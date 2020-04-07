Önümüzdeki ay, 192 MP kameraya sahip bir akıllı telefon görebiliriz

Gördüğümüz kadarıyla son birkaç yılda, üreticiler arasındaki megapiksel savaşları yeniden başladı. 48 ve 64 megapiksel ile başlayan furyaya en son 108 megapiksel çözünürlüklü kameralar dahil olmuştu. Şimdi ise Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinden yayınlanan sızıntılara göre; önümüzdeki ay, 192 megapiksel kameraya sahip olan bir cihaz görmemiz muhtemel.

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192 MP kamera modülü ile ilgili neler sızdırıldı?

Çoğu sızıntıda olduğu gibi; yine Çin’in sosyal medya servisi Weibo üzerinde bir sızıntı gerçekleştirildi. Bu seferki sızıntı ise Weibo’da en popüler isimlerden olan Digital Chat Station tarafından yapıldı.

Sızıntıda belirtilen SM7250 ise Qualcomm’un Snapdragon 765 serisine işaret ediyor ve bildiğiniz üzere bu seri bir amiral gemisi serisi değil. Yani bu kamera modülü, megapiksel takıntısı olanlar için daha ulaşılabilir fiyat seviyelerinde satışa sunulabilecek. Yine de Snapdragon 765 işlemci seti ile HDR çekimler yapmak gibi konularda bazı eksiklikler oluşabilir. Tabi bunu cihaz açıklandığında net olarak görebileceğiz.

192 MP kameranın arkasında hangi şirket var?

Bu sorunun cevabı ile ilgili şimdilik kesin bir yargıya varmak zor; fakat tahmin yürütecek olursak önümüzdeki ay LG’nin Qualcomm’un Snapdragon 700 serisini ve 5G desteğini kullanacak bir model piyasaya süreceğini biliyoruz. Öte yandan 64 megapiksel ve 108 megapiksel furyasına öncülük eden Xiaomi ve Samsung da bu iş için iddialı olabilecek adaylar arasında yer alıyor. Bizim beklentimiz ise bu işin altından Xiaomi’nin çıkacağı yönünde. Önümüzdeki ay ortaya çıkacak olan bu kameranın hangi marka tarafından piyasaya sürüleceği ile ilgili sizin tahmininiz nedir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!