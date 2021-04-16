Oppo A94 5G resmi olarak tanıtıldı!

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Oppo A94 5G modelini akıllı telefon dünyasına tanıttı. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları da lansman sayesinde kesinleşti. 5G özellikli orta seviye akıllı telefonlar arasında yerini alan cihaz önümüzdeki ay Avrupa‘da satışa çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun fiyatı da belli oldu. Cihaz rakipleri ile neredeyse aynı seviyede fiyat etiketine sahip.

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Oppo A94 5G resmen ortaya çıktı!

Akıllı telefon dünyasında orta seviye cihaz sayısı artmaya devam ediyor. Günümüzde birçok firma bu kategoriye ürün çıkartıyor. Dünya genelindeki kur fiyatları nedeniyle bazen oldukça tercih edilen bu akıllı telefonlar da git gide yeteneklerine yenilerini ekliyor. Son olarak 5G‘nin de yaygınlaşması ile, bu seviyede rekabet yeni bir boyut kazandı. Android işletim sistemli cihaz geliştiricileri arasında önemli bir yere sahip olan Oppo da yeni akıllı telefonu ile kullanıcılarına merhaba dedi. A94 5G modelini tanıtan Çinli teknoloji devi, piyasadaki yerini sağlama almak istiyor. Bununla birlikte Avrupa için satışa çıkacak akıllı telefon, aslında tamamen baştan yapılmış bir cihaz değil. Firma geçtiğimiz haftalarda Singapur’da tanıttığı Reno5 Z 5G modelini bir nevi yeniden düzenledi. Akıllı telefon, Reno5 Z 5G modelinden farklı herhangi bir yenilik sunmuyor. Firma aynı akıllı telefonu başka isimle başka pazarlara sunmayı tercih etmiş görünen o ki. Gerçi bu yöntem özellikle Çinli üreticilerin sıkça başvurduğu bir yol.

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Teknik özellikleri açıklanan Oppo A94 5G, Reno5 Z 5G modeli gibi MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü Dimensity 800U işlemcisinden alacak. Özellikle fiyat performans ürünü orta seviye akıllı telefonlarda Dimensity serisi sıkça tercih ediliyor. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonda microSD kart desteği bulunmamakta. Ancak 128 GB depolama alnı uzun bir süre kullanıcılara rahatça yetecek gibi gözüküyor. Öte yandan akıllı telefonun grafik biriminde ise Mali-G57 yer alıyor. Akıllı telefon 4310 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte cihaz 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir rakip olmak isteyen akıllı telefonun tasarım detayları da belli oldu. Cihaz tasarımsal anlamda önemli bir yeniliğe sahip değil.

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Oppo A94 5G tasarım detayları

Akıllı telefon Reno5 Z 5G modeli ile birebir aynı. Akıllı telefonda 6.43 inçlik AMOLED FullHD+ ekran yer alıyor. Bununla birlikte cihazda delikli ekran teknolojisi mevcut. Bir adet ön kameranın yer aldığı akıllı telefonda 16 MP‘lık sensör kullanılmış. Öte yandan akıllı telefonda dört adet arka kamera dikkat çekiyor. Bu kameralar sırasıyla 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro kamerası şeklinde sıralanmakta. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun parmak izi okuyucusu da ekran içinde yer alıyor. Ayrıca cihazda 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de bulunmakta. USB-C girişi bulunan akıllı telefonda Bluetooth 5.1 teknolojisi yer alıyor. Genel hatları ile akıllı telefon günümüz orta seviye modellerine benzer anlamda tasarım detaylarını üzerinde taşımakta.

Oppo A94 5G modeli iki farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon siyah ve açık mavi renk seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca akıllı telefon Android 11 tabanlı, ColorOS 11.1 arayüzü ile piyasaya çıkıyor. Fiyatı da belli olan akıllı telefon, rakiplerine yakın bir etikete sahip olacak. Akıllı telefon 430 dolardan satışa çıkacak. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun Türkiye‘ye gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak şu an için ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı ile ilgili kesin bir bilgi yer almıyor. 3 Mayıs tarihinde satışların başlayacağı akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.

Oppo A94 5G teknik özellikleri;