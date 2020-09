Oppo A93 tanıtım tarihi açıklandı!

Oppo A93 artık kullanıcılarının karşısına çıkacağı günü bekliyor. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu.

İlginizi çekebilir; iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin depolama seçenekleri sızdırıldı

Oppo yeni orta seviye akıllı telefonu A93 için artık geri sayıma geçti. F17 Pro modelinin küresel pazar versiyonu olması beklenen akıllı telefonun lansman tarihi firma tarafından duyuruldu. Twitter hesabı üzerinden duyuruyu yapan firma, akıllı telefonu hayranları ile 6 Ekim tarihinde buluşturacak. Teknik özellikleri F17 Pro modelinin aynısı olacak olan akıllı telefon gücünü MediaTek yapımı Helio P95 işlemcisinden alacak. Öte yandan akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile karşımıza çıkacak.

Save the date!

The live stream of #OPPOA93 launch is happening on 6 October 2020, 3pm on our Facebook page!

And don't forget to check out our Facebook page to know how you can stand a chance to win the OPPO A93.#AceYourStyle pic.twitter.com/XZqTIsdLq0

— OPPO Malaysia (@OPPOMalaysia) September 29, 2020