Oppo A54 İnceleme | Oppo’nun Yeni Yerlisi Neler Sunuyor?

Oppo A54, Oppo’nun ülkemizde üretimine başladığı bir başka akıllı telefon. Giriş segmentinde konumlanan Oppo A54, 5.000 mAh batarya, 18W hızlı şarj ve MediaTek Helio P35 işlemciye sahip. Giriş segmentinde çok sık görmediğimiz şekilde, 128 GB dahili depolama ve kulaklık da cihazla beraber sunulan unsurlar arasında.

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Oppo’nun Türkiye fabrikasında ürettiği cihazlar seri bir şekilde piyasaya çıkmaya başladı

Oppo’nun ülkemizde bir fabrika açması şüphesiz ki hepimizi sevindiren bir durum. Bundan daha sevindirici olan durumsa, bu fabrikada aktif bir şekilde birçok akıllı telefonun seri biçimde üretilmeye başlamış olması. Oppo’nun “Made in Turkey” etiketine sahip akıllı telefonlar ailesinde yerini alan Oppo A54, giriş segmentinde konumlanan bir cihaz. A54, birçok temel özelliğiyle de, giriş segmentindeki kullanıcılara farklı artılar sunmayı amaçlıyor. Örneğin giriş segmentinde alışkın olduğumuzun aksine 128 GB dahili depolama sunulması da, cihazın bir başka artısı. Hatta cihazın kutundan, ek olarak bir kulaklık dahi kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

Ekran

6.5 inç boyuta sahip IPS LCD ve HD+ yani 720p ekranla sunulan A54, ekran boyutu açısından gayet yeterli olsa da; bize kalırsa çözünürlük bakımından 1080p bir panel tercih edilmeliydi. Fakat giriş segmentinde olduğumuzu da göz önüne alırsak; bu durumu anlayabiliyoruz. Zaten Oppo A54 biraz da, annesine, babasına ya da büyüklerine hediye olarak akıllı telefon almayı tercih edecek kullanıcılar için güzel bir ekrana sahip. Mütevazi beklentilerle kullandığınız zaman da, hali hazırda kullanılan ekran taleplerinize yeteri kadar cevap verebiliyor.

Depolama ve RAM

Cihaz, depolama tarafında 128 GB dahili depolama sahip; öte yandan cihazda 4 GB RAM sunuluyor. Bu değerleri göz önüne aldığımızda özellikle dahili depolama tarafında cihazın beklentilere karşılık yine iyi bir cevap sunduğunu görebiliyoruz. Çünkü 128 GB dahili depolama sunulması, giriş segmentinde pek karşılaştığımız bir detay değil. Buna ek olarak, 128 GB depolama bana yetmez diyenler için MicroSD kart desteği de sunularak; hafızayı daha da yukarıya taşıyabilmeniz mümkün kılınmış. 4 GB RAM kapasitesini değerlendirecek olursak da, yine giriş segmentinin standartlarını karşıladığını görüyoruz.

İşlemci

Giriş segmentinde daha öncesinde de çokça görüp aşina olduğumuz bir işlemci Oppo A54’te sunulmuş. MediaTek’in Helio P35 işlemcisiyle sunulan cihaz, sentetik testlerde ulaşması gereken puanlara ulaşabiliyor. AnTuTu’da 100.000 puan barajını geçmeyi başaran cihaz, GeekBench’te de çoklu çekirdekte 1.000 puan barajını geçmeyi başararak; verimli bir şekilde çalışabildiğini de kullanıcıya gösteriyor.

Oyun performansı

Cihaz, sentetik testlerde yeterli puanlara ulaşabilmeyi başarsa da; ne yazık ki A54 bana kalırsa oyun oynamak için en iddialı cihazlardan biri değil. PUBG’yi dengeli grafikler ve orta kare hızında oynatabilmeyi başaran cihaz, oyun sırasında her ne kadar performans sıkıntısı yaşatmasa da; ekranın çözünürlüğü mobil oyunculuk için bir nebze daha fazlasını sunabilmeliydi diye düşünebiliyoruz. Fakat bu durum tabiki de A54’le oyun oynayamayacağınız anlamına gelmiyor.

Tasarım

Cihaz, tasarımsal anlamda şık ve ince hatlara sahip. Böylelikle kullanıcının cihazı kullanırken rahat etmesi sağlanmış. Fakat cihazın arka tarafının biraz fazla leke tutabildiğini de söylemek gerek. Bundan dolayı sıklıkla cihazın arkasını silme ve temizleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Mavi ve siyah olmak üzere 2 ayrı renk seçeneği de bulunan cihazın parmak izi okuyucusu da, güç tuşuna entegre edilmiş durumda. Böylelikle hızlı bir şekilde ekran kilidini kaldırabiliyorsunuz. Ayrıca cihazın yüz tanıma sisteminin de başarılı bir şekilde çalıştığını da söylemek lazım.

Kamera

3’lü kamera modülüne sahip olan cihaz, 13 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörüne sahip. Ana kamerayla gündüz çekimlerinde başarılı işler çıkarabilen A54, gece çekimlerindeyse detayların keskinliğinde kayıplar yaşatabiliyor ve grenlenmelerin düşük ışıkta artış gösterdiğini tespit edebiliyorsunuz. Yine de genel anlamda başarılı işler çıkarabilen cihaz, ön tarafta da 16 MP bir kamerayla desteklenmiş. Ön kamera da, gerek portre çekimlerinde gerek klasik öz çekimlerde yeterli kaliteyi sunabiliyor. Arka taraftaki kamera çıkıntısının da düşük seviyede tutulması cihazın bir başka avantajı olmuş. Böylelikle cihazı kullanırken rahatlıkla cebinizden çıkarabiliyorsunuz ve cüzdana takılma gibi problemler ortadan kalkmış oluyor.

Sonuç

Genel hatlarıyla değerlendirdiğimiz zaman Oppo A54, giriş segmentinde alışkın olduğumuz özelliklere sahip bir cihaz. Performans ve kamera anlamında da, segmentinin yeterliliklerini karşılamayı başarıyor. Fiyatı da eğer aşağı yönlü bir seyre sahip olursa; daha çok kullanıcı tercihini Oppo A54’ten yana kullanacaktır.