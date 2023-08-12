OPPO, 11 Temmuz’da başlayan yıllık etkinliği olan OPPO ColorOSHack 2023’ü duyurdu. OPPO ColorOSHack 2023 Bilgi Oturumu, 15 Ağustos 2023’te gerçekleştirilecek.

Bu etkinlik, Pantanal Service, Empowering Lives with Intelligence temasıyla düzenleniyor ve dünya genelindeki geliştiricilere yönelik bir davet niteliği taşıyor.

OPPO ColorOSHack 2023, dünya çapındaki geliştiricileri 500 milyondan fazla ColorOS kullanıcısı için akıllı yaşam deneyimleri oluşturmak üzere Pantanal akıllı platformunu kullanmaya davet eden bir küresel yarışma. Etkinlik, yaşam tarzı, ulaşım ve eğlence gibi konulara odaklanan bir yarışma şeklinde 11 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Güneydoğu Asya’ya özel bir odakla yerel hizmet sağlayıcıları ve geliştiricileri akıllı çözümler tasarlamak için teşvik ederek küresel katılımı teşvik ediyor. Amacı, yerel Güneydoğu Asya pazarlarına uyum sağlamak ve Pantanal ekosistemini zenginleştirmek.

Pantanal, geliştiricilere ColorOS kullanıcıları için akıllı yaşam deneyimleri oluşturma imkanı sunan bir platformdur. Yaşam hizmetleri, seyahat ve eğlence gibi çeşitli alanlarda 21 ortak ve dört stratejik ortağı bulunmaktadır. Aynı zamanda, Pantanal ekosistemine katkı sağlayan 300.000’den fazla geliştirici bulunuyor.

Pantanal, geliştiricilere Bağlam Farkındalığı, Hizmet Çalıştırma ve Doğal Etkileşim gibi çeşitli geliştirme yetenekleri sunar. Ayrıca, geliştirme sürecini basitleştiren ve bütünleştiren Pantanal DevFwk ve Pantanal DevStudio gibi iki araca sahiptir. Bu araçlar, geliştiricilerin maliyetleri düşürmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı oluyor.

OPPO ColorOSHack 2023, geliştiricilere Pantanal Platformu’nun açık yeteneklerine ve Pantanal DevKits’e erken erişim sağlayan bir yarışma. Bu, geliştiricilerin hızlı ve verimli bir şekilde hizmetler geliştirmesini ve uygulamaları kullanıcıya sunmasını sağlıyor.

OPPO ColorOS, Güneydoğu Asyalı girişimciler ve OPPO sektör profesyonellerine çevrimiçi brifingler, Soru-Cevap oturumları, teknik destek ve uzman rehberliği sağlayarak destek sunuyor.

Kazanan projeler OPPO App Store tarafından onaylanacak ve ödüllendirilecek. Ayrıca, OPPO ColorOS geliştirici ekosistemini desteklemek için canlı yayınlar, topluluk etkinlikleri, salon etkinlikleri ve resmi platformun web sitesinde bir geliştirici akademisi gibi kaynaklar sunmaya devam edecek.