Akıllı Telefonlar
Oppo A73 5G teknik özellikleri ortaya çıktı!
Oppo A73 5G modelini geliştirmeye devam ediyor. Avrupa için hazırlanan modelin 5G özellikli versiyonunda bazı değişiklikler yer almakta.
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Oppo A73 5G Dimensity 720 ile geliyor!
Oppo, akıllı telefon dünyasına farklı farklı yeni cihazlar getirmeye devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz hafta, A73 modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, şimdi de aynı cihazın 5G özellikli versiyonunu geliştiriyor. Oppo A73 modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan firmanın yeni cihazı hakkında bazı bilgiler sızdırıldı. Twitter’da Sudhanshu isimli bir kullanıcı yaptığı paylaşım ile birlikte akıllı telefonun hem teknik özelliklerini hem de tasarım detaylarını takipçileri ile paylaştı. İşlemci tarafında 5G özelliği nedeniyle farklılıklar bulunan akıllı telefon MediaTek yapımı Dimensity 720 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının olacağı öğrenildi.
OPPO A73 5G press renders and specs for Europe
-Neon and Black colors
-Will cost €299 pic.twitter.com/dPJEB7hC1m
— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) October 8, 2020
6.5 inçlik FullHD+ LCD ekran ile kullanıcılarını karşılayacak Oppo A73 5G, 90Hz‘lik ekran yenileme hızına sahip olacak. Delikli ekran tasarımına sahip olacak akıllı telefon, bir adet de 8 MP değerinde ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta 4G‘li versiyona göre bir adet kamerası eksik olan akıllı telefon sırasıyla, 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü ile kullanıcılarını karşılayacak. 4040 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 18W‘lık hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Genel olarak 4G‘li modele göre özellik bakımından alt seviye kalan akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanında Apple yeni ürünlerini tanıtabilir!
iPhone 12 lansmanında tanıtılmak üzere ortaya çıkan çeşitli ürün spekülasyonları vardı. Canlı etkinlik tarihi Apple tarafından 13 Ekim olarak açıklandı ve ürün detayları netlik kazandı.
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Apple’ın yeni ürünleri neler?
Geçtiğimiz birkaç ay içinde, yaklaşan iPhone 12 serisine ilişkin bir dizi söylenti ve spekülasyon oldu. Apple, bu yılki ikinci sonbahar konferansı için davet mektubunu resmi olarak yayınladı. Şirket, 13 Ekim Salı günü saat 20.00’da Apple Park’ta çevrimiçi canlı yayın şeklinde özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Hepimiz şirketin bu etkinlikte iPhone 12 serisini piyasaya sürmesini bekliyoruz. Ancak Apple’ın yeni akıllı telefon serisi yalnız olmayacak. İşte beklenen iPhone 12 lansmanında görebileceğimiz yeni ürünler;
AirPods Studio
Apple, AirPods serisine ait üst düzey kulaklıklar geliştiriyor. AirPods Studio’nun 349 $ fiyat etiketi ile geleceğine dair söylentiler var. Ayrıca retro tarzı bir tasarımın yanı sıra aktif bir gürültü engelleme özelliğine sahip olacak.
Raporlara göre, AirPods Studio bu yılın sonundan önce çıkacak, bu nedenle Ekim etkinliği Apple’ın bunları tanıtması için ideal bir zaman olacak.
AirTags
AirTags, iPhone, iPad ve Mac’in “Bul Uygulaması” ile kullanılabilmeleri için cüzdanlar ve anahtarlar gibi öğelere eklenebilen, Apple’ın uzun süredir söylentilere konu olan Bluetooth izleyicisidir. Bu cihazla ilgili çok fazla bilgi olmamasına rağmen iPhone 12 etkinliğinde tanıtılabilir.
HomePod Mini
Apple yakında daha küçük ve daha ucuz bir HomePod’u satış listesine ekleyecek. Bu yeni daha ucuz seri, mevcut HomePod ile bir ürün grubu oluşturacak. Bu cihazın yıl sonundan önce piyasaya sürüleceğine dair de spekülasyonlar var. Apple’ın 13 Ekim etkinliğinde bu cihazla ilgili daha fazla şey duymayı umuyoruz.
ARM Mac
Apple’ın bu yıl ilk ARM tabanlı Mac serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu seriyi güncellenmiş bir MacBook Air ve yeniden tasarlanmış bir 23 veya 24 inç iMac biçiminde görünebiliriz.
iPhone 12
Elbette etkinliğin kahramanı olarak iPhone 12 serisini göreceğiz. Bu yıl üç boyutta, dört iPhone’un çıkması bekleniyor. iPhone 12, 5,4 ve 6,1 inç seçenekleriyle daha uygun fiyatlı bir iPhone modeli olacak. 5.4 inçlik iPhone, Apple tarafından son yıllarda piyasaya sürülen en küçük iPhone olacak. Bu telefonun iPhone 12 Mini adını alacağı tahmin ediliyor.
Apple’ın üst düzey amiral gemisi modelleri, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırması bekleniyor. iPhone 12 Pro modelleri, 6.1 ve 6.7 inç seçenekleriyle satışa sunulacak. iPhone 12 Pro Max, Apple’ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en büyük ekran boyutuna sahip 6.7 inçlik iPhone olacak.
Akıllı Telefonlar
Realme Q2 Pro modelinin arka tarafı deri olacak!
Realme Q2 Pro, yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonunun arka paneli deri olacak.
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Realme Q2 Pro, deri tasarım ile geliyor!
Akıllı telefon dünyasında fiyat performans cihazları ile adından söz ettiren Realme, yeni serisi ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Realme Q2 serisini piyasaya çıkarmaya hazırlanan akıllı telefon üreticisi, yeni cihazları hakkında da yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Q2 ve Q2 Pro modelleri ile kullanıcılarını karşılayacak olan firma, ilk kez bir cihazında “vegan deri” kullanacak. Firma tarihinde bu konuda bir ilk olacak olan cihazın görüntüleri de yine firmanın yetkilileri tarafından Weibo’da paylaşıldı. Arka tarafında deri kaplama olacağı öğrenilen akıllı telefonun, yine Weibo’da bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Arka panelin görüntülendiği resimlerde cihazın dörtlü kamera kurulumu ile geleceği de kesinleşti.
Snapdragon 765G işlemcisinin kullanılacağı düşünülen seri, sızıntıya göre MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisi ile gelecek. Bu da Realme Q2 Pro ile Q2 modelleri aynı işlemciyi kullanacaklar demek oluyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ve OLED ekran ile gelecek Pro modeli, 65W hızlı şarj desteğini de kullanıcılarına sunacak. 13 Ekim tarihinde tanıtılması beklenen akıllı telefon serisi hakkında henüz bir fiyat bilgisi yer almamakta. Bakalım firma yeni akıllı telefon serisi ile birlikte piyasada alternatif oluşturabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Honor markasını elinden çıkarabilir!
Bilindiği üzere Huawei, uygulanan katı ticaret yaptırımlarından ötürü zor günler geçiriyor. Şirketin alt markası konumundaki Honor’un bu durumdan nasıl etkileneceği ise belirsizliğini koruyordu. Bazı iddialara göre Huawei’nin Honor markasını satarak özgürleştirmesi söz konusu olabilir!
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Huawei’nin Honor markasını satabileceği iddia ediliyor!
Popüler Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun ortaya attığı iddia, varlığı tartışma konusu haline gelen Honor’un satılması üzerine şekilleniyor. Kuo’ya göre, Honor’un mevcut koşullar altında hayatta kalması pek de mümkün görünmüyor. Huawei’nin ise alt markasının varlığını devam ettirebilmesi adına farklı bir şirkete satışını gözden geçirdiği belirtiliyor. Böylece Honor markası ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımlara takılmadan faaliyetlerine devam edebilecek.
Ming-Chi Kuo, Honor’un satışı durumunda “kazan-kazan” formülünün devreye gireceğini öne sürüyor. Bu durumda Huawei önemli bir finansal kaynak yaratırken, güçlü marka değerinden dolayı Honor’un satışlarını arttırabileceği ifade ediliyor. Öte yandan Hem Huawei, hem de Honor cephesinden gelen açıklamalar ise şimdilik böyle bir satışın planlanmadığı yönünde birleşiyor. Hatta Ming-Chi Kuo’nun verdiği bilgilerin aksine markanın yeni modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Çeşitli kaynaklar, Honor’un farklı bir mülkiyet altına girme fikrinin uzun vadede mantıklı bir çözüm olacağını söylüyor. Çünkü ticaret kısıtlaması Huawei’nin alt markalarını da kapsadığı için Honor tarafında işlerin yolunda gittiğini söylemek zor. Olası bir satış durumunda ise ticaret kısıtlamaları ortadan kalkacağından dolayı marka için daha geniş bir hareket alanı oluşabilir.