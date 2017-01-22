Microsoft 26 Ocak tarihinde bu çeyreğin finansal raporlarını yayınlayacak ve bu toplantıdan sonra yaklaşık 700 kişi işinden olacak.

Microsoft’un 113.000 çalışanı olduğunu düşünürsek aslında bu çok büyük bir sayı değil. Ancak şirketten yüzlerce kişinin işten ayrılacağını bilen çalışanların sinirleri gergin olsa gerek. Aslında 2016 yılının Haziran ayında şirketin yıllık mali toplantısında 2017’nin Haziran ayına kadar 2850 kişinin işten çıkarılacağı duyurulmuştu. Bu 700 kişi de o 2850 kişinin içerisinde. Yani daha önce açıklanmıştı ancak şirket her işten çıkarma yaptığında tekrar haber olduğundan bu konuyla ilgili gündeme çok sık geliyor.

Haberlere göre 2850 kişinin bir çoğu işten çıkarılmış bulunuyor. Gelecek olan çıkarmalar ise yalnızca tek bir yerden olmayacak. Şirketin tüm dünyada yer alan ofislerinden işten çıkarma gerçekleştirilecek. İşten çıkarmalar tek bir yerden olmadığı gibi tek bir departmandan da değil. Satış, reklam, insan kaynakları, mühendislik, finans ve daha bir çok departmandan işten çıkarma gerçekleşecek.

İşten çıkarmalar devam ediyor olabilir ancak diğer taraftan şirket hala daha işe alım yapıyor ve LinkedIn üzerinde 1600 adet eleman aranıyor ilanı mevcut. Satya Nadella yönetimde olduğu son yılda 7400 kişi işten çıkarıldı. 2014’te ise 18.000 kişi işten çıkarılmıştı ve bunun çoğu akıllı telefon departmanındandı.