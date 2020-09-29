Oppo A93 tanıtım tarihi açıklandı!

OnePlus’ın 14 Ekim’de düzenleyeceği lansman yaklaştıkça bazı dedikodular doğrulanıyor. Şirketin 8T Pro modelini tanıtmayacağı henüz CEO tarafından doğrulanmışken OnePlus Nord resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım Nord N10 söylentilerini güçlendirir nitelikte.

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Her ne kadar paylaşım yalnızca bir OnePlus logosu içerse de #ComingSoon açıklaması 14 Ekim lansmanını işaret ediyor olabilir. Bu çıkarımla Snapdragon 690 içeren OnePlus Nord N10 modelinin tanıtılacağı dedikoduları ön plana çıktı.

Nord N10 5G’yi destekleyecek!

6.49 inçlik 90 Hz tazeleme hızına sahip FHD+ bir ekranla gelmesi beklenen telefon, 5G’yi de destekleyecek. Snapdragon 690 işlemcisine ise önceki sızdırılan bilgilerden elde ettiğimiz kadarıyla 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik edecek. Orijinal OnePlus Nord modelinin Amerika pazarına girmemesi bir sürpriz olmuştu. Bu modelin ise 400$ fiyatıyla bir bütçe telefonu olup öncelik olarak bu pazara sunulması bekleniyor.

Paylaşımın OnePlus orijinal hesabından değil de OnePlus Nord hesabından yapılması ise bu dedikoduları oldukça güçlendiriyor. Bu fiyat/performans cihazıyla ilgili önceki bilgilerimize bakarsak 18W’lık hızlı şarj adaptörünün de sertifikalandığını görüyoruz. 64 MP ana kameranın bulunduğu cihazda ek olarak 8 MP’lik ultra geniş açı lensi, 2 MP’lik derinlik sensörü ve 2 MP’lik makro kamera da bulunacak. ABD dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmeyen cihazın yakında tanıtılacak olan Google Pixel 4a 5G’ye açık bir rakip olacağı da söyleniyor.

OnePlus Nord N10’un 14 Ekim’de Warp Charge 65, OnePlus 8T gibi diğer yeni ürünlerle birlikte mi tanıtılacağı yoksa farklı bir tanıtımda mı yer alacağı ise henüz bilinmiyor.