Oppo’nun Find X7 serisi telefonlar üzerinde çalıştığına dair bilgiler ortaya çıktı. Rakip Çinli markaların bu yıl sonuna kadar amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmeleri beklenirken, Oppo Find X7 ve Find X7 Pro modellerinin ise ev pazarında 2024’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceği belirtiliyor. Lansman tarihi öncesinde, Çinli sızıntıcının Oppo Find X7 Pro hakkında önemli bilgiler paylaştığı belirtiliyor.

Sızıntıda belirtildiğine göre, Oppo Find X7 Pro modelindeki iyileştirmeler, önceki Find X6 Pro’ya kıyasla görece küçük boyutlarda olacak. Aynı kaynak, Oppo’nun Find X7 Pro modelinde daha iyi bir tasarım ve X6 Pro’nun eksikliklerini giderme gibi artımlı geliştirmeler sunmayı hedeflediğini ifade ediyor.

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Bu kaynağa göre, Oppo Find X7 Pro ve Find X6 Pro modelleri 2K çözünürlüğe, 2500 nit tepe parlaklığa, varsayılan 720Hz düşük frekanslı PWM karartma moduna ve geliştirici modu ile seçilebilen 1440Hz yüksek frekanslı PWM karartma moduna sahip benzer özelliklere sahip.

Her iki telefonda da 32 megapiksel ön kamera (Sony IMX709 sensörü) ve 50 megapiksel birincil kamera (Sony IMX989, yeniden adlandırılmış Sony LYT900), 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera (Sony IMX890, yeniden adlandırılmış Sony LYT700) ve 50 megapiksel periskopik telefoto kamera (Sony LYT700) gibi bir arka kamera düzenlemesi bulunuyor.

Find X7 Pro modelindeki iyileştirmelerin, ek lensler ve ekran parametrelerinde olabileceği ve böylece daha gelişmiş bir video deneyimi sunabileceği belirtiliyor.

Sızıntıda bahsedilmese de, Oppo Find X7 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle donatılması bekleniyor. En üst varyantında 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı olabileceği öne sürülüyor. Daha önceki bir rapora göre, X7 Pro modeli 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunabilir.