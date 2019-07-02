OnePlus, yanlışlıkla 7 Pro’lara kriptolu uyarı mesajı gönderdi!

OnePlus, yanlışlıkla 7 Pro’lara kriptolu uyarı mesajı gönderdi!

2 Temmuz, 2019 Akıllı Telefonlar 0 yorum

OnePlus firmasının geçtiğimiz aylarda çıkarmış olduğu yeni cihazı olan 7 Pro için ilginç bir olay yaşandı. Kullanıcılar cihazlarına gelen mesajla karşı karşıya geldiler.

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OnePlus 7 Pro kullanıcıları, telefonlarında var olan Push servisinden gelen tuhaf bir bildirim aldılar. Bunların birinde bir dizi alakasız latinize karakterlerin yer aldığı yazılar bulunurken bir diğerinde ise Korece veya Çince olduğunu düşündüğümüz kelimeler yer aldı.

OnePlus

Şirkete göre bu olay, iç testler sırasında oluştu. Bildirimler yanlışlıkla, global kullanıcılara gönderilmiş oldu. Bazı kullanıcılar bunu komik bulurken bazıları da çok gizemli buldular. Cihazlarına saldırı yapıldığını düşünenler bile ortaya çıktı.

OnePlus olayın ardından açıklamalarda bulunma gereksiniminde bulundu:

“Dahili testler sırasında OxygenOS ekibimiz, kazara bazı OnePlus 7 Pro sahiplerinin bazılarına bildirim gönderdik. Yarattığımız aksilik için özür diliyoruz. Ekibimiz şu anda hatanın kaynağını araştırmaktalar. Yakında konuyla ilgili sizlere daha fazla bilgi aktarıyor olacağız.” ifadelerinde bulundular.

Sabah saatlerinde gelen son bilgilere göre, sorun yaklaşmakta olan Android Q güncellemesinin testlerini yaparken oluşmuş. Ayrıca, kullanıcıların kişisel verileri için bildirimin herhangi bir sorun arz etmediği, hatanın tekrardan oluşmaması için çeşitli testler yaptıklarının güvencesini verdiler.

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