Teknoloji devi Huawei, 14 Eylül tarihinde Barselona’da düzenleyeceği etkinlikle yaklaşan Huawei Watch GT4 serisini tanıtacağı söyleniyordu. Firmanın etkinlik duyurusunda akıllı saat tanıtılacağına dair sinyaller verilmesiyle bu beklenti daha da artmıştı. Son olarak, internet üzerinde Watch GT4’e ait ilk görsellerin sızdırılmasıyla cihazın tanıtılacağı neredeyse doğrulanmış oldu! İşte Huawei Watch GT4’ten ilk izlenimler!

Huawei Watch GT4 Serisi Barselona’daki Etkinlikte Tanıtılacak!

Henüz Watch GT4 ile ilgili çok fazla teknik detay açıklanmış değil. Ancak sızıntılara göre 41mm ve 46mm iki farklı boyutta model sunulacak. Daha küçük 41mm model, daha çok kadınlara hitap eden zarif ve temiz bir tasarıma sahipken, 46mm model daha çok sporculara ve erkek müşterilere hitap eden büyük bir dış çerçeveye ve çıkıntılı kenarlara sahip oldukça farklı bir tasarım sunuyor.

Watch GT4, farklı malzeme kombinasyonlarına sahip toplamda dokuz farklı versiyonla gelecek gibi görünüyor. En üst seviye modellerin paslanmaz çelik gövde ve bununla uyumlu kayışa sahip olması bekleniyor. Diğer sürümler ise daha basit metal kasalar ve kumaş veya plastik kayışlarla gelebilir.

GT4 serisinin fiyat aralığı 249 euro ile 399 euro arasında değişecek. Bu fiyatlar, daha önce duyurulan premium Huawei Watch 4 ve 4 Pro modellerine göre biraz daha uygun olacak gibi görünüyor. Ancak GT4 serisi, daha fazla fitness takip özelliği sunması ve uzun pil ömrü gibi avantajlar sunacak. Bu yeni serinin, akıllı saatten ziyade, akıllı saat ile akıllı bileklikler arasında konumlandırılması bekleniyor.

Teknoloji meraklıları, Huawei’nin Barselona etkinliğinde Watch GT4 serisini resmi olarak tanıtmasını heyecanla bekliyor. Bu yeni seriyle ilgili tüm ayrıntılar, etkinlik sırasında ortaya çıkacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin yeni akıllı saatleri nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!