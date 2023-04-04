Mysmartprice’ın son bir rapora göre, Hintli tüketiciler arasında Xiaomi markasına olan güven, Apple ve Samsung gibi diğer büyük markalardan daha yüksek görünüyor. Rapor, Hint tüketicilerin sırasıyla en çok güvendikleri markalar, Xiaomi, Samsung, Apple, Oppo, Vivo, Realme, Redmi, OnePlus, Poco, Nokia şeklinde oldu.

Bu rapor aynı zamanda, Xiaomi’nin Hindistan’daki akıllı telefon pazarında büyük bir paya sahip olduğunu gösteriyor. Hindistan, dünya genelinde en büyük akıllı telefon pazarlarından biri ve Xiaomi, son yıllarda ülke genelinde oldukça popüler hale geldi. Şirket, fiyat-performans oranı yüksek telefonlarıyla Hint tüketicilerin ilgisini çekiyor ve aynı zamanda geniş bir dağıtım ağına sahip olmasıyla da rakiplerinin önüne geçiyor.

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Xiaomi son yıllarda Hindistan’da ciddi bir popülerlik kazandı. Hindistan, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi ve bu nedenle birçok büyük teknoloji şirketi, bu pazarda varlığını sürdürmek istiyor. Xiaomi, Hindistan pazarında yüksek kaliteli akıllı telefonlar sunan birkaç markadan biridir ve uygun fiyatlı cihazlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Indians trust Xiaomi more than Apple and Samsung, as per a report. pic.twitter.com/6XTVipahbY — mysmartprice (@mysmartprice) April 2, 2023

Buna ek olarak, Xiaomi, Hindistan’daki tüketicilerin gereksinimlerini iyi anlıyor. Şirket, ürünlerini Hindistan pazarına özgü ihtiyaçlara göre tasarlıyor ve bu da tüketiciler arasında güven kazanmalarına yardımcı oluyor.

Ayrıca, Xiaomi’nin Hindistan’daki satış stratejisi de rakiplerinden farklı olabilir. Şirket, Hindistan pazarındaki fiyat rekabetinin farkında ve ürünlerini daha uygun fiyatlarla sunuyor. Bu strateji, tüketicilerin Xiaomi’ye olan güvenini artırıyor.

Bu sonuçlar, Xiaomi’nin Hindistan’daki pazar payını artırmak için yürüttüğü stratejilerin başarılı olduğunu gösteriyor.