Haber
Microsoft Edge, Skype’ın ‘Meet Now’ özelliğini bünyesine katıyor
Microsoft, Chromium tabanlı internet tarayıcısı Microsoft Edge’in yeni bir özelliğini daha duyurdu. Skype servisinin ‘Meet Now’ video konferans özelliği, tarayıcının yeni sekme sayfasına entegre edildi.
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‘Meet Now’ yeni sekme ekranında
Microsoft, söz konusu özellik ile birlikte, herhangi bir Skype ya da Microsoft hesabına gereksinim duyulmadan görüntülü görüşme imkanı sunmuş oluyor.
Şirket, geçen ay ‘Meet Now’ özelliğini Windows 10 ön izleme sürümlerine eklemişti. Söz konusu özellik an itibarıyla kullanıma sunulmuş durumda. Özellik cihazınıza sunulduğunda, aşağıdaki görselde görüldüğü üzere bir video konferans butonu belirecek.
Söz konusu butona tıklandığında, Skype’ın web sitesi açılıyor ve görüntülü görüşme ile ilgili ayarlamalar yapmanız isteniyor. Buradan video konferans başlatabilme ve davet bağlantısını (link’ini) paylaşarak görüşmeye katılımcı sağlama şansı tanınıyor.
Söz konusu servis ile yazışma ve sesli görüşme de yapılabilecek.
Microsoft Edge’den yeni bir özellik daha: ‘Web Capture’
Tarayıcının ön izleme sürümlerinde, web sayfalarının ekran görüntülerini alarak notlar oluşturulmasına olanak sağlayan ‘Web Capture’ özelliği yer alıyor. Ayrıca, web sitelerinin tam sayfa ekran görüntülerini almak da mümkün olacak. Kırpma aracı sayfanın altına doğru ilerletildikçe, sayfa otomatik olarak kaymaya başlıyor ve tüm sayfanın ekran görüntüsü alınmış oluyor.
Ekran görüntüsü almak istediğiniz alanı seçtikten sonra, iki seçenekli bir menü beliriyor; kopyala ve not ekle. Not alma seçeneği ile, ekran görüntüsü üzerine notlar ekleyebilme imkanı sunuluyor.
‘Web Capture’ özelliğine açmak için ‘Ctrl + Shift + S’ kısayolu da kullanılabiliyor. Şirket, son güncelleme ile birlikte, seçili metni çevirebilme özelliğini de tarayıcısına entegre etti.
Genel
Apple Müzik, Disney’e kendi alanını veriyor
Disney ve Apple’ın uzun süredir yakın bir ilişkileri var. Örneğin, Steve Jobs, Disney’in en büyük tek hissedarı ve Bob Iger bir Apple yönetim kurulu üyesi. Şirketler için bu hafta biraz daha canlı geçti. Apple, film mağazası aracılığıyla 4K Disney filmleri satmaya başladı ve şimdi Disney’in Apple Müzik bölümü var.
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Disney Apple Müzik neler içeriyor?
Artık Apple müzikten, Disney, Pixar, Marvel ve Star Wars filmleri için radyo istasyonları ve film müziklerinin yanı sıra 30’dan fazla Disney çalma listesine erişim sağlayabilirsiniz. Bölüm düzenli olarak güncellenecek ve şu anda bir Cadılar Bayramı oynatma listesi mevcut.
Apple Müzik Hits radyo istasyonu, lansmana özel bir Disney Hits Radio özelliğine sahip. Besteci Alan Menken, Mulan film müziği şarkıcısı ve eski Mouseketeer Christina Aguilera, Auli’i Cravalho (Moana) ve Jodi Benson (Küçük Deniz Kızı) dahil olmak üzere Disney’in bazı müzikal aydınlatıcılarıyla yapılan röportajların yanı sıra Disney Hits çalma listelerinden melodiler içeriyor. Disney, Spotify’da kendi özel bölümünü kilitledikten bir yıldan fazla bir süre sonra Apple Müzik’e sarılıyor.
Bugünden itibaren Apple Müziğin aboneleri, 30’dan fazla çalma listesi, klasik film müziği, radyo istasyonu ve daha fazlasından oluşan benzersiz bir koleksiyonla Disney’in zamansız mirasının büyüsünü keşfedebilirler. Bu yeni hedef, Apple Müzik kullanıcılarına Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve daha fazlasından içerikle yepyeni bir şekilde etkileşim kurma fırsatı veriyor. Apple’daki Disney hedefi düzenli olarak güncellenecektir. Lansmanda, Disney Halloween sezonuna odaklanılacak.
Genel
Eylül 2020 Dünya çapında en çok indirilen uygulamalar listesi
Covid-19 salgılı ile geçen bir yılın son aylarında sosyal mesafeye iyice adapte olduk. Bu durum sosyal medyanın kullanımının artmasına sebep oldu. Gerek iş görüşmeleri gerek ailelerin büyükleriyle görüşmeler internet üzerinden yapılmaya başlandı. İstatistiklere göre 2020 eylül ayında en çok indirilen uygulamaları listeledik.
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Eylül 2020 hangi uygulamar açısından verimli oldu?
TikTok, Eylül 2020 istatistikleri 61,1 milyondan fazla yükleme ile dünya çapında en çok indirilen oyun dışı uygulama olmasına sebep oldu. Eylül 2019‘a göre % 2’lik bir artış gerçekleşti. Bu dönemde uygulamanın en çok yüklendiği ülkeler, toplam % 11 ile Brezilya oldu. %9 indirme ile Amerika Birleşik Devletler’ini geride bıraktı. Eylül 2020 indirmelerine göre dünya çapında oyun dışı uygulamaların en iyi 10 sıralamasına girdi. Uygulama indirme tahminleri, Sensor Tower’ın Store Intelligence platformunda sıralandı.
ZOOM, Eylül 2019‘daki indirmelerinin 21,4 katı olan 55 milyona yakın yükleme ile geçen ay dünya çapında en çok yüklenen ikinci oyun dışı uygulama oldu. En fazla ZOOM yüklemesi olan ülkeler % 23 ile Hindistan, ardından % 16 ile ABD oldu. Facebook, WhatsApp ve Google Meet, ay boyunca dünya çapında en çok yüklenen oyun dışı ilk beş uygulamayı tamamladı.
Store Intelligence , Sensor Tower platformundaki geçmiş performans ölçümlerine ek olarak yukarıdaki uygulamalar için uygulama indirme tahminlerini görebilirsiniz. Tahminlerimiz 1 Eylül 2019 ile 30 Eylül 2020 arasında App Store ve Google Play için dünya çapında yapılan indirmeleri içerir. Apple uygulamaları ve Google’ın önceden yüklenmiş uygulamaları hariçtir.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanında Apple yeni ürünlerini tanıtabilir!
iPhone 12 lansmanında tanıtılmak üzere ortaya çıkan çeşitli ürün spekülasyonları vardı. Canlı etkinlik tarihi Apple tarafından 13 Ekim olarak açıklandı ve ürün detayları netlik kazandı.
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Apple’ın yeni ürünleri neler?
Geçtiğimiz birkaç ay içinde, yaklaşan iPhone 12 serisine ilişkin bir dizi söylenti ve spekülasyon oldu. Apple, bu yılki ikinci sonbahar konferansı için davet mektubunu resmi olarak yayınladı. Şirket, 13 Ekim Salı günü saat 20.00’da Apple Park’ta çevrimiçi canlı yayın şeklinde özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Hepimiz şirketin bu etkinlikte iPhone 12 serisini piyasaya sürmesini bekliyoruz. Ancak Apple’ın yeni akıllı telefon serisi yalnız olmayacak. İşte beklenen iPhone 12 lansmanında görebileceğimiz yeni ürünler;
AirPods Studio
Apple, AirPods serisine ait üst düzey kulaklıklar geliştiriyor. AirPods Studio’nun 349 $ fiyat etiketi ile geleceğine dair söylentiler var. Ayrıca retro tarzı bir tasarımın yanı sıra aktif bir gürültü engelleme özelliğine sahip olacak.
Raporlara göre, AirPods Studio bu yılın sonundan önce çıkacak, bu nedenle Ekim etkinliği Apple’ın bunları tanıtması için ideal bir zaman olacak.
AirTags
AirTags, iPhone, iPad ve Mac’in “Bul Uygulaması” ile kullanılabilmeleri için cüzdanlar ve anahtarlar gibi öğelere eklenebilen, Apple’ın uzun süredir söylentilere konu olan Bluetooth izleyicisidir. Bu cihazla ilgili çok fazla bilgi olmamasına rağmen iPhone 12 etkinliğinde tanıtılabilir.
HomePod Mini
Apple yakında daha küçük ve daha ucuz bir HomePod’u satış listesine ekleyecek. Bu yeni daha ucuz seri, mevcut HomePod ile bir ürün grubu oluşturacak. Bu cihazın yıl sonundan önce piyasaya sürüleceğine dair de spekülasyonlar var. Apple’ın 13 Ekim etkinliğinde bu cihazla ilgili daha fazla şey duymayı umuyoruz.
ARM Mac
Apple’ın bu yıl ilk ARM tabanlı Mac serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu seriyi güncellenmiş bir MacBook Air ve yeniden tasarlanmış bir 23 veya 24 inç iMac biçiminde görünebiliriz.
iPhone 12
Elbette etkinliğin kahramanı olarak iPhone 12 serisini göreceğiz. Bu yıl üç boyutta, dört iPhone’un çıkması bekleniyor. iPhone 12, 5,4 ve 6,1 inç seçenekleriyle daha uygun fiyatlı bir iPhone modeli olacak. 5.4 inçlik iPhone, Apple tarafından son yıllarda piyasaya sürülen en küçük iPhone olacak. Bu telefonun iPhone 12 Mini adını alacağı tahmin ediliyor.
Apple’ın üst düzey amiral gemisi modelleri, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırması bekleniyor. iPhone 12 Pro modelleri, 6.1 ve 6.7 inç seçenekleriyle satışa sunulacak. iPhone 12 Pro Max, Apple’ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en büyük ekran boyutuna sahip 6.7 inçlik iPhone olacak.