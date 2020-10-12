Opera, kenar çubuğuna müzik çalma seçeneği ekliyor

Opera web tarayıcısı, dün yeni bir geliştirici sürümünü daha yayınladı. Yeni sürüm ile birlikte, tarayıcının kenar barında müzik çalma desteği sunuluyor. Opera, beta programında sunduğu özelliklerin neredeyse tamamını kararlı sürümde de sunan bir platform. Bu nedenle, yakında söz konusu özelliğin kararlı sürüm ile birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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Opera; Apple Music, Spotify ve YouTube Music’i destekliyor

Müzikler, tarayıcının kenar çubuğundaki simgeler aracılığıyla kontrol ediliyor. Geliştirici sürümüne bakılacak olursa, şu an için yalnızca Apple Music, Spotify ve YouTube Music gibi popüler dijital müzik platformlarının desteklendiği görülüyor. Opera, müzik çalma arayüzünün boyutunu değiştirme ve ekranın herhangi bir bölümüne sabitleme seçeneklerini de kullanıcılarına sunacak. Tarayıcıdaki ilgili bölümü açtıktan sonra, söz konusu platformlardan birine ait kullanıcı bilgileri girilerek özellik kullanılmaya başlanabiliyor. Kenar çubuğundaki ilgili bölüm gizlenmiş olsa bile, müzik çalmaya devam ediyor. Opera, bir simge ile müzik çalma aracının aktif durumda olduğunu gösteriyor. Müzik ya da ses içeren bir web sitesi ziyaret edildiğinde, müzik direkt olarak duruyor; söz konusu web sitesi kapatıldığında, müzik kaldığı yerden devam ediyor.

Müzik platformlarının ücretsiz versiyonlarındaki reklamların, Opera’nın yerleşik reklam engelleme servisi tarafından engellenmediğini de belirtelim. Kararlı sürümde bu durum değişebilir.

Opera, kullanıcılarına özgürlük tanımış durumda. Eğer bu özelliği kullanmak istemiyorsanız, kenar çubuğundan kaldırabiliyorsunuz. Eğer kenar barını tamamen kaldırmak istiyorsanız, kanar çubuğunun altındaki üç noktaya tıklayarak tamamen gizleyebilirsiniz.

Çok sayıda pencere arasında geçiş yapmak durumunda kalmak yerine, tek bir yerden müzik çalma imkanı sunulması oldukça iyi bir adım. Tarayıcı üzerinden direkt olarak müzik oynatmak iyi bir seçenek olsa da; müzik platformunun arayüzüne girerek arama yapmak, farklı bir çalma listesi oluşturmak veya mevcut çalma listesine şarkı eklemek gibi ihtiyaçlar doğacaktır.

Yüksek çözünürlüklü bir monitöre sahipseniz, Vivaldi tarayıcısını kullanarak birden çok pencereyi yan yana kolayca görüntüleyebilir veya birden çok siteyi tek bir sekmede görüntülemek için sekme döşeme özelliğini kullanabilirsiniz.