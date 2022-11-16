Bugün saat 18:00’de (Çin yerel saati ile) OPPO, Çin’de OPPO A1 Pro 5G akıllı telefonunu duyuracak. Söylentiler, şirketin en gelişmiş A serisi telefonu olacağını iddia ediyor. Lansmandan birkaç saat önce resmi görseller, Sudhanshu Ambhore tarafından paylaşıldı.

Görülebileceği gibi OPPO A1 Pro üç renkte gelecek: mavi, altın ve siyah. Ön tarafta, merkezi olarak konumlandırılmış bir delik bulunan kavisli kenarlı bir ekrana sahip. Arkada iki kamera halkasını barındıran oval bir kamera modülü görülüyor. Kamera modülünün altındaki yazı, OPPO A1 Pro’daki ana kameranın 108 MP ana kameraya sahip olacağını gösteriyor.

OPPO A1 Pro’nun üst kenarında bir mikrofon ve ne olduğu bilinmeyen bir delik bulunuyor. Karşı tarafta SIM yuvası, mikrofon, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Diğer OPPO telefonlarında olduğu gibi A1 Pro’da da solda bir ses düğmesi ve sağda bir güç tuşu var.

OPPO A1 Pro teknik özellikleri (söylentiler)

Raporlar, OPPO A1 Pro’nun Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2160 Hz PWM karartma ve ekran içi parmak izi tarayıcı sunan 6,7 inçlik AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Cihazın Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz; Snapdragon 695 yonga setine, 12 GB’a kadar LPDDR4x RAM’e ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolamaya da sahip olacak.

Cihaz, 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryaya ev sahipliği yapacak. Selfiler için 16 MP ön kameraya sahip olacak. Arka tarafında ise 108 MP ana kamera ve ona eşlik edecek 2 MP ikinci kameraya sahip olacak.