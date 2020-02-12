Yazılım
Opera tarayıcının Android versiyonu, ilk büyük güncellemesini aldı!
Opera tarayıcı, Android cephesinde Chrome’un en büyük rakiplerinden biri. İçerisindeki VPN desteğiyle birlikte kullanım kolaylığı sunuyor. Şimdi ise yeni browser’ın büyük güncellemesine kavuştuğunu görüyoruz.
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Popüler çoklu platform tarayıcısı Opera, ilk büyük güncellemesini edindi. İçerisine, birçok küçük geliştirme ve fonksiyonun dahil edildiği uygulamada yeni okuma modu ve adres çubuğunun özelleştirilebilir olması gibi yenilikler dikkat çekiyor.
Opera’nın Android versiyonunda aslında önceden de okuma modu bulunuyordu. Fakat, son güncellemeyle birlikte bu fonksiyon biraz daha geliştirildi ve okuduğunuz metine odaklanmak çok daha kolay hale getirildi.
Ama söylemekte fayda var, bu mod size kitap okumanız için değil, sayfayı daha okunaklı hal getirmek için metinleri ve fotoğrafları ön plana çıkarmak için geliştirildi.
Bunların dışında, adres kısmında bulunan sayfayı tazeleme simgesi alt taraftaki üç nokta alanına taşınmış. Okuma moduyla işiniz yoksa, isterseniz okuma modu işareti yerine sayfayı yenileme tuşunu tekrar eski yerine koyabiliyorsunuz.
Uygulama içindeki Ayarlar > Görünüş kısmından bu değişiklikleri yönetebiliyorsunuz. Son güncelleme ile birlikte, Opera tarayıcının son uygulamalar kısmı da değişimiş vaziyette.
Çok daha basit hatlar kazanan bu kısım açıkçası çok daha pratik bir kullanım sağlıyor. Son uygulamalar sekmesinden açtığınız sekmeleri kronolojik olarak görüntüleyebiliyorsunuz.
Bir çok küçük değişikliğin de dahil edildiği uygulamanın yeni dizaynını açıkçası çok beğendik. Opera artık Android tarafında çok daha eğlenceli bir deneyim sunabiliyor. Bu yararlı özellikleri deneyimlemek için Google Play Store üzerinden 56 numaralı son sürümü indirmeniz yeterli oluyor.
Yazılım
Google, Mesajlar uygulamasına otomatik doldur özelliğini getiriyor!
Google, Mesajlar uygulamasını geliştirerek, uygulama içerisinden otomatik SMS onay kodlarının çekilmesini sağlayacak. Apple tarafında senelerdir aktif olarak kullanılan bu özelliğin gelmesiyle Android’de uğraştırıcı bir dertten daha kurtulmuş olacağız.
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Geçtiğimiz sene, Mesajlar uygulamasından otomatik doldur özelliğini Google Play Servisleri üzerinde ilk olarak görüntülemiştik. Firma, SMS tabanlı 2FA mesajlarında kullanılmak üzere özel bir API geliştirmeye başlamıştı.
Uygulamalarda, SMS üzerinden bilgileri çekme özelliği zaten Android’in yazılım kodlarına dahil edilmişti. Hatta, mobil bankacılık tarafında da kullanılmaya başlanmıştı.
Fakat, bu desteği uygulanması zor olduğu için her bankacılık uygulamasında göremiyorduk. Şimdi ise göreceğimiz yeni API sistemiyle, hangi uygulamada olduğunuz fark etmeksizin bu sistemi kullanabileceksiniz.
Bu sistem, her ne kadar doğru ellerde fayda oluşturabiliyor iken, zararlı amaçlarla da kullanılması mümkün. İstendiği takdirde, 2FA SMS sistemiyle tüm bilgiler ele geçirilebiliyor.
Elbette, iki kademeli doğrulama kodları için SMS’ler bildirim sisteminden görünüyor. Ama, bu çok daha yorucu ve bazı telefonlarda yer alan RAM’lerin az olmasından dolayı mesaja bakarken uygulama kapanabiliyor.
Play Servisleri 20.04.12 ve Google Mesajlar’ın 5.5.096 beta sürümünde kullanılabilir olan bu özelliği henüz deneyimleme şansını elde edemedik. Keza, APKMirror’a da sürümün APK’ları henüz düşmüş değil.
Özelliği, Pixel 4 ve S10+’da çalışırken görüntüledik. “Mesaj uygulamasından otomatik doldur” olarak geçen bu fonksiyonu aktif ettiğiniz, mesajlar uygulamasına gelen altı çizili numerik kodları otomatik olarak bulabiliyor. En son mesajın seçildiği bu yöntemi, iddiacılar çok akıllı şekilde çalışabildiğini belirtiyor.
Bunların dışında, 2FA özelliğinin henüz ne yazık ki Google Chrome arayüzünde çalışmadığını belirtelim. Google, stabil sürüme geçirdiği takdirde tarayıcılarla da stabil şekilde kullanılabilir hale gelecektir.
Şu an her ne kadar kullanımda olmasa da sistemi, Ayarlar > Google > Doğrulama kodları kısmından açılabiliyor.
Yazılım
Microsoft, iOS cihazlarda Office uygulamalarını yeniledi!
Microsoft, iOS cihazlar için Office uygulamasının dizaynını tamamen değiştirdi. Yayınladığı, büyük güncelleme ile Word, Excel ve PowerPoint’in görsel tasarımı tamamen yenilenmiş oldu.
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Uygulamalar, bu büyük yükseltmeyle birlikte, çok daha basit, daha hızlı ve kullanım kolaylığı sunan bir yapıya geçiş yaptılar. Bunlarla birlikte, Microsoft’un önemli bir gelişme yaratarak iyi bir iş çıkardığını söylemek yanlış olmaz.
Ancak firma, uygulamanın içerisine dahil edilen değişikliklerle ilgili detaylı bilgi vermedi. Fakat, uygulamalarda gezindiğimiz zaman, farklılıklar yansımaya başlıyor. Sunumlar için yeni üst panel sayesinde yapılan içeriklere daha kolay erişebiliyorsunuz.
Firmanın, sunum uygulamalarına eklediği en çarpıcı değişiklikler ise şu şekilde:
- Read and Reply on the Fly: Workbook açmadan, yorumları ve konuları cevaplayabiliyorsunuz.
- Sola ve sağa bakın: XLOOKUP özelliği burada. Satır, satır cümle cümle aradığınızı detaylı şekilde bulun.
XLOOKUP, yeni bir Excel özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Önceden birkaç sınırlamayla sunulan bu özellik, artık çok daha detaylı ve hızlı aradağınız kelimeleri bulmanızı sağlıyor.
Tasarım tarafında ise, uygulamaların yuvarlatılmış hatlara kavuştuğunu, panel arayüzlerinin değiştiği ve mobil tarafa daha elverişli özellikler sunduğunu görebiliyoruz.
Android tarafına da yakın zamanda, Microsoft bu kullanım kolaylığı sunan yeni Office uygulamalarını görmemiz mümkün hale gelecektir. Kullanıcılar, biraz sabır edip bu süreci takip etmeye devam etmeleri gerekiyor.
Yazılım
WhatsApp için karanlık mod, iPhone’larda da kullanıma sunuldu!
WhatsApp için karanlık mod desteği iPhone tarafında da görünmeye başladı. Uzun zamandır beklenen uygulama içi karanlık mod desteği, şu an için sadece WhatsApp’ın beta versiyonunu kullanan kullanıcıları kapsıyor.
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Facebook firmasının sohbet uygulaması olan ve artık dünya çapında SMS sisteminin de yerini alan WhatsApp için karanlık mod desteği uzun bir zamandır bekleniyordu. Geçtiğimiz haftalarda, hatırlarsanız ki Android için bu desteğin yine beta kullanıcılarına özel olarak kullanıma açıldığını belirtmiştik.
Aslında, her yeni özelliğin ilk olarak iOS kanadında testlerinin gerçekleştiğini hepiniz fark etmişsiniz. Keza, bu sefer öyle olmadı ve iPhone kullanıcıları bu fonksiyona daha geç kavuştular.
Şu an için hala stabil sürüme,karanlık mod fonksiyonun geldiğini söyleyemiyoruz. 9to5Mac internet sitesinin haberinden öğrendiğimiz gelişme ilk olarak reddit platformundaki bir ekran görüntüsüne dayanıyor.
Ekran görüntüsünde fark edilen detayda ise, TestFlight uygulamasının beta sürecine “karanlık mod” imaresine eklemesi oldu. Sadece beta yazılımı iPhone cihazlarda kullanılabilir ve seçili test kullanıcıları için erişime açıldı.
WhatsApp’ın 2.20.30.12 numaralı beta versiyonunda karşımıza çıkan bu yeniliğin ne zaman kararlı yazılıma dahil edileceği, henüz belli değil. Fakat, sürecin ne kadar yavaş işlediği aşikar.
Eğer, Apple geliştirici kimliğiniz varsa, TestFlight programına dahil olabiliyorsunuz. Eğer, Apple geliştirici kimliği edinmek istiyorsanız buradan ayrıca edinebilirsiniz.