Oppo A74 5G modelinin fiyatı belli oldu!

Oppo A74 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Giriş seviyesine 5G getirmeye hazırlanan akıllı telefonun tanıtımından önce çoğu teknik detayı ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon Avusturalyalı bir teknoloji mağazasının internet sitesinde satışa hazır. Bu listeleme sayesinde cihaz ile alakalı pek çok bilgi resmi olmadan ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefonun ön sipariş fiyatı da belli oldu.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Xiaomi Mi Watch vs. Mi Watch Lite | 1000 TL’lik saat ile 500 TL’lik saat farkı!

reklam

Oppo A74 5G tanıtılmadan ortaya çıktı!

Oppo akıllı telefon dünyasındaki yerini sağlama almaya çalışıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, hemen hemen her Android işletim sistemli üretici gibi, çoğu seviyede rekabet edecek bir ürün çıkarmayı başarıyor. Giriş seviye akıllı telefon rekabetine yeni bir üye hazırlayan Oppo, yakında cihazını tanıtmayı hedeflerken, ilginç bir gelişme yaşandı. Firmanın yeni telefonu A74 5G, daha resmi tanıtımı gerçekleşmeden bir alışveriş sitesinde listelendi. Neredeyse bütün detayları ortaya çıkan akıllı telefonun ön sipariş fiyatı bile belli oldu. Normal şartlarda, 13 Nisan tarihindeki etkinlik ile tanıtılacak olan akıllı telefonun heyecanı bir nevi kaçtı gibi gözüküyor. Avusturalyalı JB Hi-Fi isimli internet sitesinde listelenen akıllı telefon, an itibariyle sipariş edilebilir durumda. 449 Avusturalya dolarına satışa çıkan akıllı telefon, global pazarda 340 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Bununla birlikte giriş seviye bir akıllı telefon için cihazın fiyatını yüksek bulanlar da mevcut.

reklam

Giriş seviyedeki bazı rakiplerine göre neredeyse iki katı fiyata sahip olan akıllı telefon, 5G özelliğine de sahip olacak. Kullandığı işlemci sayesinde giriş seviyedeki ender 5G‘li cihazlardan biri olacak olan Oppo A74 5G, görünüşe göre orta seviyeyi de gözüne kestirmiş. Akıllı telefon zaten fiyatıyla da bunun sinyallerini bizlere gösteriyor. Qualcomm yapımı Snapdragon 480 işlemcisine sahip olacak akıllı telefon, performans olarak giriş seviyedeki rakiplerine nazaran daha güçlü ve “ayrıcalıklı” olacak. Bunun nedeni olarak ise, akıllı telefonun yeni nesil bir işlemciye sahip olması ve 5G gösteriliyor. Bunların yanı sıra çoğu teknik özelliği belli olan akıllı telefonun, görüntüleri de haliyle ortaya çıktı. Bu sayede tasarım detaylarına göz atma fırsatı da elimize geçti. Akıllı telefonun resmi tanıtım tarihi 13 Nisan, satışlar da Avusturalyalı sitenin açıklamasına göre o tarihten sonra başlayacak.

Oppo A74 5G teknik özellikleri

Giriş seviye için 5G özelliği ile gelen akıllı telefon, Snapdragon 480 işlemcisi ile piyasaya çıkıyor. Ayrıca akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacağı ortaya çıktı. İnternet sitesinde listelenen akıllı telefon, başka RAM ve depolama alanı kombinasyonuna sahip olmayacak. Tasarım detayları da ortaya çıkan Oppo A74 5G, 6.5 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. Bu ekranda ise LCD AMOLED panel yer alacak. Ayrıca ekranın yenileme hızının da 90 Hz olacağı kesinleşti. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak akıllı telefonda, ekranın sol üst tarafında bir adet ön kamera yer almakta. Yapay zeka destekli ön kameranın 16 MP olacağı ortaya çıktı. Arka tarafta ise bizleri tam dört adet kamera karşılamakta. Bu kameralar ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, ve özellikleri henüz belli olmayan iki adet 2 MP değerinde lensten oluşmakta.

Tüm bunların yanı sıra resimlerde parmak izi okuyucusu yan tarafta olsa da cihazın detaylarında sensörün ekran içinde olacağı belirtiliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, iddialara göre 33W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon piyasaya Android 11 işletim sistemi ile çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun birde 4G‘li versiyonu olacak. Snapdragon 633 işlemcisi ile piyasaya çıkması beklenen akıllı telefon, 5G‘li model ile aynı RAM kapasitesine sahip olacak. Henüz herhangi bir mağazada listelenmeyen akıllı telefon, bazı farklılıklara sahip olacak. 4G özelliğinin yanı sıra cihazın üçlü kamera sistemi ile piyasaya çıkacağı ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefon, 6.43 inçlik AMOLED FullHD+ ekran ile geliyor. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içerisinde yer alacak. Fiyatı ne yazık ki belli olmayan 4G versiyonunun daha uygun olacağı tahmin ediliyor. Bakalım Oppo A74 serisi, akıllı telefon dünyasında beklenen etkiyi yapacak mı bekleyip göreceğiz.