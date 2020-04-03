Oppo, AnTuTu performans tablosunda mart ayının birincisi oldu!

Oppo akıllı telefon dünyasını sarsmaya devam ediyor. Firmanın en yeni cihazları, Find X2 Pro ve Reno 3 kendi sınıflarında mart ayının AnTuTu performans birincileri oldular.

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Mart ayının en yüksek puan toplayan iki cihazı da Oppo!

AnTuTu, her ay sonu olduğu gibi mart sonunda da performans tablosunu kullanıcılara duyurdu. Cihazlara uygulanan bazı testler üzerinden elde edilen puanlamalarla yapılan tablolarda Oppo rüzgarı esti diyebiliriz. Oppo Find X2 Pro ve Oppo Reno 3 kendi sınıflarında birinci olarak rakiplerine göz dağı verdi. Amiral gemisi yarışında artık Snapdragon 865‘li cihazları görmeye başladığımız şu dönemler de, Oppo Find X2 Pro 600 bin puan barajını geçerek hem bu anlamda bunu başaran ilk cihaz oldu hem de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha yineledi. Oppo Find X2 Pro‘yu sırasıyla Xiaomi Mi 10 Pro ve Oppo Find X2 izledi. İşin orta segment kısmına geldiğimizde ise Oppo Reno 3, rakiplerinden daha yüksek skor alarak 400 bin barajını geçti ve rekabette ki yerini sağlamlaştırdı. Aynı şekilde Oppo Reno 3 cihazını ise, vivo X30 ve Redmi K30 takip etti.

Amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkan Oppo Find X2 Pro gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden almakta. 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri ile gelen cihaz, 6.7 inç delikli ekran ile kullanıcıları karşılıyor. Arka tarafta üç kamera bulunan cihaz iki adet 48 MP‘lik kamera (bunlardan biri ana kamera bir diğeri 120 derecelik geniş açı kamerası) ve bir adet 13 MP‘lik telefoto lens ile gelmekte. Fiyatı da kendisi gibi şaşalı olan cihaz 1300 dolarlık bir etiketle satışa çıktı.

Oppo Find X2 Pro cihazına göre orta segmen rekabet için geliştirilen Oppo Reno 3 ise gücünü, MediaTek Dimensity 1000L‘den almakta. 8/12 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle gelen cihazın damla çentik tasarımına sahip bir ekranı bulunmakta. Arka tarafta ise dört kamera bulunan cihazda kameralar sırasıyla, 64 MP‘lik ana kamera, 8 MP‘lik geniş açı, 2 MP‘lik derinlik ve yine 2 MP‘lik makro çekim kamerası olarak belirlenmiş. Cihaz 500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olmakta