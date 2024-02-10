OnePlus ve Oppo cephesinden dev yapay zeka atağı geldi. Akıllı telefon dünyasında yapay zeka teknolojileri, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve üretkenliği artırmak adına önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Oppo ve OnePlus, ColorOS Yeni Yıl Sürümü Güncellemesi ile bu alanda çığır açan bir adım attı. Yapay zeka destekli bu güncelleme, kullanıcılara bir dizi yenilikçi özellik sunuyor. İşte destekli telefonlar ve güncelleme ile gelecek özellikler.

Oppo ve OnePlus, ColorOS Yeni Yıl Sürümü Güncellemesi ile Yapay Zeka Dönemini Başlatıyor

ColorOS Yeni Yıl Sürümü Güncellemesi, akıllı telefon kullanıcılarına birçok fayda sağlayacak. Bu güncelleme, kullanıcıların üretkenliğini artırmak, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve iletişim deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış 100’den fazla yeni yapay zeka özelliğini beraberinde getiriyor.

Güncelleme ile gelen bir özellik olan AI Çağrı Özeti, telefon görüşmelerini akıllıca analiz ediyor, not almayı kolaylaştırıyor ve önemli detayları vurguluyor. Ayrıca, görüşmelerden çıkarılan bilgilere dayanarak yapılacaklar listesi ve hatırlatıcılar oluşturarak kullanıcıları destekliyor.

Yapay Zeka Eliminasyonu ise kullanıcıların fotoğraflarını düzenlemelerine yardımcı oluyor. Bu özellik, istenmeyen kişileri veya nesneleri fotoğraflardan kaldırmak için hızlı ve zahmetsiz bir yöntem sunuyor. Böylece, kullanıcılar anılarını istedikleri gibi düzenleyebiliyorlar.

Özellikle yeni yıl temasına uygun olarak tasarlanan AI Tebrik Kartları özelliği, kullanıcıların kişiselleştirilmiş tebrik kartları oluşturmasına olanak tanıyor. Ayrıca, Photo Studio ile fotoğraflara yeni yıl temalı filtreler ve şablonlar uygulanabiliyor, bu da fotoğrafların daha eğlenceli ve kutlamaya uygun hale gelmesini sağlıyor.

Oppo’nun sanal asistanı, yapay zeka teknolojisi sayesinde daha akıllı ve işlevsel hale geliyor. Kullanıcılarına bir dizi faydalı öneri sunan sanal asistan, bayram yemekleri için tariflerden tebrik mesajlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

ColorOS Yeni Yıl Sürümü güncellemesi, Oppo ve OnePlus’un belirli akıllı telefon modelleri için kullanıma sunulmuş durumda. Bu güncelleme, daha fazla kullanıcının yapay zeka destekli özelliklerden faydalanmasını sağlayarak akıllı telefon deneyimini daha da zenginleştiriyor.

Oppo’nun Find N3 ve X6 Pro cep telefonlarında zaten mevcut olan güncellemenin, daha geniş bir kullanıcı kitlesi için sunulmasıyla yapay zeka teknolojileri daha geniş kitlelere ulaşmış olacak.

Bu yeni yapay zeka destekli güncellemeyi destekleyecek cihazların listesi ise şu şekilde:

Oppo Find X7 serisi

Reno10 serisi

Oppo Find X6 serisi

Oppo Find N3 serisi

OnePlus 12

OnePlus 11

OnePlus Ace 3

Oppo Reno11

Oppo Reno11 Pro

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace 2 Pro

Ne yazık ki listedeki cihazlardan yalnızca biri ülkemizde satılıyor, o da OnePlus 11. Burada listede bahsi geçen OnePlus 11’in ColorOS 14 güncellemesi yüklü Çin versiyonu olduğunu söylemekte fayda var. Türkiye’de satılan cihazda ise OxgenOS yazılımı yer alıyor.

Henüz güncellemenin OxygenOS 14 yüklü cihazlara ne zaman geleceği hakkında ise kesin bir bilgi yok. Ancak bu yeni yapay zeka özellikleri kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor. Oppo, bu hamlesi ile Samsung Galaxy AI yapay zekasına resmen gözdağı veriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ColorOS yapay zeka özellikleri Samsung Galaxy AI kadar ilgi çekici mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!