Evet değerli teknoloji tutkunları, hepimiz Apple Vision Pro tanıtıldığında bu teknoloji harikasını porno içerikleri tüketmek için kullanmayı planlayanlar olduğunu biliyorduk. Görünen o ki, Apple cephesi de bunu akıl etmiş ve ilginç bir önlem almış. Apple, Vision Pro Safari uygulamasında VR porno desteği özelliğini devre dışı bıraktı. Apple Vision Pro porno izletmiyor şikayetleri aldı başını gitti.

Apple Vision Pro Porno İzletmiyor, VR Pornografik İçeriklere Erişilemiyor

Uzun süredir iPhone ve iPad’lerinde pornografik içerikli uygulamalara izin vermemesiyle bilinen Apple, internet tarayıcı üzerinden cihazlarda istenilen içeriğe erişmeyi engelleme konusunda bir adım atmamıştı. Ancak, Apple Vision Pro kullanıcılarının Safari aracılığıyla porno izlemelerine izin verilirken, VR modunda porno görüntüleme yeteneği engellendi.

Yani olayı açıklığa kavuşturmak gerekirse, Apple Vision Pro üzerinden standart pornografik içeriklere erişilebilirken, VR destekli pornografik içeriklere erişilemiyor. Bu da ilginç şekilde ABD’de bazı kullanıcıların şikayetlenmesine neden oldu.

Apple, diğer VR başlıklarında bulunan VR porno görüntüleme özelliğini Vision Pro’da engelledi. Bu da Vision Pro’nun uzamsal porno oynatamayan dünyanın ilk “uzamsal bilgisayarı” olduğu anlamına geliyor. Bu oldukça ilginç bir unvan.

Porno endüstrisi genellikle yeni teknolojilerin benimsenmesinde öncü olmuş durumda. Ancak Apple, bu pazarın bu kısmını diğer VR başlık üreticilerine bırakmaya hazır görünüyor. Her ne kadar Vision Pro’nun porno izleme yeteneği kısıtlanmış olsa da, Apple’ın diğer VR deneyimlerini geliştirmeye odaklandığı düşünülüyor. Bu adım, Apple’ın içerik kontrolü politikasını ve kullanıcı deneyimini şekillendirme tutumunu yansıtıyor.

Biz de açıkçası bu işin etik tarafı bir yana, güvenlik konusunda Apple’ın bu adımını çok doğru bulduk. Zira dünyada öyle şeyler görüyoruz ki, her şeye karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Bir araç kullanıcısı aracını kullanırken bu başlığı takmaya karar verirse ve uygunsuz içeriklere kendini kaptırırsa birilerine vurabilir veya yolda Vision Pro kullanarak yürüyen bir yayaya araç çarpabilir.

Apple her ne kadar bu konuda kullanıcıları uyarsa da, ABD’de sokaklarda Vision Pro ile etrafta hiçbir şey yokmuşçasına gezen birçok kişinin videosu gelmeye başladı bile. Apple burada güvenlik ve içerik kontrolü konusunda oldukça doğru bir adım atmış durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın bu adımı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!