Akıllı Telefonlar
Oppo A93 tanıtım tarihi açıklandı!
Oppo A93 artık kullanıcılarının karşısına çıkacağı günü bekliyor. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu.
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Oppo A93, 6 Ekim tanıtılacak!
Oppo yeni orta seviye akıllı telefonu A93 için artık geri sayıma geçti. F17 Pro modelinin küresel pazar versiyonu olması beklenen akıllı telefonun lansman tarihi firma tarafından duyuruldu. Twitter hesabı üzerinden duyuruyu yapan firma, akıllı telefonu hayranları ile 6 Ekim tarihinde buluşturacak. Teknik özellikleri F17 Pro modelinin aynısı olacak olan akıllı telefon gücünü MediaTek yapımı Helio P95 işlemcisinden alacak. Öte yandan akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile karşımıza çıkacak.
Save the date!
The live stream of #OPPOA93 launch is happening on 6 October 2020, 3pm on our Facebook page!
And don't forget to check out our Facebook page to know how you can stand a chance to win the OPPO A93.#AceYourStyle pic.twitter.com/XZqTIsdLq0
— OPPO Malaysia (@OPPOMalaysia) September 29, 2020
6.4 inçlik AMOLED delikli ekrana sahip olacak Oppo A93, üzerinde tam altı adet kameraya yer verecek. Ön kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenirken, arka kamera kurulumunda bizleri, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro kamerası karşılamakta. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 30W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Öte yandan cihaz beklenildiği gibi Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzüne sahip olacak. Ülkemizde Reno 4 Lite adıyla bilinen akıllı telefon Türkiye saati ile 10.00‘da tanıtılacak. Cihazın yaklaşık olarak 310 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord N10 dedikoduları güçlendi!
OnePlus’ın 14 Ekim’de düzenleyeceği lansman yaklaştıkça bazı dedikodular doğrulanıyor. Şirketin 8T Pro modelini tanıtmayacağı henüz CEO tarafından doğrulanmışken OnePlus Nord resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım Nord N10 söylentilerini güçlendirir nitelikte.
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Her ne kadar paylaşım yalnızca bir OnePlus logosu içerse de #ComingSoon açıklaması 14 Ekim lansmanını işaret ediyor olabilir. Bu çıkarımla Snapdragon 690 içeren OnePlus Nord N10 modelinin tanıtılacağı dedikoduları ön plana çıktı.
Nord N10 5G’yi destekleyecek!
6.49 inçlik 90 Hz tazeleme hızına sahip FHD+ bir ekranla gelmesi beklenen telefon, 5G’yi de destekleyecek. Snapdragon 690 işlemcisine ise önceki sızdırılan bilgilerden elde ettiğimiz kadarıyla 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik edecek. Orijinal OnePlus Nord modelinin Amerika pazarına girmemesi bir sürpriz olmuştu. Bu modelin ise 400$ fiyatıyla bir bütçe telefonu olup öncelik olarak bu pazara sunulması bekleniyor.
Paylaşımın OnePlus orijinal hesabından değil de OnePlus Nord hesabından yapılması ise bu dedikoduları oldukça güçlendiriyor. Bu fiyat/performans cihazıyla ilgili önceki bilgilerimize bakarsak 18W’lık hızlı şarj adaptörünün de sertifikalandığını görüyoruz. 64 MP ana kameranın bulunduğu cihazda ek olarak 8 MP’lik ultra geniş açı lensi, 2 MP’lik derinlik sensörü ve 2 MP’lik makro kamera da bulunacak. ABD dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmeyen cihazın yakında tanıtılacak olan Google Pixel 4a 5G’ye açık bir rakip olacağı da söyleniyor.
OnePlus Nord N10’un 14 Ekim’de Warp Charge 65, OnePlus 8T gibi diğer yeni ürünlerle birlikte mi tanıtılacağı yoksa farklı bir tanıtımda mı yer alacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Foxconn, 24 saatini iPhone 12 üretimine adadı
Foxconn fabrikalarında devam etmekte olan iPhone 12 üretimi, maksimum kapasiteye ulaşmış durumda. Üretim hatları 24 saat kesintisiz olarak çalışıyor.
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Foxconn, işçileri resmi tatilde de çalıştırmayı amaçlıyor
Şirket, işçiler için zorunlu fazla mesai sistemine geçti. Çalışanlardan, Çin’de 1 Ekim’de başlayan ve sekiz gün süren ulusal tatilde de çalışmaları istendi. Çalışanlardan Wang Guofeng, yaz aylarından bu yana fazla mesai sistemine geçildiği, çoğu işçinin ayda yalnızca dört gün izinli olduğunu belirtiyor. Ma soyadlı başka bir çalışan, günün 24 saati üretimin devam ettiği bir sisteme geçtiklerini aktarıyor.
Çin’de her yıl 1–8 Ekim tarihleri arasında ‘Ulusal Gün’ ve ‘Ulusal Gün Altın Haftası’ gerçekleşiyor ve bu tarihler arasında resmi tatil uygulanıyor. Foxconn çalışanlarının bu tatilden mahrum kalmaları oldukça muhtemel. Bazı işçiler ise bu durumdan oldukça memnun. Öyle ki; Çin’deki yasalar gereği, resmi tatillerde işçi çalıştıran kurumlar, ilk üç gün için üç kat daha fazla maaş ödemek zorundular.
Beklenen iPhone 12 modelleri şu şekilde;
♦ iPhone 12 mini: 5.4-inch
♦ iPhone 12: 6.1-inch
♦ iPhone 12 Pro: 6.1-inch
♦ iPhone 12 Pro Max: 6.7-inch
Yeni iPhone modellerinin 13 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T Pro modelinin gelmeyeceğini, CEO doğruladı!
OnePlus CEO’su Liu Zuohu, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada OnePlus 8T‘nin Pro modeli olmayacağını doğruladı. CEO, 8T Pro bekleyen kullanıcılara, OnePlus 8 Pro modelini öneriyor.
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Ekim ayının ortasında tanıtılması beklenen OnePlus 8T’nin bir Pro modeli olacağı uzun süredir konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO’su ile yapılan röportajda ise bu modelin gelmeyeceğinin sinyalleri, haber konusu olmuştu. Ancak CEO tartışmalara son noktayı Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla koydu.
OnePlus 8T Pro modeli yok!
Şirket CEO’su Liu Zuohu ya da batıda bilinen adıyla Pete Lau, Weibo üzerinden etkinlikle alakalı paylaşımda bulundu. 9to5Google tarafından haberleştirilen gönderide, 8T’nin Pro modeli olmadığını belirten Lau, Pro modeli talep eden kullanıcılar içinse amiral gemisi OnePlus 8 Pro’yu işaret etti.
Şirkete göre 8T Pro, 8T’den pek farklı olmayacaktı
CEO’nun açıklamasından önce sektörde dolaşan iddialardan biri ise baz modelin oldukça donanımlı olduğu bu nedenle olası bir 8T Pro modeliyle arasında pek fark olmayacağı yönündeydi. Şirketin, 8T Pro modelinin çıkması halinde birçok tüketici tarafından ek özelliklerin fiyat farkına değmeyeceğini düşünüp modele ilgi göstermeyeceği senaryosu üzerinde durduğu öne sürülüyor. Bu nedenle OnePlus tarafı T serisinde Pro modeline yer vermeyecek.
6.55” büyüklüğünde 120Hz tazeleme hızına sahip ekran, 4500 mAh kapasiteli batarya, 65W hızlı şarj ve Snapdragon 865 işlemcisiyle geleceği bilinen OnePlus 8T, halihazırda bir Pro modeline ihtiyaç bırakmıyor. Şirketin bu kararı fanlar tarafından nasıl karşılanacak ilerleyen günlerde göreceğiz.