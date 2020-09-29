Apple
iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin depolama seçenekleri sızdırıldı
Twitter’da paylaştığı akıllı telefon sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser, iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinin 5 Ekim itibarıyla distribütörlere gönderilmeye başlanacağını paylaştı. Pro modellerin de aynı etkinlikte duyurulacağını ancak distribütörlere ulaştırılmasının kasım ayını bulacağını iddia etti.
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iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 64 GB depolama alanıyla başlayacak
Jon Prosser, mayıs ayında yaptığı paylaşımda, iPhone 12 serisinin minimum 128 GB depolama alanıyla satışa sunulacağını belirtmişti. Son paylaşımında ise; iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinde en düşük depolama alanının 64 GB’dan başlayacağını belirtti. Pro modeller ise minimum 128 GB’dan başlayacak. Bir başka Twitter hesabı olan L0vetodream, yine mayıs ayında yaptığı bir paylaşımda, iPhone 12 ve iPhone 12 mini modelleri için 64 GB vurgusunda bulunmuştu.
Don’t worry — iPhone 12 Pro and Pro Max start at 128GB 🤗
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020
Zaman zaman yanılabiliyor
Jon Prosser, özellikle Apple ile ilgili yaptığı paylaşımlarda bazen tutarsız olabiliyor. Ağustos 2020’de gerçekleştirdiği bir paylaşımda, yeni Apple Watch ve iPad modellerinin basın bültenleri aracılığıyla tanıtılacağını iddia etmişti. Eylül 2020‘de yaptığı bir başka paylaşımda ise, söz konusu basın bültenlerinin 8 Eylül Salı günü dağıtılacağını iddia etti fakat söz konusu tarihte hiçbir ürün tanıtılmadı. Bunun yerine Apple, 8 Ekim tarihinden bir hafta sonra yeni Apple Watch ve iPad modellerini tanıttığı ‘Time Flies’ etkinliğini gerçekleştirdi. Jon Prosser, bu ayın başında yaptığı bir paylaşımda, sekizinci nesil bir iPad ve daha düşük fiyatlı bir Apple Watch modelinin Apple’ın ‘Time Flies’ etkinliğinde tanıtılacağını fakat yeni iPhone’lar ve AirPods Studio kulaklıklarının tanıtılmayacağını doğru tahmin etmişti.
Yeni iPhone modellerinin 13 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?
Apple, 15 Eylül’de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmamıştı. iPhone 12 modelinin ne zaman tanıtılacağı ve sevkiyatına başlanacağı merak konusu.
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Apple, tatil sezonunu kaçırmak istemiyor
Apple tarafından henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Apple’ın COVID-19 salgınının sonuçları sebebiyle lansmanı ertelediğini biliyoruz. ABD’deki tatil sezonu yaklaşırken, Apple’ın daha fazla bekleyeceğini düşünmek pek mantıklı değil.
Tahminler 13 Ekim’i işaret ediyor
Akıllı telefonlarla ilgili sızıntılar paylaşan Jon Prosser, çeşitli kaynaklardan aldığı bilgilere göre, lansmanın 13 Ekim tarihinde yapılacağını paylaştı. 16 Ekim’de ön siparişe açılması beklenen yeni iPhone’un, 23 Ekim itibarıyla Apple mağazalarındaki yerini alması bekleniyor. Jon Prosser, ağustos ayında yaptığı paylaşımda; lansmanın 12-18 Ekim tarihleri arasında yapılacağını, iPhone 12 Pro modellerinin ön sipariş ve sevkiyatının kasım ayına sarkabileceğini belirtmişti.
Lines up with the dates I have you last month 👀
I was told:
Event October 13
Pre-orders on 16
In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020
Apple’ın yeni ürünler duyururken salı günlerini tercih ettiğine birçok kez şahit olmuştuk. Ayrıca Apple’ın eylül ayındaki büyük etkinliklerden sonra ekim ayında da etkinlikler yaptığını düşünürsek, 13 Ekim Salı günü bir lansman gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel. AppleInsider ve MacRumors gibi önemli kaynaklar da 13 Ekim tarihinde karar kılmış durumdalar.
Apple’ın bu yıl dört yeni iPhone modeli tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Apple
Epic Games, Fortine oyuncularını iOS 14 konusunda uyardı!
Epic Games, Fornite oyuncularını uyardı. Firma yaptığı uyarıya göre, iOS 14 güncellemesinin ardından oyuncular oyunlarını kaybedebilir.
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iOS 14 güncellemesi sizi Fortnite’dan edebilir!
Epic Games ile Apple arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Oyun içi satın alımlar konusunda gerginlik yaşayan iki firma, bir müddet kavgaları nedeniyle oyun dünyasını meşgul etmeyi başarmıştı. Apple‘ın Fornite‘ı uygulama mağazasından kaldırtması nedeniyle iyice alevlenen olay da, durum içerisinde Fortnite yükle iPhone cihazlarının yüklü fiyat etiketleri ile satılmasına kadar ilerlemişti. Halı hazırda hala Apple‘ın mağazasında bulunmayan Fortnite, iOS 14 sürümünün gelişinin ardından cihazlardan silinebilir. Konuyla ilgili uyarıyı Fortnie resmi Twitter hesabından yapan Epic Games oyunculara, eğer güncellemeyi yüklerken bütün uygulamaların silinmesine izin verirseniz oyunu bir daha yüklemelerinin mümkün olmayacağını belirtti.
Fortnite iOS players updating to iOS 14 may lose access to Fortnite. If the message “Temporarily Remove Apps to Install the Software Update?” is accepted, it may result in Fortnite being deleted. Fortnite cannot later be reinstalled due to Apple preventing users from doing so.
— Fortnite Status (@FortniteStatus) September 23, 2020
Tabi bu durum karşısında Apple kullanıcıları iOS 14 güncellemesinden mahrum kalmayacak. Ancak kullanıcıların, eğer cihazlarında Fortnite var ise, yeni sürüm yüklemesi konusunda dikkatli olmaları gerekecek. Zira oyunun tekrardan yüklenmesi şu an için ne yazık ki mümkün değil. Epic Games‘in geliştirici hesaplarını dahi kapatan Apple ise, geri adım atmayı düşünmüyor. Microsoft’tan bu konuda tepkiler alan firma, biraz daha ileriye giderek Unreal Engine oyun motorunu da yasaklatmaya çalışmıştı. Mahkemece engellenen bu gelişme sonrasında firmanın yasakları sadece Fortnite ile sınırlı kaldı. Bakalım Apple kullanıcıları arasında yer alan Fortnite oyuncuları bu gerginlikten ne zaman kurtulacak bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Mini, A14 Bionic ile gelmeyebilir!
Apple’ın bu sene çıkaracağı iPhone 12 ailesi dört bireyden oluşurken en küçük model olacağı düşünülen iPhone 12 Mini’nin A14 Bionic işlemcisi yerine farklı bir işlemci ile piyasaya sürüleceği iddia edildi.
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Apple tarafından gelen sızıntı haberlere göre 5,4” büyüklüğünde ekrana sahip iPhone Mini modelinin geleceğini sizlerle paylaşmıştık. Son gelen haberlere göre iPhone 12 Mini’de A14 Bionic işlemcisi bulunmayacak. Bir Twitter kullanıcı tarafından ortaya sürülen farklı yonga iddiası, Apple’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansmandaki detaylarla örtüşür nitelikte.
iPhone 12 Mini, B14 yonga seti ile gelebilir
Twitter kullanıcısı Mauri QHD tarafından bir tweet’le ortaya atılan iddiaya göre yeni gelecek Mini modeli, B14 isimli yonga setinden güç alacak. Apple’ın 15 Eylül’de gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliğinden hemen önce ortaya çıkan B14 yongasının orta seviye bir performans sunduğu öne sürülüyor.
Apple B14 chip
They have a midrange chip ready 👀
idk if its the battery-saving-but-less-powerful A14 i´ve leaked before, or a whole new chip
for the iPhone 12 Mini maybe? SE2 Plus? SE3? idk
i´ve had it for months
but #AppleEvent in 14 hours.. cant risk it
im hearing
— Mauri QHD (@MauriQHD) September 15, 2020
iPhone 11’in halefi Mini modeli olmayacak
Bir diğer karışıklık ise yeni gelecek Mini modelinin, geçtiğimiz sene çıkan baz iPhone 11’in yerine gelip gelmeyeceği hakkında. Ancak uzmanlara göre Mini modeli ekstra bir modeli olup geçen senenin baz modeli iPhone 11’in halefi olmayacak. Mini modeliyle ilk kez kullanılacak olan B14 yongası, muhtemelen A14 kadar güçlü olmayacak. Ancak çıkış fiyatı göz önüne alındığında 650 dolar fiyat etiketi sahip bir cihazda 400 dolarlık iPhone SE 2020’de yer alan A13 yongasına göre daha performanslı bir işlemci kullanılması bekleniyor.
Yeni çipset, 5G modem barındırmayabilir
B14 işlemcisi söylentileriyle beraber cihazın 5G bağlantı teknolojisi barındırıp barındırmayacağı da merak edilmeye başlandı. Yeni yonga setiyle beraber Apple’ın 5G modemsiz bir model çıkararak maliyetleri aşağı çekmeyi planladığı düşünülüyor. Hem daha uygun fiyatlı hem de daha küçük ekran barındıran performanslı bir iPhone modeli, büyük bir kesim tarafından ilgi görebilir. 6,1” büyüklüğünde iki iPhone 12 modelinin daha geleceği düşünülürse, piyasadaki küçük ekranlı cihaz talebi Mini modeline kayabilir.