Oppo, müşterilerini zevkten dört köşe edecek güzel bir adım atmaya hazırlanıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, şirket yakın zamanda tanıtılacak Oppo A2 Pro 5G için önümüzdeki dört yıl boyunca ücretsiz pil değişimi sağlayacak bir program başlatmayı planlıyor. Bu program, pil sağlığı yüzde 80’in altına düştüğünde pil değiştirme hakkı sunacak. İşte Oppo’nun müşterileri sevindirecek hamlesi!

Oppo Yeni Canavarında 4 Yıl Boyunca Ücretsiz Pil Değişimi Sunmaya Hazırlanıyor!

İlk olarak bu programdan yararlanacak olan modelin Oppo A2 Pro 5G olacağı bildiriliyor. Ancak Oppo henüz bu modelin gelişini resmi olarak onaylamış değil. Daha sonra bu programa yeni modellerin dahil edilip edilmeyeceği de bilinmiyor.

İddialara göre, Oppo A2 Pro adını taşıyan bu cihazın tanıtımı bir hafta içinde yapılacak. Telefonun teknik özellikleri, sosyal medya platformu Weibo üzerinden sızdırıldı ve dikkat çekici detaylar içeriyor.

Oppo A2 Pro’nun en önemli özelliklerinden biri, 6,7 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED ekranının 120Hz yenileme hızına sahip olması oluyor. Bu, akıcı bir görüntü deneyimi sunacak ve kullanıcıları etkileyici bir ekran performansıyla karşılayacak gibi görünüyor. Ancak, Oppo henüz bu özellikleri resmi olarak onaylamış değil.

Ayrıca, cihazın kavisli kenarlara sahip olduğu ve 5.000mAh pil kapasitesine sahip olabileceği söyleniyor. Bu, uzun bir pil ömrü sunacak ve kullanıcıların daha uzun süre cihazlarını kullanmalarına olanak tanıyacaktır.

5.000 mAh pil, kapasitesinin önemli bir kısmını kaybetse bile halen birçok telefondan daha yüksek kapasiteye sahip olacaktır. Yine de Oppo’nun bu pil için bir değişim programı planları yapması müşteriler tarafından hoş karşılanacak bir şey.

Oppo A2 Pro 5G, 8GB RAM + 256GB depolama, 12GB RAM + 256GB depolama ve 12GB RAM + 512GB depolama olmak üzere farklı versiyonlarla satışa sunulacak. Fiyatlar şu anlık sırasıyla 288 dolar, 315 dolar ve 343 dolar olarak telaffuz ediliyor.

Ancak bu özellikler ve fiyatlar kesin değil. Yani lansmanda bu detaylar değişebilir. Cihazın 15 Eylül’de piyasaya sürülmesi ve 22 Eylül’e kadar satışa sunulması bekleniyor. Bu özelliklerle Oppo A2 Pro 5G, kullanıcılarına yüksek performans ve dayanıklılık sunmayı amaçlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo gibi diğer Çinli devler de benzer bir şey yapar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!