OnePlus Watch 2 akıllı saati geçtiğimiz gün erken saatlerde yeni görsellerle sızdırıldı ve dikkatleri üzerine çekti. Bu akıllı saatin Wear OS işletim sistemiyle yazılım konusundaki endişeleri bertaraf edeceği iddia ediliyor.

İçindekiler OnePlus Watch 2 Yeni Görselleriyle Karşımızda

OnePlus Watch 2 Yeni Görselleriyle Karşımızda

Ekim ayında ünlü sızıntı kaynağı Max Jambor, OnePlus Watch 2’nin potansiyel lansman tarihi hakkında bazı ayrıntılar paylaşmıştı. Şimdi ise Jambor, bu cihazın Wear OS 4 işletim sistemini benimseyeceğini ileri süren yeni bir sızıntı ile geri döndü.

OnePlus Watch’un ilk sürümü, kendi özel işletim sistemi olan RTOS üzerinde çalışıyordu ve Google’ın Wear OS’undan farklıydı. Bu, cihazın daha çok gelişmiş bir fitness takip cihazı olmasına rağmen akıllı saat sınıfına tam anlamıyla giremediği anlamına geliyordu.

Bir OnePlus ürün müdürü, bu kararı açıklarken “Bir karar alırken, kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmayı amaçladığımızı her zaman düşünmemiz gerekiyor. Her iki işletim sistemi de avantajlar sunsa da bazı dezavantajlara sahipti. Tüm seçenekleri göz önünde bulundurduktan sonra, daha uzun pil ömrü sağlama kapasitesi nedeniyle RTOS’u tercih ettik.” ifadelerini kullanmıştı.

Şirketin gelecekte RTOS’a mı bağlı kalacağı yoksa Wear OS’a mı geçeceği kesin değil, ancak beklenen Snapdragon W5 Gen 1 yongası gibi faktörler, ikincisinin daha olası olduğuna işaret ediyor.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, yeni OnePlus Watch 2’nin 1.43 inç boyutunda, 466 x 466 çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekranı olacak.

Ayrıca, metal bir kasaya sahip olacak ve siyah veya beyaz kauçuk kayışlarla sunulması bekleniyor. OnePlus Watch 2’nin heyecanla beklenen özellikleri ve tasarımı, akıllı saat tutkunları arasında merak uyandırıyor.

OnePlus Watch Android meraklıları arasında sevilen bir model olsa da, hiçbir zaman tam bir akıllı saat olarak görülmemişti. Bu nedenle Apple Watch veya Samsung Galaxy Watch gibi daha çok özellik sunan akıllı saatler satışlar konusunda çok daha başarılı olmuştu.

İlginizi Çekebilir: Qualcomm ve Iridium uydu hizmeti ortaklıklarını sonlandırdı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus Watch 2 selefinin eksikliklerinden muzdarip olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!