Oppo A12, tasarım ve özellikleri sızdırıldı!

Orta ve üst seviye kategorisinde cihazlarıyla piyasada yer alan Oppo, giriş seviyesi akıllı telefon kategorisinde olacak Oppo A12’yi tanıtacak. Bugün itibarıyla Oppo A12’ye ait resmi görsel ve tüm özellikler Hindistan merkezli bir internet sitesi tarafından sızdırıldı.

Oppo A12, 155,9 x 75,5 x 8.3 mm boyutlarında ve 165 gr ağırlığında bir cihaz. Plastik bir kasaya sahip cihaz sandviç adı verilen formda. Söz konusu cihaz 6.22″ boyutunda HD+ çözünürlüklü LCD teknolojili bir ekran paneline sahip olacak. Çift kamera kurulumuna sahip cihazda 13 megapiksel çözünürlük ile f/2.2 diyafram açıklığı sunan ana kameraya 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik sensörü eşlik ediyor. A12 ön kamera olarak 5 megapiksel çözünürlüklü f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir lens kullanıyor. Bu lens ekran üzerindeki damla çentik içinde bulunuyor.

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Performans tarafına baktığımızda, Oppo A12 işlem gücünü Helio P35’ten alacak. Baz modelinde 3 GB RAM ile 32 GB depolama alanı sunan cihazın 4 GB RAM ile 64 GB depolama alanı sunan bir versiyonu da olacak. 4230 mAh pil kapasitesi ile gelen cihaz yazılım tarafında ColorOS 6.1.2 arayüzüne sahip olacak. Bu arayüz Android 9 işletim sistemini temel aldığından modelin Android 10 ile kutudan çıkmayacağını söylemek mümkün. Bunlara ek olarak akıllı telefon arka tarafında bir parmak izi sensörü ile geliyor. Oppo A12’nin fiyatı ve piyasaya çıkacağı tarih ile ilgili bilgi bulunmuyor.

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