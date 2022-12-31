Çin merkezli elektronik markası Oppo, akıllı telefonlar için kendi çip setlerini geliştirdiğini açıkladı. Marisilicon görüntüleme işlemcisini geliştirmesinin hemen ardından cihazlara güç veren yeni işlemcisi için de çalışmalarına devam ediyor.

Oppo Marisilicon işlemcisi, cihazlarda fotoğrafçılık ve videografi açısından bazı gözle görülür iyileştirmeler yapıyor. Şirket, şimdi de Qualcomm ve MediaTek gibi akıllı telefonlara güç veren bir çip seti üzerinde çalışıyor. İşlemcinin şu anda geliştirme aşamasında olduğu ve önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Yonga seti üreticisi TSMC’ye yakın kaynaklar, elektronik üreticisinin akıllı telefonlar için yeni işlemci geliştirdiğini paylaştı. Tasarımın deneme sürümlerine uygun olarak geliştirdiğini ve 2023’ün 2. çeyreğinde piyasaya sürüleceği açıklandı. 4 nm fabrikasyon süreçten geçeceği tahmin edilen cihazın eklenecek 5G modemle beraber gelecek yılın 3. çeyreğinde seri üretime geçecek.

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Oppo, 2024 yılında geliştirdiği işlemciyi akıllı telefonlarla buluşturacak. Rakip markaların Oppo işlemcilerini kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor. Şirket, 4 nm işlemcilerini piyasaya sürmesinin hemen ardından gelişmiş 3 nm fabrikasyon süreçli işlemciler için düğmeye basacağı tahmin ediliyor. Bu süreç hakkında şu an için detaylı herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Çin merkezli iletişim şirketi olan Hua, daha önce Oppo ile küresel bir çapraz lisans anlaşması imzaladığını duyurmuştu. Anlaşma, 5G gibi hücresel iletişim protokolleri için temel patentleri kapsıyordu. Şirket, gelişmiş 5G teknolojisini kullanma haklarının bedelini ödedi. Bu anlaşma, yakında çıkacak olan yonga setlerinde çalışmak için imzaladıkları anlamına da gelebiliyor.