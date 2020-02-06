OnePlus’dan kaybolan kamera patenti

Samsung Galaxy Z Flip son zamanlarda birçok sızıntıyla gündemde yerini koruyor. Cihazın iç ve dış tasarımında hangi öğelere sahip olduğundan artık neredeyse eminiz, yine de firma tarafından duyurusu yapılmadan özellikler için kesin olarak konuşmuyoruz. Bununla birlikte içeriden bilgiye sahip, üçüncü parti bir şirket tarafından özellikler erkenden yayınlanabilirdi ve bugün cihaza ait bazı özellikler ve özel tasarımlar, tasarımcı bir firma tarafından yayınlandı.

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Lüks versiyonlar, enfes kaplamalar ve doğru tema seçimleriyle Caviar firması, katlanabilir model için yepyeni 4 tasarımını duyurdu. Firma internet sitesinde, cihaza dair hiçbir bilgiyi belirtmemiş durumda, fakat özel versiyonlarda kullanılan malzemeler ve tasarım detayları açıkca belirtilmiş.

Galaxy Z Flip Joker ve Harley Quinn Tasarımı;

11 adet Oscar adaylığıyla kendinden sıkca söz ettiren yapıma ait bu versiyon, 24 ayar altın ve birinci sınıf malzemelerle tasarlanmış. Cihaz için öngörülen satış fiyatı ise 5.210$ olarak belirlenmiş.

Galaxy Z Flip Karbon Titanyum;

Geleneksel hale gelen, karbon titanyum ve altın baskı versiyonlarıyla dikkat çeken iki muhteşem versiyon daha tanıtıldı. İlk versiyonun arkasında karbon fiber kapaklı bir titanyum çerçeve bulunmakta. Bu çerçeve ile birlikte cihaz çizilmelere karşı ciddi manada koruma elde ediyor. Erkek kullanıcılara hitap etmesi beklenen model için fiyat 5,690$ olarak belirlenmiş.

Galaxy Z Flip Altın;

Gold model de ise 3 boyutlu örgü benzeri bir desenle, 999 ayrı altın parçası kaplı dikkat çeken bir tasarım tekniği kullanılmış.

Kaplamaları ve renkleri itibariyle kadın kullanıcılar için tasarlanan model, hepimiz için oldukça enfes görünüyor. Ek olarak tasarıma pahabiçilen satış fiyatı ise 6.000$ olarak belirtilmiş.

Tasarımları daha yakından görmek isteyenler için firma tarafından yayınlanan video: