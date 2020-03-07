OPPO ColorOs 7.1 güncellemesi yayınlandı

OPPO, merakla beklenen ColorOs 7.1 güncellemesini yayınladı. Bilindiği üzere OPPO, yeni amiral gemileri Find X2 ve Find X2 Pro‘yu tanıttı. Tanıtımın ardından kısa bir süre sonra da kendi arayüzü olan ColorOs 7.1 güncellemesini yayınlayarak kullanıcılarını sevindirdi.

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Çinli teknoloji devi ColorOs 7.1 güncellemesiyle beraber, kamera, ekran, depolama kapasitesi ve bellek yönetimi ile ilgili yeni optimizasyonlar ve düzeltmeler yaptı.

OPPO, bildiğiniz üzere yeni cihazlarında 120Hz ekran yenileme teknolojisini kullanıyor. Şirket yeni güncelleme ile arayüzüne bu desteği de eklemiş oldu. Çinli firma bunu ekranda görüntülenen içeriğin kalitesini artıran “O1 Süper Hassas Görüntü Kalitesi Motoru” olarak da adlandırıyor.

Genelde videolar ya da filmler 30 fps‘de çekiliyor. Ancak bu teknoloji sayesinde OPPO, içeriği 60 fps, hatta 120 fps’e kadar izlemenize olanak sağlayacak. Şuanda bu özellik, yalnızca Tencent Sports iQ, Tencent Video, Amazon Prime, YouTube, Netflix ve diğer platformlarda desteklenmekte.

Kamera açısından bakacak olursak cihazlar, OPPO ColorOs 7.1 güncellemesiyle beraber HDR video çekme desteğine de kavuşmuş oluyor. Yani bu güncelleme ile çektiğiniz videolar güneş ışığı ya da karanlık bir ortamda en iyi ve en net hale gelmiş olacak.

Diğer bir yenilik ise bellek ve depolama yönetimindeki iyileştirmeler. Bu özellik sayesinde cihazların bellek okuma hızı %18 artarak performansta geliştirmeler olacak. RAM kullanımı %40 düşürülürken uygulama açma hızı da önemli oranda arttırıldı.

OPPO, ColorOs 7.1 güncellemesinin hangi cihazlara geleceği hakkında net bir bilgi yok. Ancak ilerleyen günlerde şirket, güncelleme gelecek cihazların listesinin açıklanması bekleniyor.