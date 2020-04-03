Akıllı Telefonlar
Oppo A12, tasarım ve özellikleri sızdırıldı!
Orta ve üst seviye kategorisinde cihazlarıyla piyasada yer alan Oppo, giriş seviyesi akıllı telefon kategorisinde olacak Oppo A12’yi tanıtacak. Bugün itibarıyla Oppo A12’ye ait resmi görsel ve tüm özellikler Hindistan merkezli bir internet sitesi tarafından sızdırıldı.
Oppo A12, 155,9 x 75,5 x 8.3 mm boyutlarında ve 165 gr ağırlığında bir cihaz. Plastik bir kasaya sahip cihaz sandviç adı verilen formda. Söz konusu cihaz 6.22″ boyutunda HD+ çözünürlüklü LCD teknolojili bir ekran paneline sahip olacak. Çift kamera kurulumuna sahip cihazda 13 megapiksel çözünürlük ile f/2.2 diyafram açıklığı sunan ana kameraya 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik sensörü eşlik ediyor. A12 ön kamera olarak 5 megapiksel çözünürlüklü f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir lens kullanıyor. Bu lens ekran üzerindeki damla çentik içinde bulunuyor.
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Performans tarafına baktığımızda, Oppo A12 işlem gücünü Helio P35’ten alacak. Baz modelinde 3 GB RAM ile 32 GB depolama alanı sunan cihazın 4 GB RAM ile 64 GB depolama alanı sunan bir versiyonu da olacak. 4230 mAh pil kapasitesi ile gelen cihaz yazılım tarafında ColorOS 6.1.2 arayüzüne sahip olacak. Bu arayüz Android 9 işletim sistemini temel aldığından modelin Android 10 ile kutudan çıkmayacağını söylemek mümkün. Bunlara ek olarak akıllı telefon arka tarafında bir parmak izi sensörü ile geliyor. Oppo A12’nin fiyatı ve piyasaya çıkacağı tarih ile ilgili bilgi bulunmuyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
YouTube, “Shorts” ile TikTok’a rakip olabilir
YouTube, kısa süreli ve müzik içerikli videolar için “Shorts” özelliği üzerinde çalışıyor. Şirket, kullanıcılarının platformunda kalmasını sağlamak için yeni adımlar atmaya hazır.
The Information’ın haberine göre YouTube, TikTok’a benzer bir müzikli kısa video özelliği üzerinde çalışıyor. Şirketin bu hamlesiyle, rakibine kaptırdığı kullanıcı sayısını azaltmayı hedeflediği tahmin ediliyor.
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Google, YouTube’un Android ve iOS işletim sistemlerindeki mobil uygulamalarına Shorts isimli bir özelliği ekleyerek kullanıcılarına TikTok’a benzer bir müzikli kısa video hazırlama imkanı sunacak. Söz konusu kısa videolar, aynı TikTok’ta olduğu gibi sıralanacak. Şirket, bu videolarda YouTube’un içerisindeki geniş müzik yelpazesinin de kullanılmasına imkan tanıyacak.
Büyük ilgi görmesi beklenen YouTube Shorts özelliğinin, yıl sonuna kadar platforma eklenmesi bekleniyor. Ancak YouTube sözcüsü ise yeni özellik ile ilgili daha fazla bilgi istenmesine cevap olarak: “Söylentiler veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu tarz platformlarda, rakiplerinde bulunan ve kullanıcılar tarafından beğenilen özellikleri kendilerine de ekleme özelliği ilk defa görülmüyor. Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube, daha önce de Snapchat’in ve Instagram’ın “Hikayeler” özelliğini de bünyesine eklemiş ve rakip sosyal platformlardaki özellikleri bünyesine katma gibi hamleler yapmıştı.
Aynı şekilde TikTok‘un da bir süre önce, birçok şarkının hızla tanınmasını ve yayılmasını sağladığından, kendi müzik uygulamasını çıkaracağı söylenmişti. YouTube’un bu girişimle kısa süreli ve müzikli videolar içeren TikTok’un yerini alıp alamayacağı ise merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Huawei, yeni EMUI 10.1 özelliklerini detaylandırdı!
Huawei, geçtiğimiz aylardan beri süren Amerika ile yaşadığı sorunların ardından yazılım ve HMS uygulama mağazasına oldukça önem vermeye başladı. Yazılım tarafında arayüzünü sürekli güncel tutmaya çalışan Huawei, yeni yayınlayacağı EMUI 10.1 sürümünü detaylandırdı.
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Huawei, EMUI 10.1 ile hangi yenilikleri getiriyor?
Öncelikle Huawei, yeni EMUI sürümüyle cihazların dokunmatiğini geliştirecek. Yapacağınız dokunmalar, hareket ettirmeler artık daha doğal hissettirecek ve hızlı gerçekleşecek. Bir diğer yenilik ise çoklu pencere modu güncellenecek. Artık çoklu pencereden çıkmadan mesajlara daha hızlı yanıt verebileceksiniz. Ayrıca görüntüleri, metinleri ve dosyaları bir pencereden diğerine sürükleyerek geçişler yapabileceksiniz. EMUI 10.1‘de çoklu pencerelere ulaşmak için ise yanlardan kaydırılarak ulaşabileceğiniz yeni bir menü bulunacak. Bunun pratikliği arttırması bekleniyor.
Yeni EMUI sürümü ile birden fazla aygıtı kontrol edebileceğiniz yeni bir panel eklenecek. Bu özellik telefonun herhangi bir köşesinden kaydırılarak tetiklenecek. IoT bir cihazı kontrol etmek ve diğer çeşitli cihazlarla bağlantı kurmak için oldukça kullanışlı bir yöntem olacağa benziyor. Örneğin müzik dinlerken yakınlardaki bir Huawei Sound X Bluetooth Hoparlör‘e bağlanmak istediğinizde bu özellikle kolayca bağlanabileceksiniz.
Son dönemlerde Huawei, video ve reklamlarında çoklu ekran işbirliğinden çokça bahsediyordu. EMUI 10.1 ile birlikte bu entegrasyon dahada artacak. Bu sistemden kısaca bahsedicek olursak, Huawei telefonunuz ve Matebookunuz arasında bağlantıyı kolaylaştıran bir sistem. Matebook cihazları üzerinden telefon kontrolünü yapabildiğimiz bu özellikte iyileştirmeler mevcut olacak. Ayrıca artık normal ve videolu görüşmeleri de Matebook üzerinden yapabileceksiniz.
MeeTime ve Celia hangi özelliklerle gelecek?
Bir diğer EMUI 10.1 özelliği ise Huawei MeeTime. Bu özellik 26 Mart’ta yapılan tanıtımda da gösterilmişti. Huawei‘nin kendi video konferans uygulaması olan MeetTime, gelecekte kullanıcılara oldukça yenilikçi özellikler sunmayı planlıyor. Bunların başında, gerçek zamanlı güzelleştirme algoritmaları, düşük ışıkta ve bağlantıda bile iyi bir performans sunma ve üçüncü parti cihazları desteklemek geliyor. Huawei MeeTime ile cihazların çok yönlü bir platforma dönüştürülmesi planlanıyor.
Son olarak yine konferansta tanıtılan ve “Celia” adı verilen, Huawei‘nin yeni sesli asistan özelliği de bu EMUI sürümü ile birlikte gelecek. “Hey Celia” sesli komutu veya güç tuşuna basılarak çalışacak olan Celia‘nın tam potansiyelini henüz bilmiyoruz. Lansmandaki sunuma göre Celia, nesneleri tanımlama, yiyeceklerin kalori değerlerinin ölçülmesi ve yüzyüze – sesli çeviri gibi birçok özelliği barındıracak. Celia öncelikle Batı pazarlarında kullanıma sunulacak.
Şirket, bu yeni EMUI sürümünü 30’dan fazla akıllı telefon modeline getirecek. Listede ilk sırada Huawei Mate 30 ve P30 serileri ile birlikte Mate X bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note20+ 5G, Geekbench’te ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Note20 serisinin tanıtımına oldukça uzun bir zaman olmasına rağmen, Note20+ 5G versiyonu ile Geekbench‘te görüntülendi. SM-N986U model numarası ile ortaya çıkan Galaxy Note20+ 5G modeli hakkında önemli detaylar ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy Note20+ 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Galaxy Note20+ 5G, Geekbench‘te 8 GB RAM ile görüntülendi. Fakat cihazın 12 GB RAM seçeneği de yüksek ihtimal olacak. Ayrıca cihaz kutudan artık bir standart haline gelen Android 10 ile birlikte çıkacak. Telefon muhtemelen “kona” anakartına karşılık gelen Snapdragon 865 SoC ile gelecek. Fakat diğer bir ihtimal ise henüz duyurulmamış olan Snapdragon 865+ işlemci ile gelebilme ihtimali. Çünkü listedeki kaynak kodlarına göre CPU‘nun büyük çekirdeği 3.09 GHz frekansta çalışacak ve Snapdragon 865‘te bu değer 2.84 GHz olarak biliniyordu.
Bunlarla birlikte Note20+ 5G‘nin SM-N986U model numarasına sahip olması, Note10+ 5G‘nin SM-N976U model numarası ve Snapdragon kullanan Amerika versiyonu olması nedeniyle yüksek ihtimal yine Amerika varyasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın çekirdek skorlarına bakacak olursak, tekli çekirdekte 985 ve çoklu çekirdekte ise 3220 puan aldığı görülüyor. Bu cihazın prototip olduğunu düşünürsek değerlendirmek için oldukça erken.
Henüz Samsung tarafından Note20 serisi ile ilgili net bir bilgi yok. Fakat geçtiğimiz sene ağustos ayında Note10 detayları paylaşılmıştı. Bu sene de ağustos ayında Note20 serisinin detaylarının paylaşılmasını bekleyebiliriz.