Akıllı Telefonlar
OnePlus’dan kaybolan kamera patenti
OnePlus‘dan kaybolan kamera patenti başvurusu geldi. Ünlü elektronik devi akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getiriyor olabilir.
İlginizi çekebilir: OnePlus 8 serisinde kablosuz şarj desteği sunulabilir.
OnePlus yeni patenti ile ne vadediyor?
Ürettiği fiyat performans cihazlar ile piyasadaki ağır taşların başına dert olan OnePlus firması, kamera konusunda yeni bir akım başlatabilir. Zira LetsGoDigital‘da yer alan habere göre Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü‘nün dizayn veri tabanına OnePlus tarafından alınan yeni patentler eklendi. Dört farklı tasarım içeren patent, kameraların kullanılmadığı zamanlarda gözükmemelerini sağlayacak konsepti içermekte. Tasarımlar OnePlus 7T‘nin kamera modülüne oldukça benzemekte. Dizaynda muhtemel kamera modüllerini cam veya plastik bir yapı ile korumaktansa modülü kaydırmak öncelik olarak yer almış. Böylece kamera modülünün kasaya tam anlamıyla gizlenebilir bir hal alması planlanmış. Ö kamera için de farklı bir yenilik düşünen OnePlus, görünen o ki ön kamerayı ekranın içine saklamayı düşünüyor. Ancak bu tasarımı OnePlus 8’de hemen göremeyeceğimiz neredeyse kesin.
Tüm gelişmelere rağmen OnePlus‘ın bu teknolojileri kullanmak için çok acele etmeyeceği ön görülüyor. Şu an için tasarımdan öteye gidemeyen patent OnePlus tarafından yakın bir tarihte kullanılır mı bilmiyoruz. OnePlus 8‘in Snapdragon 865 işlemci ile gelmesi, 120Hz ekrana sahip olması, 8GB RAM 128GB depolama alanı ile birlikte gelmesi aynı zamanda da üç farklı model şeklinde çıkması bekleniyor. Telefonun çıkış tarihi ise Mayıs 2020 olarak bilinmekte.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Flip ve muhteşem özel tasarımları
Samsung Galaxy Z Flip son zamanlarda birçok sızıntıyla gündemde yerini koruyor. Cihazın iç ve dış tasarımında hangi öğelere sahip olduğundan artık neredeyse eminiz, yine de firma tarafından duyurusu yapılmadan özellikler için kesin olarak konuşmuyoruz. Bununla birlikte içeriden bilgiye sahip, üçüncü parti bir şirket tarafından özellikler erkenden yayınlanabilirdi ve bugün cihaza ait bazı özellikler ve özel tasarımlar, tasarımcı bir firma tarafından yayınlandı.
İlginizi çekebilir: Wikipedia’dan sonra, Imgur erişim engeli de kaldırıldı!
Lüks versiyonlar, enfes kaplamalar ve doğru tema seçimleriyle Caviar firması, katlanabilir model için yepyeni 4 tasarımını duyurdu. Firma internet sitesinde, cihaza dair hiçbir bilgiyi belirtmemiş durumda, fakat özel versiyonlarda kullanılan malzemeler ve tasarım detayları açıkca belirtilmiş.
Galaxy Z Flip Joker ve Harley Quinn Tasarımı;
11 adet Oscar adaylığıyla kendinden sıkca söz ettiren yapıma ait bu versiyon, 24 ayar altın ve birinci sınıf malzemelerle tasarlanmış. Cihaz için öngörülen satış fiyatı ise 5.210$ olarak belirlenmiş.
Galaxy Z Flip Karbon Titanyum;
Geleneksel hale gelen, karbon titanyum ve altın baskı versiyonlarıyla dikkat çeken iki muhteşem versiyon daha tanıtıldı. İlk versiyonun arkasında karbon fiber kapaklı bir titanyum çerçeve bulunmakta. Bu çerçeve ile birlikte cihaz çizilmelere karşı ciddi manada koruma elde ediyor. Erkek kullanıcılara hitap etmesi beklenen model için fiyat 5,690$ olarak belirlenmiş.
Galaxy Z Flip Altın;
Gold model de ise 3 boyutlu örgü benzeri bir desenle, 999 ayrı altın parçası kaplı dikkat çeken bir tasarım tekniği kullanılmış.
Kaplamaları ve renkleri itibariyle kadın kullanıcılar için tasarlanan model, hepimiz için oldukça enfes görünüyor. Ek olarak tasarıma pahabiçilen satış fiyatı ise 6.000$ olarak belirtilmiş.
Tasarımları daha yakından görmek isteyenler için firma tarafından yayınlanan video:
Akıllı Telefonlar
Redmi, 5000 mAh bataryalı yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor
Redmi, resmi internet sitesi aracılığı ile 11 şubatta yeni bir telefon tanıtacaklarını duyurdu. Model, bünyesinde ikili kamera sistemini ve 5000 mAh değerinde devasa bir bataryayı da bulunduruyor.
İlginizi çekebilir: HONOR MagicWatch 2 Türkiye’de satışa sunuldu!
Şirket, telefon için sloganını “Desh Ka Dumdaar Smartphone” yani “ülkenin güçlü akıllı telefonu” olarak belirtmiş. Buna benzer bir slogan geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülen Redmi 8A için kullanılmıştı. Bu nedenle yeni modelin adının Redmi 9A olması ihtimali daha da kuvvetleniyor. Telefon ilk olarak Hindistan piyasasında satışa sunulacak. Daha sonra global pazarda da raflarda yerini alacak. Ayrıca telefon ile birlikte bir powerbank tanıtımının da yapılabileceği gelen haberler arasında. Redmi‘nin 11 şubatta yapacağı tanıtımda telefona ve diğer ürünlere ait tüm bilgiler netleşecek.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 ile ilgili iki yeni görsel ortaya çıktı!
Xiaomi VP ve Redmi marka genel müdürü Lu Weibing, “Bu arada Pekin’de kar yağdı. Ekteki fotoğraflar tam çözünürlükte değil ancak etkileyici bir zoom aralığı var.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından resmin çekildiği telefon ve kamera merak konusu oldu.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri sızdırıldı!
Paylaşılan görsel Xiaomi Mi 10 tarafından mı çekildi?
Bu görsellerin ardından akıllardaki soru bu resimlerin hangi telefon tarafından çekildiği oldu. Xiaomi Mi 10 Pro veya normal sürüm tarafından çekildiği düşünülüyor. Telefonların 108 MP ana kameraya sahip olacağını biliyoruz ancak zoom tarafında kamera ile ilgili güvenilir bir söylenti yok. 5x zoom kamerayı Xiaomi Mi Note 10‘dan ödünç alabilir veya farklı bir kamera modülü kullanabilir. Ne yazık ki fotoğraf dosyalarında EXIF bilgisi yok, bu yüzden bunu ortaya çıkarmanın bir yolu da yok.
Ayrıca yolda yeni bir Redmi K30 Pro var ancak mevcut kanıtlar telefonun 64 MP ana kamera olacağını ve telefoto içermeyen Xiaomi K30 kamera kurulumuna bağlı kalacağını gösteriyor. Yakın zaman içerisinde yeni kamera özelliklerinin duyurulacağı tahmin ediliyor.
Xiaomi‘nin yeni Mi 10 modellerini 14 Şubatta (Önümüzdeki hafta cuma günü) piyasaya sürmesi bekleniyor. Redmi K30 Pro‘nun bu ay içerisinde açıklanabilmesi olası gözüküyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Xiaomi tarafından çok sayıda teaser ve resmi ayrıntı ortaya çıkacak.