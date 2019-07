OnePlus, yanlışlıkla 7 Pro’lara kriptolu uyarı mesajı gönderdi!

OnePlus firmasının geçtiğimiz aylarda çıkarmış olduğu yeni cihazı olan 7 Pro için ilginç bir olay yaşandı. Kullanıcılar cihazlarına gelen mesajla karşı karşıya geldiler.

OnePlus 7 Pro kullanıcıları, telefonlarında var olan Push servisinden gelen tuhaf bir bildirim aldılar. Bunların birinde bir dizi alakasız latinize karakterlerin yer aldığı yazılar bulunurken bir diğerinde ise Korece veya Çince olduğunu düşündüğümüz kelimeler yer aldı.

Şirkete göre bu olay, iç testler sırasında oluştu. Bildirimler yanlışlıkla, global kullanıcılara gönderilmiş oldu. Bazı kullanıcılar bunu komik bulurken bazıları da çok gizemli buldular. Cihazlarına saldırı yapıldığını düşünenler bile ortaya çıktı.

OnePlus olayın ardından açıklamalarda bulunma gereksiniminde bulundu:

During an internal test, our OxygenOS team accidentally sent out a global push notification to some OnePlus 7 Pro owners. We would like to apologize for any difficulties, and assure you that our team is currently investigating the error. We’ll share more information soon.

— OnePlus (@oneplus) July 1, 2019