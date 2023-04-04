Oppo yeni bir akıllı telefon olan Oppo A1 5G’yi piyasaya sürdü. Cihaz orta sınıf bir telefon olarak karşımıza çıkarken, 2400 x 080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,72 inç IPS LCD ekranla geliyor.

Oppo A1 5G, Qualcomm Snapdragon 695 5G mobil işlemciden güç alıyor ve telefon 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ya da 12GB RAM ve 256GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

Ekstra depolama alanına ihtiyacınız varsa, genişletme için bir microSD kart yuvası da vardır. Telefon ayrıca 5.000 mAh batarya ile geliyor ve Bluetooth 5.3 ve WiFi 802.11 a/b/g/n/ac özelliklerine sahip.

Yeni Oppo A1 5G akıllı telefon bir dizi kamera ile birlikte geliyor, telefonun ön tarafında tek bir kamera ve cihazın arkasında iki kamera var. Cihazın ön tarafında, selfie çekmek ve video görüşmeleri yapmak için tasarlanmış 8 megapiksel kamera bulunuyor.

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Telefonun arkasında ise fotoğraf ve videolar için 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik kamerası bulunuyor. Cihaz, Google’ın Android 13 işletim sistemini temel alan ColorOS 13.1 ile birlikte geliyor.

Kumtaşı Siyahı, Okyanus Mavisi ve Cabernet Turuncusu olmak üzere üç renkte satışa sunulacak olan telefonun fiyatı 2,099 CNY’den başlayacak ve mevcut döviz kuruna göre yaklaşık 305 dolara denk gelecek.