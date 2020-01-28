OnePlus 8 serisinde kablosuz şarj desteği sunulabilir

Dünyanın en büyük e-pazar yeri platformu olan Aliexpress’in sahibi Alibaba Group, patentini aldığı katlanabilir telefon konsepti ile gündeme geldi. Tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefon, şirket için yeni bir pazara girişin habercisi olabilir.

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E-ticaret devi Alibaba Group, aldığı katlanabilir telefon patentiyle şaşırttı!

Geçtiğimiz günlerde WIPO tescili gerçekleşen endüstriyel tasarım, Alibaba Group’a ait katlanabilir telefon çalışmasını gözler önüne seriyor. Konsept olarak Samsung Galaxy Z Flip modeline benzeyen ürün, kapak formundaki rakibine kıyasla dikey olarak iki kez katlanıyor. Bu da oldukça uzun ekrana sahip olan cihazı kapalı konumdayken kare haline getiriyor. Arka tarafta yer alan ikinci ekran ise ana ekran katlandıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor.

Alınan patent doğrudan ekran teknolojisine yönelik olduğu için cihazın teknik özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak arka kameranın bulunduğu yerde ikinci ekranın yer alması, bu alanda daha farklı bir tasarımın bulunabileceğine işaret ediyor.

Alibaba Group’un tasarladığı çift ekranlı ve katlanabilir akıllı telefonun üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor. Verilen bilgiye göre e-ticaret devinin bu patenti kiralamak üzere tescillediği veya telefonu doğrudan üçüncü parti iş ortaklarına (OEM) ürettireceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Alibaba’nın son dönemde çeşitli sektörlere stratejik yatırımlarda bulunması da ortaya çıkan telefonun üretilmesine dair iddiaları kuvvetlendiriyor.