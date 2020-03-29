OnePlus 8 tasarım çizimleri bu hafta sonu sızdırıldı. Tanıtımı yaklaşan telefon için resmi tasarımları olduğu iddia edilen görsellerde yenilikçi renkler görüyoruz.

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OnePlus 8 serisi dikkat çekici renkler ile gelecek!

Sızdırılan yeni görseller OnePlus 8 serisinin tasarımı hakkında daha önce sızdırılan render görüntüleri ile eşleşiyor. OnePlus 7 serisinde telefonların ön tarafında gördüğümüz çentik yapısı yerini sol üst köşesinde delik şeklinde kameraya bırakmış durumda. Sızıntılara göre cihazın ekran kasa oranı da oldukça yükselmiş görünüyor. Son olarak telefon arka tarafında üçlü kamera kurulumu ve şirketin logosu yer alıyor.

Hafta sonu elde edilen sızıntılara göre telefonun arka tarafında yenilikçi renkler göreceğiz. OnePlus 8 serisi cihazların en çarpıcı renklerinden biri üstte mor olarak başlayan ve altta açık sari bir renk tonuna yavaş yavaş değişen çok renkli tasarımı olacak gibi gözüküyor. Daha önce birçok teknoloji sızıntısı ile ismini duyduğumuz Ishan Agarwal Twitter sayfasında bu tasarımın renk adının “Yıldızlararası Işıma” olduğu iddia ediliyor.

Sızıntılara göre OnePlus 8 serisi yeşilin daha önce görmeye alışkın olmadığımız bir tonuna sahip modeli ile de şaşırtıyor. Agarwal cihazın bu renginin “Buzul Yeşili” olarak adlandırılacağı bilgisine sahip olduğunu söyledi. Serinin son rengi de “Onyx Siyah” olarak etiketleneceği bildirilen temel siyah olacak. OnePlus tarafından henüz bu sızıntılar ve isimlendirmeler konusunda bir onaylama gelmedi ancak bu tip sızıntıların doğru çıktığını daha önce birçok defa görmüştük. Yine de sızıntılara şüphe ile yaklaşmak faydalı olacaktır.

Peki merakla beklenen OnePlus 8 serisi ne zaman resmi olarak tanıtılacak? Şu anda şirket tarafından doğrulanmamış raporların çoğu telefonların Nisan ayı ortasında bir tarihte duyurulacağını iddia ediyor. Kullanıcıların merakla beklediği OnePlus’ın, yeni telefonlarını önümüzdeki haftalarda tanıtmasını bekleyebiliriz.