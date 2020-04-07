Samsung, S20 serisi için kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor!

Oppo, Reno Ace 2 modelini sızdırılan fotoğrafları ve TENAA sertifikasyon sayfası tarafından duyurulan çoğu özelliklerine rağmen 13 Nisan‘da tanıtmayı planlıyordu. Son bilgilere göre aynı model numarasına sahip olan PDHMOO prototipi, Snapdragon 865 chipset ile AnTuTu testinden 560,217′lik bir puan ile geçti ve resmi olarak Oppo Reno Ace 2 AnTuTu testini geçti!

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Oppo Reno Ace 2 AnTuTu testini geçti! İşte sonuçları ve özellikleri!

Telefon, CPU testinden 180,132 , GPU testinden ise 210,371 puan ile geçti. Ayrıca test sonuçlarında 89,927‘lik hafıza puanı ve 79,787 UX puanı yer alıyordu. Ancak bu sonuçlar diğer Snapdragon 865 chipset kullanan telefonların sonuçlarına göre pek iyi görünmüyor. Yine de bunun bir prototip testi olduğunu ve cihazın son versiyonunda muhtemelen daha iyi bir performans göreceğimizi unutmamakta fayda var.

Daha önce açıklanan detaylara göre, Oppo Reno Ace 2, FHD+ çözünürlüğü destekleyen 6.5inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca ön tarafında “punch hole” olarak tabir edilen 16MP‘lik bir selfie kamerası ve parmak izi okuyucusu bulunacak. Arka tarafına baktığımızda ise çembersel şekilde konumlandırılmış dört adet kamera bölümünü görmekteyiz. Bu bölüm 48MP‘lik ana kamera, 8MP‘lik shooter kamera ve iki adet 2MP‘lik modüller görüyoruz.

Oppo Reno Ace 2‘nin 8/12GB RAM ve 128/256GB depolama alanı seçenekleri ile geleceğini biliyoruz. Yazılım yönünden Oppo Reno Ace 2‘ye Andorid 10 tabanlı ColorOS7 arayüzü eşlik ediyor. Cihaz, 4000 mAh batarya ve 65W hızlı şarj desteği ile geliyor. Geriye kalan tek soru işaretleri fiyatı ve kullanılabilirliği yönünde.