloji, video işlemede yüz algılama ve davranış tanıma gibi diğer yapay zeka görevlerinde yaygın olarak kullanılma potansiyeline sahip olacak.
2D görüntüye dayalı olarak 3D derinlik üretebildiği teknolojisini gösteren OPPO ABD Araştırma Merkezi, Dense Depth for Autonomous Driving Yarışması’na katılarak ikinci oldu ve Yenilik Ödülü’nü evine götürdü. Orijinal görüntülerden derinlik bilgisi almak için derin öğrenme modellerini kullanan bu teknoloji, gelecekte daha iyi iç ve dış mekan navigasyon deneyimleri sunmak için ToF gibi derinlik sensörlerinin yerini alabilir.
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Genel
Sosyal Medya Uzmanı Nedir? Alaattin Çağıl’ın Kaleminden
Alaattin Çağıl’ın kaleminden olan ‘Sosyal Medya Uzmanı Nedir? Nasıl Olunur?’ kitabı, özellikle dijital kanallarda kariyerine yön vermek isteyen, püf noktalara sahip olmak isteyen okurların dikkatini çekecek cinsten!
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Alaattin Çağıl Kimdir?
1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen Alaattin Çağıl, küçük yaşlardan itibaren bilgisayar teknolojileri ile iç içe büyüdü. Sosyal medya reklam içeriği üretme ye başladıktan sonra Sosyal Medya Uzmanlığı ve Danışmanlığı kariyerine ilk adımı atmış oldu. Bu alanda ilerlemeler kaydettikten sonra Dijital Medya Ajansını açtı. Ayrıca Dijital Strateji ve Yazarlık da yapmakta olan Çağıl; daha önce Turkcell, Hardware Plus Dergisi gibi ve çeşitli dergi/gazetelerde yazarlık yaptı. Temmuz 2017’de Uluslararası Sosyal Medya Derneği Ege Bölge başkanı seçildi. 2017-2018 yıllında alanı nin en iyisi seçilerek Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. İşinde aktif olarak ve bir şeyler yapmayı seven birisi olarak kariyerini başarıyla ve ödüllerle sürdürmeye devam ediyor.
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Genel
Kaydedilmeden Kapanan Word Dosyası Kurtarma
Hemen hemen hepimiz, Word belgesinde hazırladığımız yazıları hata yaparak, unutarak ve ya yanlışlıkla hatta bazen de elimizde olmayan nedenler yüzünden (elektrik kesintisi gibi) kaydetmeden kapatabiliyoruz. Uzun zaman ayırdığınız çalışmalarda kaydetmeden kapadığımız dökümanlar oldukça can sıkıcı olabiliyor. Öyleyse güzel haberi paylaşalım. Kaydetmeden kapattığınız Word dosyasını kurtarmanın bir yolu var.
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Xiaomi’den dikkat çeken “Sahne Senin” Projesi.
Sektöre girdiği günden bu yana hızla büyüme sağlamayı sürdüren Xiaomi yine bir ilke imza attığını duyurarak yeni tanıttığı amiral gemisi Mi 11 modeli için Bağdat Caddesi Erenköy mevkiindeki bir billboard’da ünlü mural sanatçısı Kien ile bir çizim çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 gün süren çizim ve renklendirme çalışmaları 12 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Halkın dikaktini çekmeyi başaran bu çalışma Haziran sonuna kadar Bağdat Caddesi’nde sergilenmeye devam edecek.
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Ana teması tamamen sürrealist olan bu çalışmada birbirinden farklı renkli öğeler kullanılarak hem Xiaomi’nin dinamik yapısına vurgu yapıldı hem de kreatif bir görsel şölen ortaya çıkarıldı. Çizimin ortasında büyük bir astrranotun elinde Mi 11, hemen yanında ise uzay gemisinden süzülen bir ışığın yarattığı bir sanal podyum yer alıyor. Ayrıca sağ ve sol taraflarda ise gezegen, roket ve dondurma gibi öğeler de kullanılarak hem yaz teması hem de uzay ve teknoloji teması işlendi.
Billboard’ın sağ tarafında sokağın içine bakan cephede ise Mi 11 görseli ve sloganı kullanılması gözlerden kaçmadı. Video ve fotoğraf özellikleriyle birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başaran Mi 11, kullanıcılara “Sahne Senin” sloganı ile modelin bu alanda iddiasını vurguladığını gösteriyor.
Projeye dair ünlü mural sanatçısı Kien: ” Xiaomi markası için tasarladığım mural genel hatlarıyla eğlence, yaz ve teknoloji temaları üzerine kurulu. Kien olarak kendi görsel kodlarım arasında en sevdiğim öğelerden biri olan astronotu, bu çalışmada hero olarak kullandım. Renkli bir fonda gördüğümüz astronotun elinde Mi 11 var. Astronot bizim teknoloji algımızı pekiştiriyor. Ayrıca insanların fotoğraf çekilirken güzel anlar yakalamaları için, duvarın çeşitli bölgelerine uzayda bulunan çeşitli obje ve grafik metaforlar yerleştirdim. Yukarıda bulunan küçük uçan dairemizden yayılan ışık hüzmesiyle insanların sahnede duracağı alanı işaretlemiş ve interaksiyona geçebilecekleri bir alan yaratmış oluyoruz” diyerek açıklama yaptı.
Havaların da güzelleşmesi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte kalabalıklaşan Bağdat Caddesi’nin merkezinde bu dev kreatif çalışma, insanların yoğun ilgisini çekmeyi başardı. Önünde fotoğraf çektiren birçok kişi ile, Xiaomi burada bir kez daha genç ve dinamik yapısını son kullanıcı ile buluşturmayı başarmış görünüyor.
Xiaomi Corporation Hakkında
Xiaomi Corporation, Nisan 2010’da kuruldu ve 9 Temmuz 2018’de Hong Kong Borsası’nın Ana Piyasası’nda yer aldı (1810.HK). Xiaomi, temelinde bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformuna bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlara sahip bir internet şirketidir. İnovasyona ve kaliteye eşit derecede önem veren şirket, kullanıcılara en iyi kaliteyi sunan ürünler sunmak ve en iyi operasyonel verimliliği elde etmek için uğraş vermektedir. En son yenilikçi teknolojilerde herkesin daha iyi bir yaşam sürmesi için adil fiyatlara sahip mükemmel ürünler geliştirmektedir. Şu anda dünyanın en büyük üçüncü telefon markası olan Xiaomi, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç 324,8 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan platformuyla dünyanın önde gelen tüketici IoT (AI+IoT) platformunun sahibidir. Xiaomi ürünleri şu anda dünya genelinde 100’ün üzerinde ülkede ve bölgede satılıyor. Şirket, 2020 yılının Ağustos ayında geçtiğimiz yıla kıyasla 46 sıra yükselerek Fortune Global 500 listesine 422’nci sıradan ikinci kez girdi. Xiaomi, aynı zamanda İnternet şirketleri arasında 7’inci sırada yer aldı. Xiaomi, Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index ve Hang Seng TECH Index ve Hang Seng China 50 Index’te yer almaktadır.
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