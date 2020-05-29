OnePlus ve McLaren arasındaki işbirliği sona erdi!

OnePlus ve İngiliz otomobil markası McLaren arasında uzun zamandır süren ortaklığın sona erdiği açıklandı. Bundan sonra “McLaren Edition” sürümüne sahip bir amiral gemisi katili göremeyeceğiz!

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OnePlus 8 “McLaren Edition” akıbeti ile ilgili dikkat çeken açıklama!

McLaren’in Formula 1 takım sponsoru olan OnePlus, ürettiği telefonların yanında “McLaren Edition” adlı özel bir sürüm daha duyuruyordu. RAM miktarı, depolama alanı ve tasarımı ile farklılaşan bu cihazlar tüketiciler tarafından da oldukça beğeniliyordu. Ancak OnePlus 8 serisinde İngiliz markayı temsil eden bir modelin olmaması kafaları karıştırdı. Akıllı telefon üreticisinin, McLaren’in güncel sponsor listesinde de olmaması üzerine ortaklığın sona erdiği ile ilgili söylentiler yayılmaya başladı.

McLaren cephesinden yapılan açıklama, 2018 yılından bu yana sürdürülen ortaklığın sona erdiğini resmi olarak duyuruyor. İkonik ve yenilikçi iki marka arasında son derece başarılı bir işbirliği oluştuğunu belirten açıklamada bu işbirliğinin hedefine ulaştığına vurgu yapıldı. Yani ortaklığı simgeleyen turuncu temaya sahip özel telefonları artık göremeyeceğiz.

İlk olarak OnePlus 6T McLaren Edition sürümüyle gördüğümüz işbirliği, 7T Pro McLaren Edition ile ikinci cihazını ortaya çıkarmıştı. Formula 1 araçlarından ilham alan Concept One ise kamerasında kullanılan elektrokromik cam teknolojisi ve papaya turuncu rengiyle dikkat çekmişti. Markanın McLaren’den sonra Star Wars ve Avengers gibi temalara sahip özel sürümlere devam etmesi bekleniyor.