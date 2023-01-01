Oppo, 2023 yılının 1. çeyreği için ColorOS 13 yol haritasını açıkladı. Planlamaya göre, 19 cihaz yeni işletim sistemi güncellemesini almak için sıraya girmiş durumda. Bunlardan 10’u kararlı güncellemeyi alırken, geri kalanı beta sürümünü alacak. Gelin hep beraber listelemelere göz atalım.

Oppo, ColorOS 13 Yol Haritasını Kullanıcılarla Paylaştı

Güncellemeler 12 Ocak 2023 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayacak. Ve eğer ilk cihazlardan birine sahipseniz, güncellemeyi tam olarak bu tarihte almanız gerekiyor. Bununla birlikte, bazı telefonlar için ColorOS beta testi hala devam ediyor. Öte yandan Oppo, bazı cihazların Şubat ve Mart 2023’ten itibaren beta alımı için sırada olduğunu belirtti.

2023’ün 1. Çeyreğinde Hangi Cihazlar ColorOS 13 Güncellemesini Alacak?



Kararlı ColorOS 13 güncellemesi 12 Ocak 2023’te kullanıma sunulacak. Söz konusu tarihte toplam altı cihaz güncellemeyi alacak. Bunlar:

Find X2 Pro

Find X2 Pro Lamborghini Edition

Find X2 League of Legends Edition

Find X2

Ace 2 EVA Limited Edition

Ace 2

Ayrıca iki cihaz daha kararlı işletim sistemi güncellemesini almak için sıraya girdi. Güncellemeyi 13 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacaklar. Bu iki cihaz: K10 Pro 5G ve K10x 5G. Bununla beraber, Oppo’nun iki yeni Pad’i Oppo Pad ve Oppo Pad Artist Limited Edition 31 Ocak 2023’ten itibaren ColorOS 13 güncellemesini alacak.

Oppo, 11 Ocak 2023 tarihinden itibaren beta test kullanıcılarını dört cihaz için işe almaya başlayacak:

K10 Vitality Edition

K9s

Reno 7 New Year Edition

Reno 7 5G

Şubat 2023’ten itibaren ise bu cihazlar için ColorOS 13 beta güncellemesi için işe alımlar başlayacak:

Reno5 K 5G

K9

Son olarak, altta belirtilen cihazlar Mart 2023’ten itibaren ColorOS 13 beta güncellemesi için sıraya girmiş durumda:

A55 5G

K9x 5G

K9 Pro 5G

Açıklanan yol haritasındaki tüm tarihlerin Çin için olduğunu belirtmekte fayda var. Dünyadaki diğer ülkeler farklı tarihlerde güncellemeye erişebilirler. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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