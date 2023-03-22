Geçtiğimiz yaz OPPO, bütçe dostu kategorisine ait A97 5G akıllı telefonunu dünya çapında tanıttı. Etkileyici ekran ve işlemcisiyle birçok kullanıcının beğenisini toplayan telefon, yeni özelliklerle OPPO A98 5G olarak tekrardan yakında piyasaya sürülecek. Cihaz henüz resmi olarak doğrulanmasa bile birçok sertifikasını tamamlandı ve ortaya çıkan özellikleri ile lansman tarihini merakla bekleyenler için göz kırptı.

OPPO A98 5G, NBTC ve CQC Sertifikalarını Aldı

Geçtiğimiz günlerde NBTC sertifikasyon web sitesinde A98 olduğu iddia edilen yeni bir cihaz görüntülendi. CPH2529 model numarasını taşıyan akıllı telefon sertifikası, ürünün herhangi bir teknik özelliğini ortaya koymadı. Ancak OPPO A98 5G takma adını doğrulayarak telefonun geçmişte aldığı diğer belgelerin ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Bu bağlamda, aynı model numarasına sahip bir cihaz da Çin’in CQC veritabanında görüldü. Söz konusu veritabanı telefonun 67W hızlı şarj özelliğine sahip olacağını ortaya koydu.

Daha öncesinde telefon hakkında yayınlanan bir raporda gündeme düştü. Rapora göre yeni canavar, 120Hz FHD + ekran, Snapdragon 778G yonga seti, 5000mAh pil ve 108MP birincil kameraya sahip olacak. Yaklaşan cihaz hakkında daha fazla fikir edinmek için eski model A97’yi hatırlamakta oldukça fayda var.

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OPPO A97 5G Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.56 inç LCD panel, 2408 x 1080 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı

6.56 inç LCD panel, 2408 x 1080 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 810 SoC

MediaTek Dimensity 810 SoC RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim sistemi: Android 12 (ColorOS 12)

Android 12 (ColorOS 12) Arka kamera: 48MP + 2MP

48MP + 2MP Ön kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh, 33W hızlı şarj

5.000 mAh, 33W hızlı şarj Bağlantı: 5G, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB Type-C, kulaklık girişi

5G, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB Type-C, kulaklık girişi Boyutlar: 163.8 × 75.1 × 7.99mm

163.8 × 75.1 × 7.99mm Ağırlık: 188 gr

188 gr Renk: Siyah, Mavi

Siyah, Mavi Fiyatı: 298 dolar