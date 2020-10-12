Haber
Opera, kenar çubuğuna müzik çalma seçeneği ekliyor
Opera web tarayıcısı, dün yeni bir geliştirici sürümünü daha yayınladı. Yeni sürüm ile birlikte, tarayıcının kenar barında müzik çalma desteği sunuluyor. Opera, beta programında sunduğu özelliklerin neredeyse tamamını kararlı sürümde de sunan bir platform. Bu nedenle, yakında söz konusu özelliğin kararlı sürüm ile birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.
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Opera; Apple Music, Spotify ve YouTube Music’i destekliyor
Müzikler, tarayıcının kenar çubuğundaki simgeler aracılığıyla kontrol ediliyor. Geliştirici sürümüne bakılacak olursa, şu an için yalnızca Apple Music, Spotify ve YouTube Music gibi popüler dijital müzik platformlarının desteklendiği görülüyor. Opera, müzik çalma arayüzünün boyutunu değiştirme ve ekranın herhangi bir bölümüne sabitleme seçeneklerini de kullanıcılarına sunacak. Tarayıcıdaki ilgili bölümü açtıktan sonra, söz konusu platformlardan birine ait kullanıcı bilgileri girilerek özellik kullanılmaya başlanabiliyor. Kenar çubuğundaki ilgili bölüm gizlenmiş olsa bile, müzik çalmaya devam ediyor. Opera, bir simge ile müzik çalma aracının aktif durumda olduğunu gösteriyor. Müzik ya da ses içeren bir web sitesi ziyaret edildiğinde, müzik direkt olarak duruyor; söz konusu web sitesi kapatıldığında, müzik kaldığı yerden devam ediyor.
Müzik platformlarının ücretsiz versiyonlarındaki reklamların, Opera’nın yerleşik reklam engelleme servisi tarafından engellenmediğini de belirtelim. Kararlı sürümde bu durum değişebilir.
Opera, kullanıcılarına özgürlük tanımış durumda. Eğer bu özelliği kullanmak istemiyorsanız, kenar çubuğundan kaldırabiliyorsunuz. Eğer kenar barını tamamen kaldırmak istiyorsanız, kanar çubuğunun altındaki üç noktaya tıklayarak tamamen gizleyebilirsiniz.
Çok sayıda pencere arasında geçiş yapmak durumunda kalmak yerine, tek bir yerden müzik çalma imkanı sunulması oldukça iyi bir adım. Tarayıcı üzerinden direkt olarak müzik oynatmak iyi bir seçenek olsa da; müzik platformunun arayüzüne girerek arama yapmak, farklı bir çalma listesi oluşturmak veya mevcut çalma listesine şarkı eklemek gibi ihtiyaçlar doğacaktır.
Yüksek çözünürlüklü bir monitöre sahipseniz, Vivaldi tarayıcısını kullanarak birden çok pencereyi yan yana kolayca görüntüleyebilir veya birden çok siteyi tek bir sekmede görüntülemek için sekme döşeme özelliğini kullanabilirsiniz.
e-Spor
Valorant oyununun yeni karakteri Skye karşınızda!
Valorant oyunu , 3. Perde adını verdiği üçüncü sezonuna 13 Ekim‘de giriyor. Haberimizde, güncellemenin yeni eklemelerinin sonuncusunu yeni bir Valorant karakteri olarak görüyoruz. Karakterimiz, Skye adında bir Avustralyalı ajan ve doğaüstü güçleri sayesinde takım için büyük bir avantaj sağlıyor.
Doğaya ve takım arkadaşlarına yönelik bir karakter olan Skye için Sova karakterinin geliştirilmiş hali diyebiliriz. Skye ajanı, keşif yapmak için kuşları çağırabilir. Ayrıca, Skye karakteri, keşif yapmak ve rakipleri kör etmek için haritayı araştırabileceğiniz Wolf- Drone çağırabilir.
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Skye karakterinin yetenekleri neler?
Valorant oyunundaki bu karakterimizde, her karakterde olduğu gibi iki tane temel yetenek, bir imza yeteneği, bir tane de ulti özelliği bulunuyor. Skye‘nin temel yeteneklerinde ilki: etki alanı iyileştirmesi. Bu yetenek sayesinde, Skye takım arkadaşlarını iyileştirir fakat kendisini iyileştirmez. Skye’nin ikinci temel yeteneğine gelirsek , Skye kurtunu bir avcı olarak düşmanlara gönderir, düşmana ulaştığınızda ateş tuşuna basıldığında bir patlama oluşturarak rakibe hasar verebilir. Valorant oyunumuzda çıkıcak yeni karakterimizin imza yeteneği ise şu şekilde: Skye’nin uzaktan kontrol imkanı sağlayan Wolf Drone’u ile düşmanların yeri tespit edilir,ardından ateşleme tuşu ile düşmanlar kör edilebilir. Son özellik ise Skye’nin ulti yeteneği: Skye 3 adet rakip bulucu tohum yollar. Eğer bu rakip bulucu tohumlar düşmanı bulursa rakibin yakın haritadaki yeri oyuncu tarafından görülebilir.
Valorant ekibi Skye karakterini ne zaman oyuna ekleyecek?
Skye, Valorant‘ın ajan kadrosunda 13. ajan oldu ve onun takip ve iyileştirme yetenekleri kesinlikle oyuncuların karakter seçimlerini derinden etkileyecek. Bundan dolayı, Skye karakteri, 27 Ekim‘e kadar karakteri resmi olarak oynanamayacak. Diğer bir sebep ise stüdyonun rekabet alanına potansiyel olarak meta-değiştirici bir faktör getirmeden önce, sezonun yeni haritalarındaki hataların ve karakterin oynanışındaki oyun bozan hataların veya başka engellerin ortaya çıkmamasını engellemek için stüdyonun biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Riot, yeni bir ajana ek olarak, yeni bir harita (Icebox) ,bir dizi yeni silah görünüm vee kilidi açılacak diğer kozmetikler içeren geleneksel bir 3. Perde savaş geçişi ekliyor.
Haber
Spotify, çalma listelerinin diğer platformlara aktarımını engelliyor
Spotify çalma listelerini Apple Music veya diğer dijital müzik platformlarına aktarma özelliği sağlayan geliştiricilerin, Spotify SDK‘sına (yazılım geliştirme kiti) erişimlerinin iptal edileceği belirtiliyor.
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Spotify sessizliğini koruyor
Apple, Spotify tarafından kullanıcı özgürlüğünün ihlal edildiğine dair söylemlerine devam ederken; şirket tarafından geliştiricilere çalma listelerini diğer platformlara aktaramayacaklarını bildirdiği iddia ediliyor. SongShift’in aktardığı bilgilere göre; söz konusu durumu gerçekleştiren geliştiricilerin, Spotify SDK’sına erişim yetkisini kaybedecekleri belirtiliyor. SongShift, konu ile ilgili yaptığı bir paylaşımda; geliştiricilerin, rakip dijital müzik platformlarına Spotify çalma listelerini aktarma özelliğini kaldırmaması halinde, API (uygulama programlama arayüzü) erişimlerinin hizmet şartları ihlali sebep gösterilerek iptal edileceğinin kendilerine bildirildiğini belirtti. Bir sonraki sürüm olan SongShift v5.1.2‘den itibaren Spotify çalma listelerinin diğer platformlara aktarımları sona erecek. SongShift, “Bu güncellemeyi sunuyor olmaktan ötürü üzgünüz. Diğer tüm müzik aktarım ihtiyaçlarınızda yardımcı olmaya devam etmeyi umuyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.
Şirketin geliştiriciler için yürürlükteki sözleşmesinde, Spotify içeriğinin rakip platformlara aktarımının yasak olduğuna dair bir madde var. 2018 yılından bu yana yürürlükte olan sözleşmenin söz konusu maddesinin neden şimdi uygulamaya koyulduğu ise bilinmiyor. Şirket tarafından konu ile ilgili yapılmış olan herhangi bir açıklama bulunmuyor.
SongShift, söz konusu durumu resmi olarak duyuran tek geliştirici gibi görünürken, diğer geliştiricilerden de benzer açıklamalar gelmeye başladı. TuneMyMusic ve FreeYourMusic de benzer paylaşımlarda bulundu. FreeYourMusic, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada; Spotify SDK’sı yerine farklı bir metot kullanmaya başladıklarını ve çalma listelerinin aktarımına devam edeceklerini bildirdi.
Sosyal Medya
Twitter, Direkt Mesaj isteklerini susturma özelliği üzerinde çalışıyor
Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Twitter, çok yakında kullanıcıların Direkt Mesaj isteklerindeki mesajları susturabilmesine olanak sağlayacak. Susturulan kişinin mesajları, susturan kullanıcının mesaj istekleri kutusunun en sonuna gidecek.
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Tersine mühendislik haberlerinin değişmeyen adresi Jane Manchun Wong, yaklaşmakta olan yeni bir Twitter özelliğini ortaya çıkardı. Wong’un paylaştığı ekran görüntülerine göre Twitter, Direkt Mesaj özelliği için susturabilme işlevi üzerinde çalışıyor.
Bu seçenek, kullanıcıların mesaj isteklerini aslında bir nevi sessize almasına olanak tanıyacak ve sessize alınan mesajı atan kişiden gelecek mesajların tümü, sessize alan kullanıcının mesaj istekleri listesinin sonuna gidecek.
Twitter Direkt Mesaj isteklerini sessize alma özelliği
Yeni gelecek sessize alma seçeneği aslına bakacak olursanız mesaj isteğini engellemek istemeyen ama kabul etmek de istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Ayrıca sessize alma özelliğini kullananlar, mesaj isteği göndereni susturmakla kalmayıp ondan gelecek diğer istekleri de DM kutusunun sonuna itmiş olacak. Yani gözünün önünden çekecek.
Şu anki haliyle Twitter, direkt mesaj isteği olan bir kişiye onu engelleme, bildirme, reddetme ve kabul etme imkanı sunuyor. Engellemeyi seçenler gelecekte aynı kişiden herhangi bir mesaj isteği almayı tamamen durdurabiliyorken, bildirmeyi seçenler de ilgili mesaj isteğini doğrudan Twitter’a şikayet edebiliyor.
Bu noktada mesaj isteğini sessize alma ile engellemek arasındaki farkın tam olarak ne olduğu, daha doğrusu sessize almanın ne albenisinin olduğu sorusu akla gelebilir. Jane Wong’a göre sessize almanın amacı, engellemek ve engellememek arasındaki o ince çizgiyi sağlamak. Yani hemen engelleyerek olayı finalize etmek istemiyorsanız, mesaj isteği atan kişiye bir şans daha tanımak adına sessize alabileceksiniz.