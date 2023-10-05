Geçtiğimiz ay TENAA sertifikalarında görüntülenen Oppo’nun iki yeni akıllı telefonu Oppo A2x ve Oppo A2m için heyecan verici gelişmeler var. Güvenilir bir sızıntı kaynağından gelen yeni sızıntılar, bu yeni canavar ikilinin tasarımı ve renk seçeneklerini ortaya çıkardı! Oppo’nun yeni canavlarları çok yakışıklı!

Yeni Oppo A2x ve A2m Akıllı Telefonlar İçin Renk Seçenekleri ve Tasarım Detayları Ortaya Çıktı!

Render görüntüleri, A2x ve A2m’nin benzer bir tasarıma sahip olduğunu ve düz kenarlarla ve tek bir arka kamerayla geleceğini ortaya koyuyor. Tek fark, kamera modülündeki küçük detaylarda gizli gibi görünüyor. A2x modeli, pembe ve siyah renk seçenekleri sunacakken, A2m modeli bu renklere ek olarak sarı renkte de satışa sunulacak.

Özelliklere gelince, her iki telefonun da 720 x 1612 piksel HD+ çözünürlüğe sahip 6,56 inç LCD panelli ekranlarla geleceği belirtiliyor. İşlemci tarafında ise MediaTek’in 2.2GHz saat hızına ulaşan sekiz çekirdekli bir işlemcisinin kullanılacağı söyleniyor.

Bu yeni Oppo telefonlarının 8 GB veya 12 GB RAM ile ve 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleriyle gelebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca bitirim ikili oldukça büyük 5.000mAh kapasiteli pile sahip olacak. Ancak şarj özellikleri hakkında henüz kesin bilgiler bulunmuyor.

Yazılım tarafında, Oppo A2x ve A2m’nin ColorOS 13 üzerine inşa edilen Android 13 işletim sistemiyle çalışması bekleniyor. Kamera konusunda ise her iki modelin de 5MP ön kamera ve 13MP birincil arka kameraya sahip olacağı söyleniyor.

Oppo’nun yeni canavarlarının bu özelliklerle 100-200 dolar arasında yer alan giriş seviye akıllı telefon segmentinde rekabet etmesi bekleniyor. Oppo, bu yeni modellerle giriş seviyede harika bir seçenek sunabilir. Bu iki Oppo akıllı telefonun tam özellikleri ve fiyatı hakkında daha fazla ayrıntıya sahip olabilmemiz için resmi bir duyuru bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo’nun yeni canavarları nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!