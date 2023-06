iOS 17 geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı ve çok fazla yeni özellik beraberinde getirmiyordu. Ancak beta döngüsü sırasında 3D Touch özelliği keşfedildi.

Apple, 2019 yılında basınca duyarlı ekranlara sahip donanım tabanlı 3D Touch özelliğini terk etti. O zamanlar bunun nedeninin çok az kullanıcının bu özelliği bulması ve kullanması olduğu düşünülüyordu, ancak özellik çokça kitlesi vardı.

Buna karşılık, Apple’ın bunun yerine benimsediği dokunsal geri bildirim hiçbir zaman tam olarak aynı olmadı. Bunun başlıca nedeni, 3D Touch’ın bir açılır menü almak için bir uygulamaya bastığınızda çok hızlı çalışmasıydı.

Şimdi Apple yakında çıkacak iOS 17’nin ikinci geliştirici beta sürümünü yayınlarken, görünüşe göre 3D Touch’ı yeniden kullanıcıların beğenisine sunacak.

New Fast Haptic Touch option in iOS 17 feels like 3D Touch! 🤩 #ios17 pic.twitter.com/YDkViEVCpp

— Apple Intro (@AppleIntro) June 22, 2023