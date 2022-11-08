Tokyo’da yakın zamanda yapılan bir röportajda, Honda’nın CEO’suna Civic Type-R ve elektrikli olma olasılığı hakkında bir dizi soru soruldu. Toshiro Mibe tarafından verilen cevaplar cesaret verici olmaktan öteydi. Elektrikli Type-R yakında mı geliyor? Gelecek yıl değil, hayır – ama geliyor.

Soru gerçekten basitti – mevcut teknoloji Type-R araçlarda kullanılmaktan ne kadar uzakta? Type-R’ı iki kavram ile tanımlayabiliriz. Hafiflik ve yol tutuşu. Tabii ünlü VTEC motorları da unutmamak lazım.

Son Civic Type-R güç, boyut ve ağırlık olarak çok büyüdü. Mevcut Type-R, 1.430 kg ağırlığındayken, bir önceki nesil olan FN2, 1.200 kg civarıydı. Büyük bir artış olmasına rağmen, rakiplerine kıyasla hala hafif.

Elektrikli Civic Type-R için Honda’nın resmi cevabı şu şekilde:

“Elektrikli bir Type-R yapmak ve ağırlığını mevcut seviyede tutmak şu anda sahip olduğumuz teknolojiyle mümkün değil.”

Bunu yapabilirlerdi, ekstra ağırlığı telafi etmek için çok fazla güç koyabilirlerdi ve ardından bazı virajlarda yolda kalmasına yardımcı olmak için akıllı elektronikler ekleyebilirlerdi ancak bu deneyim Type-R yol tutuşuna uzaktan yakından benzemezdi.

Elektrikli bir arabada bu özel yol tutuşunun çok zor olduğunu tekrarlamak, fizik belirli bir noktaya kadar kandırılabilir, ancak ağırlık bir kez yüklendiğinde – ne kadar düşük olduğu önemli değil. Lastiklerin sunabileceği çok fazla yol tutuşu vardır ve çekiş kontrol sistemleri, bugünlerde yararlı ve son derece gelişmiş olmasına rağmen, yol ve sürücü arasındaki bu benzersiz ve gerçek bağlantının yerini alamaz.

Type-R arabalar on yıllardır bu felsefeyle inşa edildi ve daha ağır olmalarına rağmen hala iyi idare ediyorlar. İyi haber şu ki, Honda elektrikli Type-R arzusunun gayet iyi farkında. Şirket sadece pilleri ve güçlü motorları atıp araca bir Type-R çıkartması yapıştırmayacak. Hayır, Honda daha hafif arabalar sunacak kendi katı hal pil teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Honda, Sakura araştırma tesisinde tamamen tescilli katı hal pillerin geliştirilmesine ve seri üretimine odaklanacak bir pilot üretim hattına 300 milyon dolar harcadı. Şirket, teknolojiyi başlangıçta diğer otomobil üreticileriyle paylaşmayacak ve aynı zamanda Type-R araçları ve motosikletler için özel olarak piller geliştirmeye çalışacak.

Siz olası bir elektrikli Honda Civic Type-R hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.