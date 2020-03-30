OnePlus Z, OnePlus 8 Lite mı olacak?

OnePlus 8 serisi önümüzde ki çıkış yapıyor. Son gelen bilgilere göre OnePlus 8 ailesinin bir de orta seviye akıllı telefon rekabetine girecek üyesi olacak.

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Cihaz OnePlus Z ismiyle gelebilir.

Akıllı telefon pazarında önemli işlere imza atmaya devam eden OnePlus, yeni serisi OnePlus 8‘i hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. OnePlus 8 ve 8 Pro olarak adlandırılan iki cihaza sahip olacağını bildiğimiz serinin görünüşe göre bir de orta seviye versiyonu olacakmış. Daha önce Samsung Galaxy Z Flip ve S20 serisinin sızıntılarını paylaşan Max Weinbach, OnePlus 8 serisinin bir de orta seviye “Lite” versiyonu olacağını ve cihazın OnePlus Z adını alacağını iddia etti. Aynı şekilde OnePlus firmasının eski serisi OnePlus X‘i yenileyeceğini aktaran Weinbach, OnePlus Z cihazının da donanım özellikleri bakımından çıkması beklenen OnePlus 8 Lite ile örtüştüğünü belirtti. Aynı zaman da OnePlus Z‘nin ileride orta seviyeye çıkan bir seri de olabileceği iddia edildi.

Bu iddiaların ardından OnePlus Z teknik özellik bakımından bizlere bazı bilgiler veriyor olabilir. 6.4 inç FullHD+ ekran ile gelmesi beklenen cihazın, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı konuşuluyor. Aynı şekilde delikli ekran tasarımını kullanması beklenen firmanın Galaxy Note 10 serisinden aşina olduğumuz ön kamera düzenini telefonuna uyarlaması bekleniyor. Kullanacağı işlemci konusu netlik kazanmayan cihaz, yine iddialara göre üç arka kameraya sahip olacak. Bu kameraların sırasıyla, 48, 16 ve 12 MP‘lik kuruluma sahip olması bekleniyor. Aynı şekilde cihaz 8 GB RAM ve 128/256 GB‘lık depolama seçenekleriyle kullanıcılarını karşılayacak gibi gözüküyor. Ülkemiz de satışının olup olmayacağı konusunda belirsizlik süren cihazın yaklaşık 500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor.