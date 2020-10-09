Microsoft Edge, Skype’ın ‘Meet Now’ özelliğini bünyesine katıyor

Microsoft, Chromium tabanlı internet tarayıcısı Microsoft Edge’in yeni bir özelliğini daha duyurdu. Skype servisinin ‘Meet Now’ video konferans özelliği, tarayıcının yeni sekme sayfasına entegre edildi.

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‘Meet Now’ yeni sekme ekranında

Microsoft, söz konusu özellik ile birlikte, herhangi bir Skype ya da Microsoft hesabına gereksinim duyulmadan görüntülü görüşme imkanı sunmuş oluyor.

Şirket, geçen ay ‘Meet Now’ özelliğini Windows 10 ön izleme sürümlerine eklemişti. Söz konusu özellik an itibarıyla kullanıma sunulmuş durumda. Özellik cihazınıza sunulduğunda, aşağıdaki görselde görüldüğü üzere bir video konferans butonu belirecek.

Söz konusu butona tıklandığında, Skype’ın web sitesi açılıyor ve görüntülü görüşme ile ilgili ayarlamalar yapmanız isteniyor. Buradan video konferans başlatabilme ve davet bağlantısını (link’ini) paylaşarak görüşmeye katılımcı sağlama şansı tanınıyor.

Söz konusu servis ile yazışma ve sesli görüşme de yapılabilecek.

Microsoft Edge’den yeni bir özellik daha: ‘Web Capture’

Tarayıcının ön izleme sürümlerinde, web sayfalarının ekran görüntülerini alarak notlar oluşturulmasına olanak sağlayan ‘Web Capture’ özelliği yer alıyor. Ayrıca, web sitelerinin tam sayfa ekran görüntülerini almak da mümkün olacak. Kırpma aracı sayfanın altına doğru ilerletildikçe, sayfa otomatik olarak kaymaya başlıyor ve tüm sayfanın ekran görüntüsü alınmış oluyor.

Ekran görüntüsü almak istediğiniz alanı seçtikten sonra, iki seçenekli bir menü beliriyor; kopyala ve not ekle. Not alma seçeneği ile, ekran görüntüsü üzerine notlar ekleyebilme imkanı sunuluyor.

‘Web Capture’ özelliğine açmak için ‘Ctrl + Shift + S’ kısayolu da kullanılabiliyor. Şirket, son güncelleme ile birlikte, seçili metni çevirebilme özelliğini de tarayıcısına entegre etti.