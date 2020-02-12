Opera tarayıcının Android versiyonu, ilk büyük güncellemesini aldı!

Opera tarayıcı, Android cephesinde Chrome’un en büyük rakiplerinden biri. İçerisindeki VPN desteğiyle birlikte kullanım kolaylığı sunuyor. Şimdi ise yeni browser’ın büyük güncellemesine kavuştuğunu görüyoruz.

İlginizi çekebilir: Sony Xperia 2 duyurulacak!

Popüler çoklu platform tarayıcısı Opera, ilk büyük güncellemesini edindi. İçerisine, birçok küçük geliştirme ve fonksiyonun dahil edildiği uygulamada yeni okuma modu ve adres çubuğunun özelleştirilebilir olması gibi yenilikler dikkat çekiyor.

Opera’nın Android versiyonunda aslında önceden de okuma modu bulunuyordu. Fakat, son güncellemeyle birlikte bu fonksiyon biraz daha geliştirildi ve okuduğunuz metine odaklanmak çok daha kolay hale getirildi.

Ama söylemekte fayda var, bu mod size kitap okumanız için değil, sayfayı daha okunaklı hal getirmek için metinleri ve fotoğrafları ön plana çıkarmak için geliştirildi.

Bunların dışında, adres kısmında bulunan sayfayı tazeleme simgesi alt taraftaki üç nokta alanına taşınmış. Okuma moduyla işiniz yoksa, isterseniz okuma modu işareti yerine sayfayı yenileme tuşunu tekrar eski yerine koyabiliyorsunuz.

Uygulama içindeki Ayarlar > Görünüş kısmından bu değişiklikleri yönetebiliyorsunuz. Son güncelleme ile birlikte, Opera tarayıcının son uygulamalar kısmı da değişimiş vaziyette.

Çok daha basit hatlar kazanan bu kısım açıkçası çok daha pratik bir kullanım sağlıyor. Son uygulamalar sekmesinden açtığınız sekmeleri kronolojik olarak görüntüleyebiliyorsunuz.

Bir çok küçük değişikliğin de dahil edildiği uygulamanın yeni dizaynını açıkçası çok beğendik. Opera artık Android tarafında çok daha eğlenceli bir deneyim sunabiliyor. Bu yararlı özellikleri deneyimlemek için Google Play Store üzerinden 56 numaralı son sürümü indirmeniz yeterli oluyor.